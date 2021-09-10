https://ria.ru/20210910/rassledovanie-1749506780.html

Под Самарой возбудили дело против мужчины, расчленившего собаку при детях

Под Самарой возбудили дело против мужчины, расчленившего собаку при детях - РИА Новости, 10.09.2021

Под Самарой возбудили дело против мужчины, расчленившего собаку при детях

Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Самарской области, который в присутствии детей убил и расчленил собаку, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T13:06

2021-09-10T13:06

2021-09-10T13:06

происшествия

самарская область

россия

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САМАРА, 10 сен - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Самарской области, который в присутствии детей убил и расчленил собаку, сообщается на сайте "МВД Медиа".В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что 31-летний житель села Сергиевск Самарской области убил и расчленил собаку в присутствии троих малолетних детей. Полицейские опросили заявительницу и ее соседей. Те показали дом, во дворе которого произошла расправа. В присутствии понятых сотрудники правоохранительных органов изъяли нож со следами вещества бурого цвета и шерстью, а также пакет, обнаруженный в морозильной камере холодильника. Изъятое было направлено на биологическую судебную экспертизу, которая показала, что в пакете находились останки собаки. Доставленный в отдел полиции мужчина пояснил, что, будучи пьяным, во дворе своего дома убил бездомную собаку, чтобы съесть ее внутренние органы, так как слышал, что это помогает при заболевании легких. Его дети в это время гуляли рядом."Следственным отделением в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "б", "в" части 2 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", - говорится в сообщении.По информации полиции, подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, причинение легкого вреда здоровью и нарушения правил дорожного движения. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20200122/1563715337.html

https://ria.ru/20190111/1549248013.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, самарская область, россия