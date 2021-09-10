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Краснодарский край
https://ria.ru/20210910/sadik-1749603631.html
На Кубани с 2015 года открыли около 150 детсадов
На Кубани с 2015 года открыли около 150 детсадов - РИА Новости, 10.09.2021
На Кубани с 2015 года открыли около 150 детсадов
В Краснодарском крае с 2015 года открыли около 150 детских садов, сообщает администрация региона. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T20:47
2021-09-10T20:47
краснодарский край
общество
дети
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 10 сен - РИА Новости. В Краснодарском крае с 2015 года открыли около 150 детских садов, сообщает администрация региона."Дошкольные места в регионе создают за счет строительства новых детских садов и корпусов к существующим. Всего с 2015 года в Краснодарском крае открыли 147 детских садов. Они рассчитаны на 17,2 тысячи мест", - говорится в сообщении.Уточняется, что учреждения возвели по федеральным и краевым программам, а также в рамках нацпроектов "Демография" и "Жилье и городская среда"."При развитии городов и районов мы стремимся создавать комфортные условия жизни, строить социальные объекты и зеленые зоны. Особое внимание уделяем школам и детским садам. В зданиях и современных пристройках для детей создаем все условия: благоустраиваем территорию, открываем просторные группы, спортивные и музыкальные залы, медпункты", - приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.Глава региона добавил, что до конца 2021 года планируется открыть 12 детсадов и два новых корпуса общей вместимостью 2410 мест, в том числе 560 ясельных.Как отмечает ведомство, по поручению губернатора в крае планируют строительство школ и детских садов на десять лет вперед с учетом возможной миграции населения в регион. При разработке генпланов резервируют необходимые участки под социальные объекты.
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общество, дети, краснодарский край, вениамин кондратьев
20:47 10.09.2021
 
На Кубани с 2015 года открыли около 150 детсадов

В Краснодарском крае открыли около 150 детских садов с 2015 года

© Стройкомплекс МосквыДетский сад "Волшебная долина" на 220 мест в поселке Коммунарка
Детский сад Волшебная долина на 220 мест в поселке Коммунарка
© Стройкомплекс Москвы
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КРАСНОДАР, 10 сен - РИА Новости. В Краснодарском крае с 2015 года открыли около 150 детских садов, сообщает администрация региона.
"Дошкольные места в регионе создают за счет строительства новых детских садов и корпусов к существующим. Всего с 2015 года в Краснодарском крае открыли 147 детских садов. Они рассчитаны на 17,2 тысячи мест", - говорится в сообщении.
Уточняется, что учреждения возвели по федеральным и краевым программам, а также в рамках нацпроектов "Демография" и "Жилье и городская среда".
"При развитии городов и районов мы стремимся создавать комфортные условия жизни, строить социальные объекты и зеленые зоны. Особое внимание уделяем школам и детским садам. В зданиях и современных пристройках для детей создаем все условия: благоустраиваем территорию, открываем просторные группы, спортивные и музыкальные залы, медпункты", - приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.
Глава региона добавил, что до конца 2021 года планируется открыть 12 детсадов и два новых корпуса общей вместимостью 2410 мест, в том числе 560 ясельных.
Как отмечает ведомство, по поручению губернатора в крае планируют строительство школ и детских садов на десять лет вперед с учетом возможной миграции населения в регион. При разработке генпланов резервируют необходимые участки под социальные объекты.
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 18:59Краснодарский край
Власти Кубани выделили средства на строительство восьми школ
 
Краснодарский крайОбществоДетиКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
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