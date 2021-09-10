Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210910/regiony-1749475398.html
Аналитики назвали российские регионы, где проживают самые богатые люди
Аналитики назвали российские регионы, где проживают самые богатые люди - РИА Новости, 10.09.2021
Аналитики назвали российские регионы, где проживают самые богатые люди
Москва и Подмосковье стали регионами, где проживает больше всего миллионеров, пишет РБК со ссылкой на исследование аналитиков Центра управления благосостоянием... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T10:58
2021-09-10T16:05
экономика
общество
санкт-петербург
москва
анатолий аксаков
сколково
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738245943_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_840d7960dcf77bbde5a95f3ff54094df.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Москва и Подмосковье стали регионами, где проживает больше всего миллионеров, пишет РБК со ссылкой на исследование аналитиков Центра управления благосостоянием и филантропии школы управления "Сколково".По оценкам экспертов, в столице и Московской области около 100 тысяч богатых людей. В рейтинг вошли также Санкт-Петербург и Ленинградская область — 28 тысяч, Краснодарский край — 12 тысяч, Ростовская область — шесть тысяч и Татарстан — 5,5 тысячи.При подсчете учитывалось наличие жилья стоимостью от десяти миллионов рублей, а также люксовые автомобили, подпадающие под повышенное налогообложение.Кроме того, аналитики изучили данные о персональном банковском обслуживании: всего в России им пользуется около 15-17% миллионеров.По мнению экспертов, результаты такого исследования могут быть полезны для банковских сервисов, которые могут внимательнее рассмотреть возможность расширения работы private banking в тех или иных регионах.Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил повысить ставку НДФЛ для богатых до 35%. Это, по его словам, позволит государству направлять больше средств на адресную помощь нуждающимся.
https://ria.ru/20210825/reyting-1747137119.html
https://realty.ria.ru/20210909/zhile-1748915355.html
санкт-петербург
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738245943_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_80c2b4e6f5048d45303be85af328542a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, общество, санкт-петербург, москва, анатолий аксаков, сколково, госдума рф
10:58 10.09.2021 (обновлено: 16:05 10.09.2021)
 
Аналитики назвали российские регионы, где проживают самые богатые люди

РБК: названы российские регионы, где проживают самые богатые люди

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМосковский международный деловой центр "Москва-Сити"
Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Москва и Подмосковье стали регионами, где проживает больше всего миллионеров, пишет РБК со ссылкой на исследование аналитиков Центра управления благосостоянием и филантропии школы управления "Сколково".
По оценкам экспертов, в столице и Московской области около 100 тысяч богатых людей. В рейтинг вошли также Санкт-Петербург и Ленинградская область — 28 тысяч, Краснодарский край — 12 тысяч, Ростовская область — шесть тысяч и Татарстан — 5,5 тысячи.
Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 09:07
Forbes составил рейтинг самых богатых женщин России
При подсчете учитывалось наличие жилья стоимостью от десяти миллионов рублей, а также люксовые автомобили, подпадающие под повышенное налогообложение.
Кроме того, аналитики изучили данные о персональном банковском обслуживании: всего в России им пользуется около 15-17% миллионеров.
По мнению экспертов, результаты такого исследования могут быть полезны для банковских сервисов, которые могут внимательнее рассмотреть возможность расширения работы private banking в тех или иных регионах.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил повысить ставку НДФЛ для богатых до 35%. Это, по его словам, позволит государству направлять больше средств на адресную помощь нуждающимся.
Жилые дома на Химкинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 03:00
Названы города России с самым быстрым ростом цен на жилье
 
ЭкономикаОбществоСанкт-ПетербургМоскваАнатолий АксаковСколковоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:16СМИ: восемь человек погибли, пять пострадали при взрыве бензобака в Китае
06:05ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
05:58СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в жилом доме под Ельцом
05:49Под завалами дома под Ельцом ищут пенсионера
05:30СМИ: сотрудничавшие с США афганцы получают угрозы от талибов
05:08Эксперт рассказал о желании Зеленского избраться на второй срок
04:59Россиянам раскрыли порядок действий при неправильном расчете пенсии
04:55Жителям дома под Ельцом, где взорвался газ, окажут помощь
04:41Администрация Липецкой области: дом, где взорвался газ, не был аварийным
04:33Число погибших при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до двух человек
04:23ГП потребует от Испании экстрадиции беглого криминального авторитета
04:17В Хорватии заявили, что Запад бросил Украину на произвол судьбы
04:00Число раненных при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до семи человек
03:54В результате взрыва газа в доме под Ельцом разрушен один подъезд
03:50При взрыве газа в доме под Ельцом погибла женщина
03:47Под завалами в доме под Ельцом могут находиться люди
03:37В результате взрыва газа в доме под Ельцом пострадали шесть человек
03:19Эксперт объяснила, почему золото такое дорогое
03:08Архитектор назвал причину обрушения небоскребов ВТЦ после теракта 9/11
03:00Эксперт назвал самые опасные способы согреться в неотапливаемой квартире
Лента новостейМолния