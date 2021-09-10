10:58 10.09.2021 (обновлено: 16:05 10.09.2021)
Аналитики назвали российские регионы, где проживают самые богатые люди
РБК: названы российские регионы, где проживают самые богатые люди
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМосковский международный деловой центр "Москва-Сити"
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Москва и Подмосковье стали регионами, где проживает больше всего миллионеров, пишет РБК со ссылкой на исследование аналитиков Центра управления благосостоянием и филантропии школы управления "Сколково".
По оценкам экспертов, в столице и Московской области около 100 тысяч богатых людей. В рейтинг вошли также Санкт-Петербург и Ленинградская область — 28 тысяч, Краснодарский край — 12 тысяч, Ростовская область — шесть тысяч и Татарстан — 5,5 тысячи.
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При подсчете учитывалось наличие жилья стоимостью от десяти миллионов рублей, а также люксовые автомобили, подпадающие под повышенное налогообложение.
Кроме того, аналитики изучили данные о персональном банковском обслуживании: всего в России им пользуется около 15-17% миллионеров.
По мнению экспертов, результаты такого исследования могут быть полезны для банковских сервисов, которые могут внимательнее рассмотреть возможность расширения работы private banking в тех или иных регионах.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил повысить ставку НДФЛ для богатых до 35%. Это, по его словам, позволит государству направлять больше средств на адресную помощь нуждающимся.
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