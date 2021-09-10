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Минприроды назвало самые загрязняемые реки России
Минприроды назвало самые загрязняемые реки России - РИА Новости, 10.09.2021
Минприроды назвало самые загрязняемые реки России
Обь, Волга и Амур возглавляют список рек России, которые подвергались экстремальным загрязнениям в 2020 году, говорится в государственном докладе "О состоянии и РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T10:55
2021-09-10T10:55
экология
волга
обь
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
амур (река)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Обь, Волга и Амур возглавляют список рек России, которые подвергались экстремальным загрязнениям в 2020 году, говорится в государственном докладе "О состоянии и об охране окружающей среды РФ".По данным Минприроды, на Оби произошло 792 случая сильного загрязнения воды, Волге - 925, Амуре - 127, Днепре - 121, Енисее - 141, Урале - 51, Дону - 27, Тереке - 43, Печоре - 32, Колыме - 11.В докладе отмечается, что 474 случая экстремального загрязнения были отмечены на малых реках Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Сахалинской областей, а также Камчатского, Красноярского и Приморского краев.Как поясняется в докладе, 73% всех случаев загрязнения связаны с взвешенными веществами, соединениями марганца и цинка, нитритного азота, а также дефицитом растворенного в воде кислорода и увеличением биохимического потребления кислорода. При этом доля загрязнения тяжелыми металлами (Mn, Zn, Cu, Ni, Fe, Hg, Mo, Pb, Cd) снизилась на 6% по сравнению с 2019 годом и составила 27% от общего числа случаев высокого загрязнения.Единичный случай экстремально высокого загрязнения соединениями хрома шестивалентного был зарегистрирован на реке Пахотке в Первоуральске Свердловской области. Отмечены восемь случаев сильного загрязнения соединениями мышьяка: шесть на Пышме в Березовском Свердловской области и два на Бляве в Медногорске Оренбургской области.
https://ria.ru/20210907/prokuratura-1749087110.html
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экология, волга, обь, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), амур (река)
10:55 10.09.2021
 
Минприроды назвало самые загрязняемые реки России

Доклад Минприроды назвал самые загрязняемые реки России

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРека Волга в Костроме
Река Волга в Костроме - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Обь, Волга и Амур возглавляют список рек России, которые подвергались экстремальным загрязнениям в 2020 году, говорится в государственном докладе "О состоянии и об охране окружающей среды РФ".
По данным Минприроды, на Оби произошло 792 случая сильного загрязнения воды, Волге - 925, Амуре - 127, Днепре - 121, Енисее - 141, Урале - 51, Дону - 27, Тереке - 43, Печоре - 32, Колыме - 11.
В докладе отмечается, что 474 случая экстремального загрязнения были отмечены на малых реках Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Сахалинской областей, а также Камчатского, Красноярского и Приморского краев.
Как поясняется в докладе, 73% всех случаев загрязнения связаны с взвешенными веществами, соединениями марганца и цинка, нитритного азота, а также дефицитом растворенного в воде кислорода и увеличением биохимического потребления кислорода. При этом доля загрязнения тяжелыми металлами (Mn, Zn, Cu, Ni, Fe, Hg, Mo, Pb, Cd) снизилась на 6% по сравнению с 2019 годом и составила 27% от общего числа случаев высокого загрязнения.
Единичный случай экстремально высокого загрязнения соединениями хрома шестивалентного был зарегистрирован на реке Пахотке в Первоуральске Свердловской области. Отмечены восемь случаев сильного загрязнения соединениями мышьяка: шесть на Пышме в Березовском Свердловской области и два на Бляве в Медногорске Оренбургской области.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
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ЭкологияВолгаОбьМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Амур (река)
 
 
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