Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210910/vozdukh-1749475563.html
В России уменьшилось число городов с высоким загрязнением воздуха
В России уменьшилось число городов с высоким загрязнением воздуха - РИА Новости, 10.09.2021
В России уменьшилось число городов с высоким загрязнением воздуха
Высокое и очень высокое загрязнение воздуха наблюдалось в 34 городах России в 2020 году, что на шесть городов меньше, чем в 2019 году, в условиях сильно... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T10:59
2021-09-10T10:59
экология
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/06/1596332666_164:145:2988:1733_1920x0_80_0_0_6719e969fa4de8fc711200f95ca2d3a5.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Высокое и очень высокое загрязнение воздуха наблюдалось в 34 городах России в 2020 году, что на шесть городов меньше, чем в 2019 году, в условиях сильно загрязненного воздуха проживают 9,6 миллиона россиян, говорится в государственном докладе "О состоянии и об охране окружающей среды РФ"."В 2020 году, согласно наблюдениям, 34 города Российской Федерации были подвержены высокому и очень высокому загрязнению воздуха, что на 6 городов меньше, чем в 2019 году", - говорится в докладе.Как уточняется в документе, основными загрязнителями воздуха являются твердые вещества, диоксид серы, оксид углерода, оксид азота.По данным, приведенным в докладе, в городах с высоким уровнем загрязнения воздуха проживает 9,6 миллиона человек, что составляет 9% городского населения РФ.
https://ria.ru/20210910/reki-1749474987.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/06/1596332666_485:76:2704:1740_1920x0_80_0_0_8ff4670f9b5d41ee3f4b15dad4a565d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экология, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия
10:59 10.09.2021
 
В России уменьшилось число городов с высоким загрязнением воздуха

Доклад Минприроды: число городов с высоким загрязнением воздуха в России уменьшилось до 34

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТрубы ТЭЦ
Трубы ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Высокое и очень высокое загрязнение воздуха наблюдалось в 34 городах России в 2020 году, что на шесть городов меньше, чем в 2019 году, в условиях сильно загрязненного воздуха проживают 9,6 миллиона россиян, говорится в государственном докладе "О состоянии и об охране окружающей среды РФ".
"В 2020 году, согласно наблюдениям, 34 города Российской Федерации были подвержены высокому и очень высокому загрязнению воздуха, что на 6 городов меньше, чем в 2019 году", - говорится в докладе.
Как уточняется в документе, основными загрязнителями воздуха являются твердые вещества, диоксид серы, оксид углерода, оксид азота.
По данным, приведенным в докладе, в городах с высоким уровнем загрязнения воздуха проживает 9,6 миллиона человек, что составляет 9% городского населения РФ.
Река Волга в Костроме - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 10:55
Минприроды назвало самые загрязняемые реки России
 
ЭкологияМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:26Столтенберг: падение Афганистана - результат краха его властей
06:16СМИ: при взрыве бензобака в Китае погибли восемь человек, пять пострадали
06:05ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
05:58СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в жилом доме под Ельцом
05:49Под завалами дома под Ельцом ищут пенсионера
05:30СМИ: сотрудничавшие с США афганцы получают угрозы от талибов
05:08Эксперт рассказал о желании Зеленского избраться на второй срок
04:59Россиянам раскрыли порядок действий при неправильном расчете пенсии
04:55Жителям дома под Ельцом, где взорвался газ, окажут помощь
04:41Администрация Липецкой области: дом, где взорвался газ, не был аварийным
04:33Число погибших при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до двух человек
04:23ГП потребует от Испании экстрадиции беглого криминального авторитета
04:17В Хорватии заявили, что Запад бросил Украину на произвол судьбы
04:00Число раненных при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до семи человек
03:54В результате взрыва газа в доме под Ельцом разрушен один подъезд
03:50При взрыве газа в доме под Ельцом погибла женщина
03:47Под завалами в доме под Ельцом могут находиться люди
03:37В результате взрыва газа в доме под Ельцом пострадали шесть человек
03:19Эксперт объяснила, почему золото такое дорогое
03:08Архитектор назвал причину обрушения небоскребов ВТЦ после теракта 9/11
Лента новостейМолния