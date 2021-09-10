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В России уменьшилось число городов с высоким загрязнением воздуха
В России уменьшилось число городов с высоким загрязнением воздуха - РИА Новости, 10.09.2021
В России уменьшилось число городов с высоким загрязнением воздуха
Высокое и очень высокое загрязнение воздуха наблюдалось в 34 городах России в 2020 году, что на шесть городов меньше, чем в 2019 году, в условиях сильно... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T10:59
2021-09-10T10:59
2021-09-10T10:59
экология
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Высокое и очень высокое загрязнение воздуха наблюдалось в 34 городах России в 2020 году, что на шесть городов меньше, чем в 2019 году, в условиях сильно загрязненного воздуха проживают 9,6 миллиона россиян, говорится в государственном докладе "О состоянии и об охране окружающей среды РФ"."В 2020 году, согласно наблюдениям, 34 города Российской Федерации были подвержены высокому и очень высокому загрязнению воздуха, что на 6 городов меньше, чем в 2019 году", - говорится в докладе.Как уточняется в документе, основными загрязнителями воздуха являются твердые вещества, диоксид серы, оксид углерода, оксид азота.По данным, приведенным в докладе, в городах с высоким уровнем загрязнения воздуха проживает 9,6 миллиона человек, что составляет 9% городского населения РФ.
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экология, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия
В России уменьшилось число городов с высоким загрязнением воздуха
Доклад Минприроды: число городов с высоким загрязнением воздуха в России уменьшилось до 34
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.
Высокое и очень высокое загрязнение воздуха наблюдалось в 34 городах России
в 2020 году, что на шесть городов меньше, чем в 2019 году, в условиях сильно загрязненного воздуха проживают 9,6 миллиона россиян, говорится в государственном докладе "О состоянии и об охране окружающей среды РФ".
"В 2020 году, согласно наблюдениям, 34 города Российской Федерации были подвержены высокому и очень высокому загрязнению воздуха, что на 6 городов меньше, чем в 2019 году", - говорится в докладе.
Как уточняется в документе, основными загрязнителями воздуха являются твердые вещества, диоксид серы, оксид углерода, оксид азота.
По данным, приведенным в докладе, в городах с высоким уровнем загрязнения воздуха проживает 9,6 миллиона человек, что составляет 9% городского населения РФ.