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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210910/willis-1749313355.html
Стало известно, в каком новом боевике появится Брюс Уиллис
Стало известно, в каком новом боевике появится Брюс Уиллис - РИА Новости, 10.09.2021
Стало известно, в каком новом боевике появится Брюс Уиллис
Брюс Уиллис исполнит одну из главных ролей в предстоящем боевике платформы Tubi по мотивам комиксов Гранта Честейна "Corrective Measures" ("Исправительные... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T02:30
2021-09-10T02:30
культура
брюс уиллис
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Брюс Уиллис исполнит одну из главных ролей в предстоящем боевике платформы Tubi по мотивам комиксов Гранта Честейна "Corrective Measures" ("Исправительные меры"), сообщает Collider. События в фильме развернутся вокруг заключенных самой опасной тюрьмы строгого режима в мире под названием Убермакс. В ней обитают жестокие и кровожадные монстры, киборги и суперзлодеи, удерживать которых помогают электрошоковые ошейники и усыпляющие препараты.Самый известный среди заключенных — супергений по имени Юлиус Лэб (Уиллис). Режиссером, сценаристом и продюсером боевика выбрали Шона Патрика О’Рейли, известного по работе над мультфильмом "Говард и Замерзшее королевство" (2016). Для кинематографиста предстоящий проект станет первым полнометражным художественным фильмом. По словам О’Рейли, он всегда был поклонником работ Гранта Честейна и мечтал экранизировать его комиксы. Премьера боевика состоится весной 2022 года.
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брюс уиллис, новости культуры, кино и сериалы
02:30 10.09.2021
 

Стало известно, в каком новом боевике появится Брюс Уиллис

© AP Photo / Invision/Vianney Le CaerАктер Брюс Уиллис на премьере фильма "Стекло"
Актер Брюс Уиллис на премьере фильма Стекло - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Брюс Уиллис исполнит одну из главных ролей в предстоящем боевике платформы Tubi по мотивам комиксов Гранта Честейна "Corrective Measures" ("Исправительные меры"), сообщает Collider.
События в фильме развернутся вокруг заключенных самой опасной тюрьмы строгого режима в мире под названием Убермакс. В ней обитают жестокие и кровожадные монстры, киборги и суперзлодеи, удерживать которых помогают электрошоковые ошейники и усыпляющие препараты.
Самый известный среди заключенных — супергений по имени Юлиус Лэб (Уиллис).
Режиссером, сценаристом и продюсером боевика выбрали Шона Патрика О’Рейли, известного по работе над мультфильмом "Говард и Замерзшее королевство" (2016). Для кинематографиста предстоящий проект станет первым полнометражным художественным фильмом.
По словам О’Рейли, он всегда был поклонником работ Гранта Честейна и мечтал экранизировать его комиксы.
Премьера боевика состоится весной 2022 года.
Американский актер Брюс Уиллис - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 16:19
Брюс Уиллис сыграет в российском семейном блокбастере
 
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