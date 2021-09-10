На Украине объяснили, почему Киев никогда не получит статус союзника США
Политолог Бортник назвал вопрос получения Украиной статуса союзника США "токсичным"
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Украина никогда не получит статус стратегического союзника США, так как киевские политики будут им злоупотреблять. Об этом в эфире телеканала "НАШ" рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
"США чудесно понимают, что это – вопрос токсичный, и в мире вызывает гомерический смех после того, как такой же статус имел Афганистан", - сказал эксперт.
Украинские политики, считает Бортник, будут злоупотреблять полученным статусом.
"США чудесно знают украинских политиков, они знают, что они ради того, чтобы получить пиар полезут на пальму. Они будут постоянно требовать расширение присутствия США на своей территории, используя этот статус", - подчеркнул эксперт.
Кроме того, отметил Бортник, в настоящее время отношения между Москвой и Вашингтоном нормализуются, и это еще одна причина, по которой Украина не получит статус стратегического партнера Соединенных Штатов.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.