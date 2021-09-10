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В лесу под Благовещенском нашли свалку из контейнеров с красной икрой
В лесу под Благовещенском нашли свалку из контейнеров с красной икрой - РИА Новости, 10.09.2021
В лесу под Благовещенском нашли свалку из контейнеров с красной икрой
Свалку из контейнеров с красной икрой – более ста ёмкостей без маркировки – нашли в лесу возле Благовещенска, сообщает прокуратура Амурской области. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T08:16
2021-09-10T08:16
2021-09-10T08:16
происшествия
благовещенск
благовещенский район
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 сен – РИА Новости. Свалку из контейнеров с красной икрой – более ста ёмкостей без маркировки – нашли в лесу возле Благовещенска, сообщает прокуратура Амурской области."Работники прокуратуры Благовещенского района совместно со специалистами администрации района выехали на участок местности, расположенный неподалеку от полигона твердых бытовых отходов города Благовещенска. По результатам проверки обнаружено более 100 емкостей различного объема, наполненных предположительно икрой рыб семейства лососевых (красная икра). Маркировка на таре в ходе осмотра не обнаружена", - сообщает надзорное ведомство.Исполняющий обязанности прокурора города Благовещенска внёс представление в администрацию города. Также прокуратура направила информацию в полицию для установления собственника выброшенной продукции и проведения процессуальной проверки.
https://ria.ru/20201230/ikra-1591620176.html
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происшествия, благовещенск, благовещенский район, амурская область
В лесу под Благовещенском нашли свалку из контейнеров с красной икрой
В лесу под Благовещенском нашли свалку из ста немаркированных контейнеров с красной икрой