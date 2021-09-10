https://ria.ru/20210910/sud-1749461768.html

Суд Шри-Ланки перенес рассмотрение дела россиян, собиравших жуков

Суд Шри-Ланки перенес рассмотрение дела россиян, собиравших жуков - РИА Новости, 10.09.2021

Суд Шри-Ланки перенес рассмотрение дела россиян, собиравших жуков

Суд Шри-Ланки снова перенес очередное заседание по рассмотрению уголовного дела российских зоологов, которых обвиняют в незаконном сборе и умерщвлении жуков и... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T09:32

2021-09-10T09:32

2021-09-10T09:32

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БАНГКОК, 10 сен – РИА Новости. Суд Шри-Ланки снова перенес очередное заседание по рассмотрению уголовного дела российских зоологов, которых обвиняют в незаконном сборе и умерщвлении жуков и мелких животных для предполагаемого вывоза из страны, сообщили РИА Новости в пятницу в посольстве России в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка.В посольстве отметили, что решение о переносе заседания на 24 сентября принято в связи с продлением действия локдауна, введенного из-за пандемии COVID-19.Изначально судебное заседание было перенесено с 27 августа на 10 сентября.Научный сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко и двое его спутников, Николай Килафян и Артем Рябов, были арестованы 26 февраля 2020 года полицией по охране заповедников Шри-Ланки в окрестностях города Нувара-Элия в Центральной провинции страны. При аресте в кармане у Игнатенко полицейские нашли несколько мертвых жуков, которых ученый, по его словам, забыл накануне выбросить. Однако, по информации СМИ Шри-Ланки, обвинение заявляет, что в распоряжении россиян находились в большом количестве умерщвленные жуки и бабочки, уложенные в коробки.Российский ученый утверждает, что исполнял все правила, предписанные законами Шри-Ланки о защите дикой природы и редких, эндемичных для острова видов: он подбирал только мертвых бабочек, жуков и мелких рептилий вне территории государственных заповедников, фотографировал их, и после этого оставлял там же, где нашел.В суде Игнатенко и двоим его товарищам были предъявлены обвинения по 301 эпизоду предполагаемых правонарушений, из которых 277 составляли предполагаемые эпизоды умерщвления насекомых и других мелких животных.Судебный процесс по обвинению россиян начался 28 мая 2020 года и продолжается до настоящего времени. За этот период были опрошены несколько свидетелей, в том числе полицейские, задержавшие Игнатенко и его товарищей в феврале прошлого года.6 августа дипломаты российского посольства в Шри-Ланке сообщили РИА Новости о том, что прошло очередное заседание суда по делу россиян, и что количество инкриминируемых им эпизодов было снижено с 301 до 102. Дипломаты также сообщили тогда, что все трое россиян находятся на режиме временного освобождения под залог, и не ограничены в передвижении по стране. На судебных заседаниях по их делу всегда присутствуют представители российской дипмиссии, сообщили в посольстве.

https://ria.ru/20201214/obvinenie-1589170805.html

https://ria.ru/20201111/zanzibar-1584160017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, шри-ланка, ростов-на-дону, александр игнатенко, россия