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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210910/tarzan-1749486957.html
Тарзана не узнали на архивном фото без фирменной прически
Тарзана не узнали на архивном фото без фирменной прически - РИА Новости, 10.09.2021
Тарзана не узнали на архивном фото без фирменной прически
Тарзан (Сергей Глушко) выложил в Instagram архивное черно-белое фото, на котором он запечатлен без фирменной прически с короткими темными волосами. Поклонники... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:03
2021-09-10T12:03
шоубиз
творчество
знаменитости
сергей глушко (тарзан)
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Тарзан (Сергей Глушко) выложил в Instagram архивное черно-белое фото, на котором он запечатлен без фирменной прически с короткими темными волосами. Поклонники были удивлены.Сергей позирует рядом с картиной, на которой изображена обнаженная девушка. Рисование – давнее увлечение артиста.Подписчики восхитились талантом шоумена и поинтересовались судьбой модели, однако Сергей ничего на это не ответил.Сейчас Тарзан продолжает писать картины. Недавно он создал портрет Натальи Королевой.
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творчество, знаменитости, сергей глушко (тарзан)
12:03 10.09.2021
 

Тарзана не узнали на архивном фото без фирменной прически

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Сергей Глушко
Актер Сергей Глушко - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Тарзан (Сергей Глушко) выложил в Instagram архивное черно-белое фото, на котором он запечатлен без фирменной прически с короткими темными волосами. Поклонники были удивлены.

"Кто этот юноша на фото? Неужто Сергей?" – написали в комментариях.

Сергей позирует рядом с картиной, на которой изображена обнаженная девушка. Рисование – давнее увлечение артиста.

"А вот, кстати, мое творение времен студенческо-курсантских", – пояснил Глушко.

Подписчики восхитились талантом шоумена и поинтересовались судьбой модели, однако Сергей ничего на это не ответил.
Сейчас Тарзан продолжает писать картины. Недавно он создал портрет Натальи Королевой.
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