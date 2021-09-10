https://ria.ru/20210910/tarzan-1749486957.html
Тарзана не узнали на архивном фото без фирменной прически
Тарзана не узнали на архивном фото без фирменной прически - РИА Новости, 10.09.2021
Тарзана не узнали на архивном фото без фирменной прически
Тарзан (Сергей Глушко) выложил в Instagram архивное черно-белое фото, на котором он запечатлен без фирменной прически с короткими темными волосами. Поклонники... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:03
2021-09-10T12:03
2021-09-10T12:03
шоубиз
творчество
знаменитости
сергей глушко (тарзан)
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Тарзан (Сергей Глушко) выложил в Instagram архивное черно-белое фото, на котором он запечатлен без фирменной прически с короткими темными волосами. Поклонники были удивлены.Сергей позирует рядом с картиной, на которой изображена обнаженная девушка. Рисование – давнее увлечение артиста.Подписчики восхитились талантом шоумена и поинтересовались судьбой модели, однако Сергей ничего на это не ответил.Сейчас Тарзан продолжает писать картины. Недавно он создал портрет Натальи Королевой.
https://ria.ru/20201125/sergey-glushko-1586212968.html
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творчество, знаменитости, сергей глушко (тарзан)