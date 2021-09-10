https://ria.ru/20210910/regiony-1749475398.html

Аналитики назвали российские регионы, где проживают самые богатые люди

Аналитики назвали российские регионы, где проживают самые богатые люди - РИА Новости, 10.09.2021

Аналитики назвали российские регионы, где проживают самые богатые люди

Москва и Подмосковье стали регионами, где проживает больше всего миллионеров, пишет РБК со ссылкой на исследование аналитиков Центра управления благосостоянием... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T10:58

2021-09-10T10:58

2021-09-10T16:05

экономика

общество

санкт-петербург

москва

анатолий аксаков

сколково

госдума рф

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Москва и Подмосковье стали регионами, где проживает больше всего миллионеров, пишет РБК со ссылкой на исследование аналитиков Центра управления благосостоянием и филантропии школы управления "Сколково".По оценкам экспертов, в столице и Московской области около 100 тысяч богатых людей. В рейтинг вошли также Санкт-Петербург и Ленинградская область — 28 тысяч, Краснодарский край — 12 тысяч, Ростовская область — шесть тысяч и Татарстан — 5,5 тысячи.При подсчете учитывалось наличие жилья стоимостью от десяти миллионов рублей, а также люксовые автомобили, подпадающие под повышенное налогообложение.Кроме того, аналитики изучили данные о персональном банковском обслуживании: всего в России им пользуется около 15-17% миллионеров.По мнению экспертов, результаты такого исследования могут быть полезны для банковских сервисов, которые могут внимательнее рассмотреть возможность расширения работы private banking в тех или иных регионах.Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил повысить ставку НДФЛ для богатых до 35%. Это, по его словам, позволит государству направлять больше средств на адресную помощь нуждающимся.

https://ria.ru/20210825/reyting-1747137119.html

https://realty.ria.ru/20210909/zhile-1748915355.html

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экономика, общество, санкт-петербург, москва, анатолий аксаков, сколково, госдума рф