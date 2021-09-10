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Религия
https://ria.ru/20210910/ptsu-1749601214.html
Лавров рассказал, кто стоит за ПЦУ
Лавров рассказал, кто стоит за ПЦУ - РИА Новости, 10.09.2021
Лавров рассказал, кто стоит за ПЦУ
Главная забота неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) - отобрать собственность УПЦ Московского патриархата, а за ее активностью стоят США, заявил... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T20:14
2021-09-10T20:14
религия
сша
белоруссия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
дональд трамп
петр порошенко
украинская православная церковь
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СОЧИ, 10 сен - РИА Новости. Главная забота неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) - отобрать собственность УПЦ Московского патриархата, а за ее активностью стоят США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Насколько серьезны, насколько обоснованы заявления о том, что американцы задались целью подорвать позиции мирового православия? Мы это знаем, и они особо этого не скрывают", - заявил Лавров на XXV форуме современной журналистики "Вся Россия-2021".Министр напомнил, что при президенте Дональде Трампе у президента США был спецпредставитель по свободе вероисповедания, который "активно работал над тем, чтобы убедить патриарха Константинопольского Варфоломея дать томос раскольникам на Украине - так образовалась православная церковь на Украине неканоническая"."Причем тех священнослужителей, которые на Украине за это выступали, они отодвинули в сторону, назначили своего митрополита. И сейчас главная забота - это отобрать у канонической УПЦ Московского патриархата собственность: храмы, приходы", - добавил Лавров."Патриарх Варфоломей Константинопольский напрямую зависит от США", - подчеркнул он. Лавров отметил, что похожие сценарии создания "автокефальных церквей" есть в Белоруссии и Черногории.В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана Православная церковь Украины (ПЦУ), за которой Русская и Украинская православные церкви не признают канонического статуса. Она получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.В связи с признанием Константинопольским патриархатом ПЦУ, находящейся в расколе с Русской и Украинской церквами, давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляли об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ: происходили захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ. После ухода Порошенко с поста президента страны гонения на УПЦ уменьшились.
https://ria.ru/20210910/varfolomey-1749399699.html
https://ria.ru/20210820/vizit-1746434731.html
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сша, белоруссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, дональд трамп, петр порошенко, украинская православная церковь, константинопольский патриархат, ситуация на украине, православная церковь украины (пцу), россия, религия
20:14 10.09.2021
 
Лавров рассказал, кто стоит за ПЦУ

Лавров: главная забота неканонической ПЦУ - отобрать собственность, за этим стоят США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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СОЧИ, 10 сен - РИА Новости. Главная забота неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) - отобрать собственность УПЦ Московского патриархата, а за ее активностью стоят США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Насколько серьезны, насколько обоснованы заявления о том, что американцы задались целью подорвать позиции мирового православия? Мы это знаем, и они особо этого не скрывают", - заявил Лавров на XXV форуме современной журналистики "Вся Россия-2021".
Министр напомнил, что при президенте Дональде Трампе у президента США был спецпредставитель по свободе вероисповедания, который "активно работал над тем, чтобы убедить патриарха Константинопольского Варфоломея дать томос раскольникам на Украине - так образовалась православная церковь на Украине неканоническая".
"Причем тех священнослужителей, которые на Украине за это выступали, они отодвинули в сторону, назначили своего митрополита. И сейчас главная забота - это отобрать у канонической УПЦ Московского патриархата собственность: храмы, приходы", - добавил Лавров.
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"Патриарх Варфоломей Константинопольский напрямую зависит от США", - подчеркнул он. Лавров отметил, что похожие сценарии создания "автокефальных церквей" есть в Белоруссии и Черногории.
В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана Православная церковь Украины (ПЦУ), за которой Русская и Украинская православные церкви не признают канонического статуса. Она получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.
В связи с признанием Константинопольским патриархатом ПЦУ, находящейся в расколе с Русской и Украинской церквами, давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляли об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ: происходили захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ. После ухода Порошенко с поста президента страны гонения на УПЦ уменьшились.
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РелигияСШАБелоруссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровДональд ТрампПетр ПорошенкоУкраинская православная церковьКонстантинопольский патриархатСитуация на УкраинеПравославная церковь Украины (ПЦУ)РоссияРелигия
 
 
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