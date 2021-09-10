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Глава ЛНР обвинил Зеленского в углублении "пропасти" между народами
Глава ЛНР обвинил Зеленского в углублении "пропасти" между народами - РИА Новости, 10.09.2021
Глава ЛНР обвинил Зеленского в углублении "пропасти" между народами
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник обвинил президента Украины Владимира Зеленского в отсутствии каких-либо действий,... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T17:49
2021-09-10T17:49
в мире
украина
владимир зеленский
луганская народная республика
леонид пасечник
ситуация в днр и лнр
россия
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ЛУГАНСК, 10 сен - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник обвинил президента Украины Владимира Зеленского в отсутствии каких-либо действий, которые смогли бы поспособствовать сплочению русского и украинского народов.Ранее на форуме YES Brainstorming в Киеве президент Украины заявил, что считает возможной полномасштабную войну с Россией, по его мнению, в случае такого развития событий "это будет самой большой ошибкой РФ". Зеленский считает, что украинцы и россияне стали врагами и между ними сейчас пропасть. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле опасность после заявлений Зеленского, заявил, что предаваться апокалиптическим ожиданиям не хотелось бы."Владимир Александрович, а не вы ли и ваш предшественник (экс-президент Украины Петр Порошенко – ред.) вырыли эту "пропасть" и усиленно пытаетесь ее дальше углублять?" – говорится в заявлении Пасечника, предоставленном журналистам.По словам Пасечника, в 2019 году украинцы проголосовали за Зеленского в надежде, что он прекратит конфликт в Донбассе, "но обстрелы продолжаются, а политика разобщения народа Украины с жителями Донбасса и России, продиктованная заокеанскими партнерами, остается неизменной"."Ни вы, ни Порошенко, которому, как и вам, важна только военная помощь от США, культ личности Бандеры и война на Донбассе, не сделали ничего для того, чтобы сплотить русских и украинцев. И говорить от имени народа в вашем случае вряд ли уместно. Мы по-прежнему остаемся братьями и сестрами, которых связывают тысячелетняя история, общая вера и многовековые традиции. И если у вас нет желания и сил залатать эту "пропасть", то мы, славяне, сделаем это сами!" – заявил Пасечник.
https://ria.ru/20210910/voyna-1749497298.html
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в мире, украина, владимир зеленский, луганская народная республика, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр, россия
17:49 10.09.2021
 
Глава ЛНР обвинил Зеленского в углублении "пропасти" между народами

Глава ЛНР Пасечник обвинил Зеленского в углублении "пропасти" между русскими и украинцами

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛУГАНСК, 10 сен - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник обвинил президента Украины Владимира Зеленского в отсутствии каких-либо действий, которые смогли бы поспособствовать сплочению русского и украинского народов.
Ранее на форуме YES Brainstorming в Киеве президент Украины заявил, что считает возможной полномасштабную войну с Россией, по его мнению, в случае такого развития событий "это будет самой большой ошибкой РФ". Зеленский считает, что украинцы и россияне стали врагами и между ними сейчас пропасть. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле опасность после заявлений Зеленского, заявил, что предаваться апокалиптическим ожиданиям не хотелось бы.
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"Владимир Александрович, а не вы ли и ваш предшественник (экс-президент Украины Петр Порошенко – ред.) вырыли эту "пропасть" и усиленно пытаетесь ее дальше углублять?" – говорится в заявлении Пасечника, предоставленном журналистам.
По словам Пасечника, в 2019 году украинцы проголосовали за Зеленского в надежде, что он прекратит конфликт в Донбассе, "но обстрелы продолжаются, а политика разобщения народа Украины с жителями Донбасса и России, продиктованная заокеанскими партнерами, остается неизменной".
"Ни вы, ни Порошенко, которому, как и вам, важна только военная помощь от США, культ личности Бандеры и война на Донбассе, не сделали ничего для того, чтобы сплотить русских и украинцев. И говорить от имени народа в вашем случае вряд ли уместно. Мы по-прежнему остаемся братьями и сестрами, которых связывают тысячелетняя история, общая вера и многовековые традиции. И если у вас нет желания и сил залатать эту "пропасть", то мы, славяне, сделаем это сами!" – заявил Пасечник.
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