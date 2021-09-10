В СПЧ прокомментировали проект об ужесточении наказания для педофилов
Член СПЧ Киркора: ужесточение наказания для педофилов может предотвратить преступления
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Законопроект, который планирует внести "Единая Россия", о пожизненном тюремном сроке для педофилов, возможно, поможет предотвратить подобные преступления, так как заставит преступников задуматься, заявила РИА Новости заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора.
Ранее депутаты от фракции "Единая Россия" Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект о пожизненном заключении за педофилию.
"Произошла безумная трагедия, и мы, конечно же, сейчас должны предпринимать меры, чтобы таких трагедий более не было никогда. Наша главная цель сейчас – это защитить наших детей. Я однозначно против смертной казни, но в отношении ужесточения наказания до пожизненного заключения в рамках этих статей, я соглашусь с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой. Нам нужно принимать меры, чтобы не допускать таких трагедий, чтобы защитить детей. Возможно, подобное ужесточение наказания заставит кого-то задуматься. Это может помочь предотвращать такие преступления", – подчеркнула Киркора.
Киркора подчеркнула, что необходимо работать по всем направлениям. Только так удастся снизить вероятность таких трагедий.
"Мы также должны реализовывать комплексную работу в рамках "Родительского университета" по защите детей, а также и создать правила поведения, снижающие риск для жизни и здоровья ребенка", – считает зампред СПЧ.
Также, по ее мнению, необходимо пересмотреть реализацию системы контроля за лицами, уже совершившими такие преступления. В этом вопросе необходимо проводить кропотливую работу, руководствуясь, в первую очередь, интересами ребенка, добавила она.
Законопроект разработан после того, как в Кемеровской области 6 сентября пропали две десятилетние школьницы, они не вернулись домой из школы. Тела девочек нашли на следующий день в одном из частных домов. Подозреваемый в убийстве - ранее судимый 41-летний Виктор Пестерников - задержан. Ему предъявлено обвинение по статьям об убийстве, изнасиловании и насильственным действиям сексуального характера.