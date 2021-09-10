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В Тверской области возбудили дело о поджоге дома с пятью детьми
В Тверской области возбудили дело о поджоге дома с пятью детьми - РИА Новости, 10.09.2021
В Тверской области возбудили дело о поджоге дома с пятью детьми
Гражданин Узбекистана подозревается в поджоге дома в Тверской области, в котором находились его сожительница и ее пятеро детей, сообщило СУСК России по Тверской РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T17:57
2021-09-10T18:02
происшествия
дети
узбекистан
тверская область
жилье
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Гражданин Узбекистана подозревается в поджоге дома в Тверской области, в котором находились его сожительница и ее пятеро детей, сообщило СУСК России по Тверской области.Фигурантом дела о покушении на убийство стал гражданин Узбекистана 1972 года рождения.По версии следствия, 8 сентября около 23.00 мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в доме в деревне Михайлова Гора Бежецкого района Тверской области."После ссоры с сожительницей, зная, что последняя находится в доме со своими малолетними и несовершеннолетними детьми, прошел на чердак жилища, где с помощью имевшейся при себе зажигалки поджег тряпки. При этом злоумышленник знал, что женщина и ее пятеро детей в ночное время спят и не смогут покинуть горящий дом, в связи с чем погибнут", - говорится в сообщении.Одна из дочерей обнаружила возгорание и сообщила о нем матери. Семье удалось спастись. Дом был полностью уничтожен пожаром.Подозреваемый в настоящий момент задержан. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ, пунктами "а, в, е" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, среди которых малолетние, совершенное общеопасным способом).
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происшествия, дети, узбекистан, тверская область, жилье, россия
17:57 10.09.2021 (обновлено: 18:02 10.09.2021)
 
В Тверской области возбудили дело о поджоге дома с пятью детьми

СК по Тверской области возбудил дело о покушении на убийство из-за поджога дома с детьми

© Fotolia / MaxPolisКанистра и спичечный коробок
Канистра и спичечный коробок - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© Fotolia / MaxPolis
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Гражданин Узбекистана подозревается в поджоге дома в Тверской области, в котором находились его сожительница и ее пятеро детей, сообщило СУСК России по Тверской области.
Фигурантом дела о покушении на убийство стал гражданин Узбекистана 1972 года рождения.
По версии следствия, 8 сентября около 23.00 мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в доме в деревне Михайлова Гора Бежецкого района Тверской области.
"После ссоры с сожительницей, зная, что последняя находится в доме со своими малолетними и несовершеннолетними детьми, прошел на чердак жилища, где с помощью имевшейся при себе зажигалки поджег тряпки. При этом злоумышленник знал, что женщина и ее пятеро детей в ночное время спят и не смогут покинуть горящий дом, в связи с чем погибнут", - говорится в сообщении.
Одна из дочерей обнаружила возгорание и сообщила о нем матери. Семье удалось спастись. Дом был полностью уничтожен пожаром.
Подозреваемый в настоящий момент задержан. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ, пунктами "а, в, е" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, среди которых малолетние, совершенное общеопасным способом).
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ПроисшествияДетиУзбекистанТверская областьЖильеРоссия
 
 
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