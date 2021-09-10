https://ria.ru/20210910/soyuznik-1749445091.html

На Украине объяснили, почему Киев никогда не получит статус союзника США

На Украине объяснили, почему Киев никогда не получит статус союзника США - РИА Новости, 10.09.2021

На Украине объяснили, почему Киев никогда не получит статус союзника США

Украина никогда не получит статус стратегического союзника США, так как киевские политики будут им злоупотреблять. Об этом в эфире телеканала "НАШ" рассказал... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T01:13

2021-09-10T01:13

2021-09-10T01:13

в мире

украина

сша

нато

руслан бортник

ситуация на украине

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Украина никогда не получит статус стратегического союзника США, так как киевские политики будут им злоупотреблять. Об этом в эфире телеканала "НАШ" рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.Украинские политики, считает Бортник, будут злоупотреблять полученным статусом."США чудесно знают украинских политиков, они знают, что они ради того, чтобы получить пиар полезут на пальму. Они будут постоянно требовать расширение присутствия США на своей территории, используя этот статус", - подчеркнул эксперт.Кроме того, отметил Бортник, в настоящее время отношения между Москвой и Вашингтоном нормализуются, и это еще одна причина, по которой Украина не получит статус стратегического партнера Соединенных Штатов.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210909/status-1749280579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, сша, нато, руслан бортник, ситуация на украине