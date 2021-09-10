https://ria.ru/20210910/willis-1749313355.html
Стало известно, в каком новом боевике появится Брюс Уиллис
Стало известно, в каком новом боевике появится Брюс Уиллис - РИА Новости, 10.09.2021
Стало известно, в каком новом боевике появится Брюс Уиллис
Брюс Уиллис исполнит одну из главных ролей в предстоящем боевике платформы Tubi по мотивам комиксов Гранта Честейна "Corrective Measures" ("Исправительные... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T02:30
2021-09-10T02:30
2021-09-10T02:30
культура
брюс уиллис
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568735546_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ab3eb71f006d2e0740c3bced7660df85.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Брюс Уиллис исполнит одну из главных ролей в предстоящем боевике платформы Tubi по мотивам комиксов Гранта Честейна "Corrective Measures" ("Исправительные меры"), сообщает Collider. События в фильме развернутся вокруг заключенных самой опасной тюрьмы строгого режима в мире под названием Убермакс. В ней обитают жестокие и кровожадные монстры, киборги и суперзлодеи, удерживать которых помогают электрошоковые ошейники и усыпляющие препараты.Самый известный среди заключенных — супергений по имени Юлиус Лэб (Уиллис). Режиссером, сценаристом и продюсером боевика выбрали Шона Патрика О’Рейли, известного по работе над мультфильмом "Говард и Замерзшее королевство" (2016). Для кинематографиста предстоящий проект станет первым полнометражным художественным фильмом. По словам О’Рейли, он всегда был поклонником работ Гранта Честейна и мечтал экранизировать его комиксы. Премьера боевика состоится весной 2022 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20210816/uillis-1745948097.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568735546_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_dd1744e009d5cf1b714b960f558b10ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брюс уиллис, новости культуры, кино и сериалы
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.
Брюс Уиллис исполнит одну из главных ролей в предстоящем боевике платформы Tubi по мотивам комиксов Гранта Честейна "Corrective Measures" ("Исправительные меры"), сообщает
Collider.
События в фильме развернутся вокруг заключенных самой опасной тюрьмы строгого режима в мире под названием Убермакс. В ней обитают жестокие и кровожадные монстры, киборги и суперзлодеи, удерживать которых помогают электрошоковые ошейники и усыпляющие препараты.
Самый известный среди заключенных — супергений по имени Юлиус Лэб (Уиллис).
Режиссером, сценаристом и продюсером боевика выбрали Шона Патрика О’Рейли, известного по работе над мультфильмом "Говард и Замерзшее королевство" (2016). Для кинематографиста предстоящий проект станет первым полнометражным художественным фильмом.
По словам О’Рейли, он всегда был поклонником работ Гранта Честейна и мечтал экранизировать его комиксы.
Премьера боевика состоится весной 2022 года.