https://ria.ru/20210910/ptsu-1749601214.html

Лавров рассказал, кто стоит за ПЦУ

Лавров рассказал, кто стоит за ПЦУ - РИА Новости, 10.09.2021

Лавров рассказал, кто стоит за ПЦУ

Главная забота неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) - отобрать собственность УПЦ Московского патриархата, а за ее активностью стоят США, заявил... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T20:14

2021-09-10T20:14

2021-09-10T20:14

религия

сша

белоруссия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

дональд трамп

петр порошенко

украинская православная церковь

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СОЧИ, 10 сен - РИА Новости. Главная забота неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) - отобрать собственность УПЦ Московского патриархата, а за ее активностью стоят США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Насколько серьезны, насколько обоснованы заявления о том, что американцы задались целью подорвать позиции мирового православия? Мы это знаем, и они особо этого не скрывают", - заявил Лавров на XXV форуме современной журналистики "Вся Россия-2021".Министр напомнил, что при президенте Дональде Трампе у президента США был спецпредставитель по свободе вероисповедания, который "активно работал над тем, чтобы убедить патриарха Константинопольского Варфоломея дать томос раскольникам на Украине - так образовалась православная церковь на Украине неканоническая"."Причем тех священнослужителей, которые на Украине за это выступали, они отодвинули в сторону, назначили своего митрополита. И сейчас главная забота - это отобрать у канонической УПЦ Московского патриархата собственность: храмы, приходы", - добавил Лавров."Патриарх Варфоломей Константинопольский напрямую зависит от США", - подчеркнул он. Лавров отметил, что похожие сценарии создания "автокефальных церквей" есть в Белоруссии и Черногории.В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана Православная церковь Украины (ПЦУ), за которой Русская и Украинская православные церкви не признают канонического статуса. Она получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.В связи с признанием Константинопольским патриархатом ПЦУ, находящейся в расколе с Русской и Украинской церквами, давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляли об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ: происходили захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ. После ухода Порошенко с поста президента страны гонения на УПЦ уменьшились.

https://ria.ru/20210910/varfolomey-1749399699.html

https://ria.ru/20210820/vizit-1746434731.html

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белоруссия

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сша, белоруссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, дональд трамп, петр порошенко, украинская православная церковь, константинопольский патриархат, ситуация на украине, православная церковь украины (пцу), россия, религия