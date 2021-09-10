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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210910/tailand-1749570124.html
Таиланд рассчитывает принять 100 тысяч туристов из России до конца года
Таиланд рассчитывает принять 100 тысяч туристов из России до конца года - РИА Новости, 10.09.2021
Таиланд рассчитывает принять 100 тысяч туристов из России до конца года
Первые сто российских туристов уже оформили разрешения на въезд в Таиланд (COE), они планируют отдохнуть по схеме "Песочница", и посол Таиланда рассчитывает,... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T18:48
2021-09-10T18:48
туризм
бангкок
паттайя
пхукет (остров)
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туристы
туризм
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Первые сто российских туристов уже оформили разрешения на въезд в Таиланд (COE), они планируют отдохнуть по схеме "Песочница", и посол Таиланда рассчитывает, что страну до конца года посетят 100 тысяч россиян, сообщает АТОР."До пандемии наше королевство принимало более полутора миллионов россиян в год, — сказал посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават. — Мы готовы сделать все от нас зависящее, чтобы объемы турпотока достигли этих цифр. До конца этого года нам хотелось бы принять порядка 100 тысяч россиян".На данный момент нельзя говорить о массовом возвращении наших соотечественников в Таиланд, но спрос постепенно оживает.По словам Константина Кинеля, руководителя службы маркетинга туристического управления Таиланда (ТАТ), с 1 сентября было оформлено около 100 разрешений на въезд.С учетом заявленных дальнейших послаблений, у Таиланда есть шансы привлечь больше российских туристов, говорит он. С 1 октября программа "Пхукетская песочница" будет включать Бангкок и еще семь провинций, включая Паттайю.Также на острове Самуи с 1 октября планируется заменить схему Samui Plus на более мягкую, Samui Sandbox ("Песочница Самуи"). Она будет максимально похожа на ту, что уже действует на Пхукете: на острове нужно будет провести первые 14 дней. При этом путешествовать по Самуи можно будет сразу же (сейчас первые три дня нужно находиться на территории отеля).С 1 января 2022 года и все провинции Таиланда могут открыться для иностранных путешественников – без карантина и других ограничений. Эти планы уже озвучили в министерстве туризма и спорта Таиланда. Но пока они находятся на стадии утверждения.
https://ria.ru/20210910/kambodzha-1749517064.html
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бангкок
паттайя
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бангкок, паттайя, пхукет (остров), новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм, константин кинель, куда поехать, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь
18:48 10.09.2021
 

Таиланд рассчитывает принять 100 тысяч туристов из России до конца года

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВ международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
В международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Первые сто российских туристов уже оформили разрешения на въезд в Таиланд (COE), они планируют отдохнуть по схеме "Песочница", и посол Таиланда рассчитывает, что страну до конца года посетят 100 тысяч россиян, сообщает АТОР.
"До пандемии наше королевство принимало более полутора миллионов россиян в год, — сказал посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават. — Мы готовы сделать все от нас зависящее, чтобы объемы турпотока достигли этих цифр. До конца этого года нам хотелось бы принять порядка 100 тысяч россиян".
На данный момент нельзя говорить о массовом возвращении наших соотечественников в Таиланд, но спрос постепенно оживает.
По словам Константина Кинеля, руководителя службы маркетинга туристического управления Таиланда (ТАТ), с 1 сентября было оформлено около 100 разрешений на въезд.
С учетом заявленных дальнейших послаблений, у Таиланда есть шансы привлечь больше российских туристов, говорит он. С 1 октября программа "Пхукетская песочница" будет включать Бангкок и еще семь провинций, включая Паттайю.
Камбоджа - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
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Также на острове Самуи с 1 октября планируется заменить схему Samui Plus на более мягкую, Samui Sandbox ("Песочница Самуи"). Она будет максимально похожа на ту, что уже действует на Пхукете: на острове нужно будет провести первые 14 дней. При этом путешествовать по Самуи можно будет сразу же (сейчас первые три дня нужно находиться на территории отеля).
С 1 января 2022 года и все провинции Таиланда могут открыться для иностранных путешественников – без карантина и других ограничений. Эти планы уже озвучили в министерстве туризма и спорта Таиланда. Но пока они находятся на стадии утверждения.
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Власти Таиланда объявили, когда откроют Бангкок для привитых туристов
 
ТуризмБангкокПаттайяПхукет (остров)Новости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)туристыТуризмКонстантин Кинелькуда поехатьКоронавирус COVID-19отдых на морекуда можно лететь
 
 
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