https://ria.ru/20210910/varfolomey-1749399699.html

На Украине придумали, как победить русский мир. Но не учли главного

На Украине придумали, как победить русский мир. Но не учли главного - РИА Новости, 10.09.2021

На Украине придумали, как победить русский мир. Но не учли главного

Украинские раскольники затеяли "мегапроект". Они хотят "побороть руку Кремля", открыв как можно больше приходов неканонической "Православной церкви Украины"... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T08:00

2021-09-10T08:00

2021-09-10T08:02

религия

киев

стамбул

ангела меркель

владимир зеленский

русская православная церковь

петр порошенко

константинопольский патриархат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592896438_0:106:2852:1710_1920x0_80_0_0_7134ce01948c153d84394873fc6cd0d4.jpg

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Олег Налисник. Украинские раскольники затеяли "мегапроект". Они хотят "побороть руку Кремля", открыв как можно больше приходов неканонической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) в Европе и Северной Америке. Расчет прост: миллионы иммигрантов перестанут ходить в храмы РПЦ, что якобы "ослабит российское влияние". Однако этому замыслу может помешать не кто-нибудь, а сам патриарх Константинопольский Варфоломей — один из отцов-основателей структуры самосвятов.Невнятный итогС конца прошлого года лидер ПЦУ Епифаний Думенко хвастался журналистам еще не состоявшейся победой: обещал признание раскольнической структуры поместными православными церквами. Пока это сделали только четыре из пятнадцати — Константинопольская, Александрийская, Элладская и Кипрская. Самосвят прогнозировал, что желаемое случится к августу, когда в Киев приедет патриарх Варфоломей.Но стамбульский иерарх был не в восторге от визита.Во-первых, ему не оказали должных почестей. Президент Владимир Зеленский устроил гостю "тайную вечерю": встреча состоялась в ночь на 21 августа, без прессы и большой делегации. Глава государства "впихнул" мероприятие в свой график в самый последний момент — и всячески показывал, что прибывшая из Москвы канцлер Германии Ангела Меркель для него важнее "вселенского патриарха".Во-вторых, украинским раскольникам, как выяснилось, нечем было похвалиться. Люди встретили Варфоломея плакатами на греческом: "Прочь с Украины!", на службы с его участием пришло лишь несколько сотен человек. Да и никакого признания ПЦУ со стороны "церквей-сестер" не последовало.Единственный внятный итог "исторического визита" — заявление главы Всемирного конгресса украинцев Павла Грода. Он, по сути, проговорился, рассказав об истинных целях раскольнической структуры и Константинопольского патриархата — борьбе с Кремлем."Одно из главных мест, что ищут эмигрировавшие украинцы (по разным оценкам, от десяти до 15 миллионов по всему миру. — Прим. ред.) за рубежом, — храм. Но почти все, как мы знаем, принадлежат Русской православной церкви. И мы знаем, что РПЦ — "рука Кремля", причем даже в диаспоре. Поэтому важно открывать именно украинские приходы <…> для противостояния русскому миру. Про это я и говорил вселенскому патриарху", — сообщил Грода.Грызня за диаспоруПредставитель диаспоры вроде бы хотел помочь раскольникам, но на деле надавил на больное. Дело в том, что ПЦУ — вовсе не автокефальная структура. Согласно томосу — документу о церковной независимости, она "может вести деятельность только в пределах украинского государства". То есть все церковное имущество за рубежом должно принадлежать патриарху Варфоломею.Когда ПЦУ в январе 2019-го получала заветный томос, эта деталь мало кого волновала. Президент Петр Порошенко — автор автокефального проекта — торопился перед выборами, надеялся, что стамбульская грамота поможет сохранить власть. Но победил Владимир Зеленский, и у раскольников сразу же возникли проблемы.В мае 2019-го из новой структуры вышел главный самосвят — бывший митрополит РПЦ Филарет Денисенко. Именно его "Киевский патриархат", основанный еще в 1992-м, послужил основой "единой церкви".Причина демарша — "полузависимость" от Константинополя. Раскольник испугался, что Варфоломей отнимет приходы в диаспоре. А они помогали как с деньгами, так и с политическими связями в Европе и Америке.И началась борьба за зарубежные общины. Храмы в США и Канаде, коих пара десятков, до сих пор не определились, с кем быть — греками или филаретовцами. Это приводит к конфликтам. Так, весной прихожане храмов в штатах Нью-Йорк и Виргиния рассорились: одни считали пастырем ставленника Денисенко Богдана Згобу, другие позвали представителя Константинополя. В итоге приходская жизнь замерла.В таком же подвешенном состоянии десятки приходов по всему миру. Но раскольникам этого мало."Своего он не отдаст"Они задумали полномасштабную кампанию в диаспоральных приходах. Осталось дождаться отмашки хозяина — патриарха Варфоломея.У того, правда, личные интересы. Церковный историк Владислав Петрушко отмечает: Константинопольский патриархат стремится к главенству во всем православном мире. Прежде всего через иммигрантские общины в Западной Европе и США, объединенные в епархии. Их прихожане — преимущественно выходцы из восточноевропейских стран, в том числе Украины и России."Приходы в диаспоре он, конечно же, не отдаст, — полагает эксперт. — Иначе придется поставить под сомнение главенство Константинополя над всей диаспорой".Ничто не мешает церковному Стамбулу создать конгломерат чисто украинских приходов — такие епархии уже есть в США и Канаде, добавляет специалист. Но они все равно зависят от стамбульской администрации. Это еще больше обозлит сторонников ПЦУ, костяк которой составляют националисты. Тем самым внутренние противоречия раскольников и их кураторов грозят похоронить идею "побороть русский мир".

https://ria.ru/20210820/vizit-1746434731.html

киев

стамбул

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, стамбул, ангела меркель, владимир зеленский, русская православная церковь, петр порошенко, константинопольский патриархат, ситуация на украине, православная церковь украины (пцу), россия