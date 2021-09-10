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Союзное государство
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Цеков рассказал, что нужно для создания Союзного государства
Цеков рассказал, что нужно для создания Союзного государства - РИА Новости, 10.09.2021
Цеков рассказал, что нужно для создания Союзного государства
На создание Союзного государства с едиными органами власти может потребоваться не менее десяти лет, возможен референдум в России и Белоруссии по этому вопросу,... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T11:30
2021-09-10T11:50
союзное государство
в мире
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
сергей цеков
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. На создание Союзного государства с едиными органами власти может потребоваться не менее десяти лет, возможен референдум в России и Белоруссии по этому вопросу, считает член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.По итогам переговоров президентов РФ Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко российский лидер сообщил о согласования всех 28 союзных программ двух стран. Путин также не исключил создания в будущем Союзного парламента."На создание единого союзного государства с едиными органами власти в политике и экономике уйдет прилично времени. Думаю, что не меньше 10 лет. Хотя жизнь может заставить сделать это быстрее, если будет продолжаться внешняя агрессия против России и Белоруссии", - сказал Цеков РИА Новости в пятницу, подчеркнув, что это его личная точка зрения.Сенатор также считает, что для создания единого Союзного государства с общим управлением "может потребоваться проведение референдума в России и Белоруссии по этому вопросу".Цеков отметил, что при создании единого Союзного государства Россия и Белоруссия стали бы равноправными партнерами. Он считает несостоятельными заявления о том, что Россия, якобы, может поглотить Белоруссию."Может быть, Белоруссия поглотит, в конце концов Россию, можно и так поставить вопрос", - отметил он.По словам законодателя, он хотел бы, чтобы интеграция России и Белоруссии углублялась из года в год - "это на пользу народам наших стран". Цеков также высказался за создание единого парламента - союзного, "в который избирались бы представители двух стран". По его мнению, для начала следовало бы провести дискуссию по количественному составу такого парламента.По его мнению, ситуация вокруг России и Белоруссии из-за внешних нападок на страны тревожная, "и перспективы не становятся более радужными".
https://ria.ru/20210909/parlament-1749434879.html
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в мире, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, сергей цеков, россия
11:30 10.09.2021 (обновлено: 11:50 10.09.2021)
 
Цеков рассказал, что нужно для создания Союзного государства

Член Совфеда Цеков: на создание Союзного государства потребуется не менее десяти лет

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСергей Цеков перед началом заседания Совета Федерации РФ
Сергей Цеков перед началом заседания Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. На создание Союзного государства с едиными органами власти может потребоваться не менее десяти лет, возможен референдум в России и Белоруссии по этому вопросу, считает член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
По итогам переговоров президентов РФ Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко российский лидер сообщил о согласования всех 28 союзных программ двух стран. Путин также не исключил создания в будущем Союзного парламента.
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"На создание единого союзного государства с едиными органами власти в политике и экономике уйдет прилично времени. Думаю, что не меньше 10 лет. Хотя жизнь может заставить сделать это быстрее, если будет продолжаться внешняя агрессия против России и Белоруссии", - сказал Цеков РИА Новости в пятницу, подчеркнув, что это его личная точка зрения.
Сенатор также считает, что для создания единого Союзного государства с общим управлением "может потребоваться проведение референдума в России и Белоруссии по этому вопросу".
"Была бы воля на создание такого государства, если граждане двух стран его поддержат", - подчеркнул он.
Цеков отметил, что при создании единого Союзного государства Россия и Белоруссия стали бы равноправными партнерами. Он считает несостоятельными заявления о том, что Россия, якобы, может поглотить Белоруссию.
"Может быть, Белоруссия поглотит, в конце концов Россию, можно и так поставить вопрос", - отметил он.
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По словам законодателя, он хотел бы, чтобы интеграция России и Белоруссии углублялась из года в год - "это на пользу народам наших стран". Цеков также высказался за создание единого парламента - союзного, "в который избирались бы представители двух стран". По его мнению, для начала следовало бы провести дискуссию по количественному составу такого парламента.
"Я за полноценное создание единого Союзного государства, за создание единого государства с едиными органами власти в политике, экономике, с единым парламентом", - подчеркнул он.
По его мнению, ситуация вокруг России и Белоруссии из-за внешних нападок на страны тревожная, "и перспективы не становятся более радужными".
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