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https://ria.ru/20210910/turtsiya-1749557026.html
Турция не будет признавать прививки однокомпонентными вакцинами при въезде
Турция не будет признавать прививки однокомпонентными вакцинами при въезде - РИА Новости, 10.09.2021
Турция не будет признавать прививки однокомпонентными вакцинами при въезде
Турецкие власти ужесточили требования по вакцинации для въезда, прививки однокомпонентными вакцинами, в том числе "Спутником Лайт", не признаются, сообщили РИА... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T16:25
2021-09-10T17:43
распространение коронавируса
в мире
турция
коронавирус covid-19
здоровье - общество
россия
вакцина "спутник лайт"
новости - туризм
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АНКАРА, 10 сен — РИА Новости. Турецкие власти ужесточили требования по вакцинации для въезда, прививки однокомпонентными вакцинами, в том числе "Спутником Лайт", не признаются, сообщили РИА Новости в МВД республики.Собеседник агентства рассказал, что россияне, сделавшие два укола и прошедшие 14-дневный период после второго, смогут попасть в страну, представив соответствующий сертификат. Также на границе будут принимать справку о заболевании, перенесенном за последние полгода.В остальных случаях, включая вакцинацию одной дозой, туристам нужно будет предъявить отрицательные результаты ПЦР-теста, сделанного в течение трех дней, или экспресс-теста на антиген, которому не более 48 часов."Спутник Лайт" зарегистрировали в России в начале мая. Это однокомпонентный вариант "Спутника V". Препарат показывает эффективность на уровне 79,4 процента, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух инъекций. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации не выявлено.
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в мире, турция, коронавирус covid-19, здоровье - общество, россия, вакцина "спутник лайт", новости - туризм, туристы, туризм
16:25 10.09.2021 (обновлено: 17:43 10.09.2021)
 
Турция не будет признавать прививки однокомпонентными вакцинами при въезде

Турция отказалась признавать прививки однокомпонентными вакцинами при въезде в страну

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПролив Босфор в Стамбуле
Пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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АНКАРА, 10 сен — РИА Новости. Турецкие власти ужесточили требования по вакцинации для въезда, прививки однокомпонентными вакцинами, в том числе "Спутником Лайт", не признаются, сообщили РИА Новости в МВД республики.
Собеседник агентства рассказал, что россияне, сделавшие два укола и прошедшие 14-дневный период после второго, смогут попасть в страну, представив соответствующий сертификат. Также на границе будут принимать справку о заболевании, перенесенном за последние полгода.
В остальных случаях, включая вакцинацию одной дозой, туристам нужно будет предъявить отрицательные результаты ПЦР-теста, сделанного в течение трех дней, или экспресс-теста на антиген, которому не более 48 часов.
"Спутник Лайт" зарегистрировали в России в начале мая. Это однокомпонентный вариант "Спутника V". Препарат показывает эффективность на уровне 79,4 процента, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух инъекций. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации не выявлено.
 
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