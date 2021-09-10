https://ria.ru/20210910/tarzan-1749486957.html

Тарзана не узнали на архивном фото без фирменной прически

Тарзана не узнали на архивном фото без фирменной прически - РИА Новости, 10.09.2021

Тарзана не узнали на архивном фото без фирменной прически

Тарзан (Сергей Глушко) выложил в Instagram архивное черно-белое фото, на котором он запечатлен без фирменной прически с короткими темными волосами. Поклонники... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T12:03

2021-09-10T12:03

2021-09-10T12:03

шоубиз

творчество

знаменитости

сергей глушко (тарзан)

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Тарзан (Сергей Глушко) выложил в Instagram архивное черно-белое фото, на котором он запечатлен без фирменной прически с короткими темными волосами. Поклонники были удивлены.Сергей позирует рядом с картиной, на которой изображена обнаженная девушка. Рисование – давнее увлечение артиста.Подписчики восхитились талантом шоумена и поинтересовались судьбой модели, однако Сергей ничего на это не ответил.Сейчас Тарзан продолжает писать картины. Недавно он создал портрет Натальи Королевой.

https://ria.ru/20201125/sergey-glushko-1586212968.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

творчество, знаменитости, сергей глушко (тарзан)