https://ria.ru/20210910/tailand-1749570124.html

Таиланд рассчитывает принять 100 тысяч туристов из России до конца года

Таиланд рассчитывает принять 100 тысяч туристов из России до конца года - РИА Новости, 10.09.2021

Таиланд рассчитывает принять 100 тысяч туристов из России до конца года

Первые сто российских туристов уже оформили разрешения на въезд в Таиланд (COE), они планируют отдохнуть по схеме "Песочница", и посол Таиланда рассчитывает,... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T18:48

2021-09-10T18:48

2021-09-10T18:48

туризм

бангкок

паттайя

пхукет (остров)

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

туристы

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594462957_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0442b7a23b39a98996508ea7c3d629f.jpg

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Первые сто российских туристов уже оформили разрешения на въезд в Таиланд (COE), они планируют отдохнуть по схеме "Песочница", и посол Таиланда рассчитывает, что страну до конца года посетят 100 тысяч россиян, сообщает АТОР."До пандемии наше королевство принимало более полутора миллионов россиян в год, — сказал посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават. — Мы готовы сделать все от нас зависящее, чтобы объемы турпотока достигли этих цифр. До конца этого года нам хотелось бы принять порядка 100 тысяч россиян".На данный момент нельзя говорить о массовом возвращении наших соотечественников в Таиланд, но спрос постепенно оживает.По словам Константина Кинеля, руководителя службы маркетинга туристического управления Таиланда (ТАТ), с 1 сентября было оформлено около 100 разрешений на въезд.С учетом заявленных дальнейших послаблений, у Таиланда есть шансы привлечь больше российских туристов, говорит он. С 1 октября программа "Пхукетская песочница" будет включать Бангкок и еще семь провинций, включая Паттайю.Также на острове Самуи с 1 октября планируется заменить схему Samui Plus на более мягкую, Samui Sandbox ("Песочница Самуи"). Она будет максимально похожа на ту, что уже действует на Пхукете: на острове нужно будет провести первые 14 дней. При этом путешествовать по Самуи можно будет сразу же (сейчас первые три дня нужно находиться на территории отеля).С 1 января 2022 года и все провинции Таиланда могут открыться для иностранных путешественников – без карантина и других ограничений. Эти планы уже озвучили в министерстве туризма и спорта Таиланда. Но пока они находятся на стадии утверждения.

https://ria.ru/20210910/kambodzha-1749517064.html

https://ria.ru/20210906/tailand-1748888800.html

бангкок

паттайя

пхукет (остров)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бангкок, паттайя, пхукет (остров), новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм, константин кинель, куда поехать, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь