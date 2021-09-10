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Турция не будет признавать прививки однокомпонентными вакцинами при въезде

Турция не будет признавать прививки однокомпонентными вакцинами при въезде - РИА Новости, 10.09.2021

Турция не будет признавать прививки однокомпонентными вакцинами при въезде

Турецкие власти ужесточили требования по вакцинации для въезда, прививки однокомпонентными вакцинами, в том числе "Спутником Лайт", не признаются, сообщили РИА... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T16:25

2021-09-10T16:25

2021-09-10T17:43

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новости - туризм

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АНКАРА, 10 сен — РИА Новости. Турецкие власти ужесточили требования по вакцинации для въезда, прививки однокомпонентными вакцинами, в том числе "Спутником Лайт", не признаются, сообщили РИА Новости в МВД республики.Собеседник агентства рассказал, что россияне, сделавшие два укола и прошедшие 14-дневный период после второго, смогут попасть в страну, представив соответствующий сертификат. Также на границе будут принимать справку о заболевании, перенесенном за последние полгода.В остальных случаях, включая вакцинацию одной дозой, туристам нужно будет предъявить отрицательные результаты ПЦР-теста, сделанного в течение трех дней, или экспресс-теста на антиген, которому не более 48 часов."Спутник Лайт" зарегистрировали в России в начале мая. Это однокомпонентный вариант "Спутника V". Препарат показывает эффективность на уровне 79,4 процента, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух инъекций. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации не выявлено.

турция

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, турция, коронавирус covid-19, здоровье - общество, россия, вакцина "спутник лайт", новости - туризм, туристы, туризм