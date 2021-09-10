https://ria.ru/20210910/turtsiya-1749557026.html
Турция не будет признавать прививки однокомпонентными вакцинами при въезде
Турция не будет признавать прививки однокомпонентными вакцинами при въезде - РИА Новости, 10.09.2021
Турция не будет признавать прививки однокомпонентными вакцинами при въезде
Турецкие власти ужесточили требования по вакцинации для въезда, прививки однокомпонентными вакцинами, в том числе "Спутником Лайт", не признаются, сообщили РИА... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T16:25
2021-09-10T16:25
2021-09-10T17:43
распространение коронавируса
в мире
турция
коронавирус covid-19
здоровье - общество
россия
вакцина "спутник лайт"
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604231484_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_028fd4f37274ca72262985e02f9c1812.jpg
АНКАРА, 10 сен — РИА Новости. Турецкие власти ужесточили требования по вакцинации для въезда, прививки однокомпонентными вакцинами, в том числе "Спутником Лайт", не признаются, сообщили РИА Новости в МВД республики.Собеседник агентства рассказал, что россияне, сделавшие два укола и прошедшие 14-дневный период после второго, смогут попасть в страну, представив соответствующий сертификат. Также на границе будут принимать справку о заболевании, перенесенном за последние полгода.В остальных случаях, включая вакцинацию одной дозой, туристам нужно будет предъявить отрицательные результаты ПЦР-теста, сделанного в течение трех дней, или экспресс-теста на антиген, которому не более 48 часов."Спутник Лайт" зарегистрировали в России в начале мая. Это однокомпонентный вариант "Спутника V". Препарат показывает эффективность на уровне 79,4 процента, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух инъекций. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации не выявлено.
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604231484_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_39e0b211cf167b838f00c901b8176b21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, коронавирус covid-19, здоровье - общество, россия, вакцина "спутник лайт", новости - туризм, туристы, туризм
16:25 10.09.2021 (обновлено: 17:43 10.09.2021)
Турция не будет признавать прививки однокомпонентными вакцинами при въезде
Турция отказалась признавать прививки однокомпонентными вакцинами при въезде в страну