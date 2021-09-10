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Глава МИД Британии призвал Ливан провести срочные реформы
Глава МИД Британии призвал Ливан провести срочные реформы - РИА Новости, 10.09.2021
Глава МИД Британии призвал Ливан провести срочные реформы
Лондон поддерживает Ливан, однако новое правительство должно провести срочные реформы, заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T22:58
2021-09-10T22:58
2021-09-10T22:58
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ЛОНДОН, 10 сен - РИА Новости. Лондон поддерживает Ливан, однако новое правительство должно провести срочные реформы, заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.Ранее президентская канцелярия Ливана заявила, что премьер-министр Наджиб Микати и президент Мишель Аун подписали указ о формировании нового правительства."За формированием нового правительства должны последовать срочные реформы, транспарентное завершение расследования трагического взрыва в Бейруте и своевременные выборы в следующем году. Великобритания поддерживает Ливан, но мы хотим видеть конкретные действия", - написал Рааб в Twitter.В состав нового правительства Ливана вошли 24 министра. Кресло главы МИД занял Абдаллах бу Хабиб, министром обороны стал Мурис Салим, министром информации назначен Джордж Кардахи, а новым главой МВД стал Басам Мауляви. Среди министров всего одна женщина - Нажля Рияши, она возглавила министерство государственного административного развития.С 17 октября 2019 года в Ливане разразился финансово-экономический кризис, оказалась практически парализована банковская система, начала обесцениваться национальная валюта параллельно росту цен на продукты.
https://ria.ru/20210910/livan-1749533119.html
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в мире, twitter, бейрут, лондон, великобритания, мишель аун, доминик рааб, наджиб микати
Глава МИД Британии призвал Ливан провести срочные реформы
Глава МИД Британии Рааб призвал новое правительство Ливана провести срочные реформы