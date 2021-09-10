https://ria.ru/20210910/prestupleniya-1749533639.html

В СПЧ прокомментировали проект об ужесточении наказания для педофилов

В СПЧ прокомментировали проект об ужесточении наказания для педофилов - РИА Новости, 10.09.2021

В СПЧ прокомментировали проект об ужесточении наказания для педофилов

Законопроект, который планирует внести "Единая Россия", о пожизненном тюремном сроке для педофилов, возможно, поможет предотвратить подобные преступления, так... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T14:57

2021-09-10T14:57

2021-09-10T14:57

общество

кемеровская область

андрей турчак

единая россия

госдума рф

павел крашенинников

совет федерации рф

анна кузнецова

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Законопроект, который планирует внести "Единая Россия", о пожизненном тюремном сроке для педофилов, возможно, поможет предотвратить подобные преступления, так как заставит преступников задуматься, заявила РИА Новости заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора.Ранее депутаты от фракции "Единая Россия" Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект о пожизненном заключении за педофилию."Произошла безумная трагедия, и мы, конечно же, сейчас должны предпринимать меры, чтобы таких трагедий более не было никогда. Наша главная цель сейчас – это защитить наших детей. Я однозначно против смертной казни, но в отношении ужесточения наказания до пожизненного заключения в рамках этих статей, я соглашусь с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой. Нам нужно принимать меры, чтобы не допускать таких трагедий, чтобы защитить детей. Возможно, подобное ужесточение наказания заставит кого-то задуматься. Это может помочь предотвращать такие преступления", – подчеркнула Киркора.Киркора подчеркнула, что необходимо работать по всем направлениям. Только так удастся снизить вероятность таких трагедий.Также, по ее мнению, необходимо пересмотреть реализацию системы контроля за лицами, уже совершившими такие преступления. В этом вопросе необходимо проводить кропотливую работу, руководствуясь, в первую очередь, интересами ребенка, добавила она.Законопроект разработан после того, как в Кемеровской области 6 сентября пропали две десятилетние школьницы, они не вернулись домой из школы. Тела девочек нашли на следующий день в одном из частных домов. Подозреваемый в убийстве - ранее судимый 41-летний Виктор Пестерников - задержан. Ему предъявлено обвинение по статьям об убийстве, изнасиловании и насильственным действиям сексуального характера.

https://ria.ru/20210910/kuznetsova-1749517353.html

https://ria.ru/20210910/pozhiznennoe-1749483481.html

кемеровская область

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общество, кемеровская область, андрей турчак, единая россия, госдума рф, павел крашенинников, совет федерации рф, анна кузнецова, ирина киркора