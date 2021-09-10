Под Самарой возбудили дело против мужчины, расчленившего собаку при детях
Полиция возбудила дело против жителя Самарской области, который расчленил собаку при детях
САМАРА, 10 сен - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Самарской области, который в присутствии детей убил и расчленил собаку, сообщается на сайте "МВД Медиа".
В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что 31-летний житель села Сергиевск Самарской области убил и расчленил собаку в присутствии троих малолетних детей. Полицейские опросили заявительницу и ее соседей. Те показали дом, во дворе которого произошла расправа. В присутствии понятых сотрудники правоохранительных органов изъяли нож со следами вещества бурого цвета и шерстью, а также пакет, обнаруженный в морозильной камере холодильника. Изъятое было направлено на биологическую судебную экспертизу, которая показала, что в пакете находились останки собаки. Доставленный в отдел полиции мужчина пояснил, что, будучи пьяным, во дворе своего дома убил бездомную собаку, чтобы съесть ее внутренние органы, так как слышал, что это помогает при заболевании легких. Его дети в это время гуляли рядом.
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"Следственным отделением в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "б", "в" части 2 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", - говорится в сообщении.
По информации полиции, подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, причинение легкого вреда здоровью и нарушения правил дорожного движения. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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