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Стало известно, в каком новом боевике появится Брюс Уиллис

Стало известно, в каком новом боевике появится Брюс Уиллис - РИА Новости, 10.09.2021

Стало известно, в каком новом боевике появится Брюс Уиллис

Брюс Уиллис исполнит одну из главных ролей в предстоящем боевике платформы Tubi по мотивам комиксов Гранта Честейна "Corrective Measures" ("Исправительные... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T02:30

2021-09-10T02:30

2021-09-10T02:30

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брюс уиллис

новости культуры

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Брюс Уиллис исполнит одну из главных ролей в предстоящем боевике платформы Tubi по мотивам комиксов Гранта Честейна "Corrective Measures" ("Исправительные меры"), сообщает Collider. События в фильме развернутся вокруг заключенных самой опасной тюрьмы строгого режима в мире под названием Убермакс. В ней обитают жестокие и кровожадные монстры, киборги и суперзлодеи, удерживать которых помогают электрошоковые ошейники и усыпляющие препараты.Самый известный среди заключенных — супергений по имени Юлиус Лэб (Уиллис). Режиссером, сценаристом и продюсером боевика выбрали Шона Патрика О’Рейли, известного по работе над мультфильмом "Говард и Замерзшее королевство" (2016). Для кинематографиста предстоящий проект станет первым полнометражным художественным фильмом. По словам О’Рейли, он всегда был поклонником работ Гранта Честейна и мечтал экранизировать его комиксы. Премьера боевика состоится весной 2022 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20210816/uillis-1745948097.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брюс уиллис, новости культуры, кино и сериалы