https://ria.ru/20210910/tsekov-1749482538.html

Цеков рассказал, что нужно для создания Союзного государства

Цеков рассказал, что нужно для создания Союзного государства - РИА Новости, 10.09.2021

Цеков рассказал, что нужно для создания Союзного государства

На создание Союзного государства с едиными органами власти может потребоваться не менее десяти лет, возможен референдум в России и Белоруссии по этому вопросу,... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T11:30

2021-09-10T11:30

2021-09-10T11:50

союзное государство

в мире

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

сергей цеков

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. На создание Союзного государства с едиными органами власти может потребоваться не менее десяти лет, возможен референдум в России и Белоруссии по этому вопросу, считает член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.По итогам переговоров президентов РФ Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко российский лидер сообщил о согласования всех 28 союзных программ двух стран. Путин также не исключил создания в будущем Союзного парламента."На создание единого союзного государства с едиными органами власти в политике и экономике уйдет прилично времени. Думаю, что не меньше 10 лет. Хотя жизнь может заставить сделать это быстрее, если будет продолжаться внешняя агрессия против России и Белоруссии", - сказал Цеков РИА Новости в пятницу, подчеркнув, что это его личная точка зрения.Сенатор также считает, что для создания единого Союзного государства с общим управлением "может потребоваться проведение референдума в России и Белоруссии по этому вопросу".Цеков отметил, что при создании единого Союзного государства Россия и Белоруссия стали бы равноправными партнерами. Он считает несостоятельными заявления о том, что Россия, якобы, может поглотить Белоруссию."Может быть, Белоруссия поглотит, в конце концов Россию, можно и так поставить вопрос", - отметил он.По словам законодателя, он хотел бы, чтобы интеграция России и Белоруссии углублялась из года в год - "это на пользу народам наших стран". Цеков также высказался за создание единого парламента - союзного, "в который избирались бы представители двух стран". По его мнению, для начала следовало бы провести дискуссию по количественному составу такого парламента.По его мнению, ситуация вокруг России и Белоруссии из-за внешних нападок на страны тревожная, "и перспективы не становятся более радужными".

https://ria.ru/20210909/parlament-1749434879.html

https://ria.ru/20210909/proryv-1749413936.html

https://ria.ru/20210909/union-1749214561.html

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в мире, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, сергей цеков, россия