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Ущерб от финансовой пирамиды Finiko превысил миллиард рублей
Ущерб от финансовой пирамиды Finiko превысил миллиард рублей - РИА Новости, 10.09.2021
Ущерб от финансовой пирамиды Finiko превысил миллиард рублей
Около 3,3 тысяч обращений зарегистрировано от пострадавших от деятельности пирамиды Finiko, суммарный ущерб, заявленный ими, превышает миллиард рублей,... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T15:56
2021-09-10T15:56
происшествия
казахстан
сша
ирина волк
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Около 3,3 тысяч обращений зарегистрировано от пострадавших от деятельности пирамиды Finiko, суммарный ущерб, заявленный ими, превышает миллиард рублей, уголовное дело передано в центральный аппарат МВД России, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Ирина Волк."Зарегистрировано уже 3300 заявлений от потерпевших, среди которых, помимо граждан Российской Федерации, – жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран. Сумма предварительного ущерба, заявленного потерпевшими, превышает миллиард рублей", - сказала она.По словам Волк, замглавы МВД Сергей Лебедев принял решение о передаче уголовного дела о мошенничестве в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko в производство Следственного департамента МВД."Это обусловлено транснациональным характером деятельности фигурантов и крупным ущербом, причиненным значительному количеству потерпевших", - говорится в сообщении.В релизе отмечается, что Finiko не являлась юридическим лицом. Злоумышленники создали сайты, через которые осуществлялась регистрация участников. Все расчеты внутри пирамиды производились во внутренней валюте. Приобреталась эта условная единица проекта за криптовалюту, вкладывалась в одну из предлагаемых программ, а затем снова обменивалась на криптовалюту или денежные средства. Но эта схема дала сбой, вкладчики перестали получать деньги и начали обращаться с заявлениями в полицию.Один из сооснователей пирамиды Finikо Кирилл Доронин был задержан и арестован по решению суда 30 июля. Позднее Вахитовский районный суд заочно арестовал еще троих сооснователей Finiko Эдварда и Марата Сабировых, Зыгмунта Зыгмунтовича, которым заочно было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Они объявлены в международный розыск.Суд в Казани 7 сентября арестовал помощника организатора Finiko Ильгиза Шакирова, 9 сентября - Дину Габдуллину и Лилию Нуриеву, привлекавших в пирамиду вкладчиков.
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происшествия, казахстан, сша, ирина волк, россия
15:56 10.09.2021
 
Ущерб от финансовой пирамиды Finiko превысил миллиард рублей

Ущерб от финансовой пирамиды Finiko превысил миллиард рублей, пострадали 3,3 тысяч человек

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОдин из руководителей финансовой пирамиды Finiko
Один из руководителей финансовой пирамиды Finiko - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Около 3,3 тысяч обращений зарегистрировано от пострадавших от деятельности пирамиды Finiko, суммарный ущерб, заявленный ими, превышает миллиард рублей, уголовное дело передано в центральный аппарат МВД России, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"Зарегистрировано уже 3300 заявлений от потерпевших, среди которых, помимо граждан Российской Федерации, – жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран. Сумма предварительного ущерба, заявленного потерпевшими, превышает миллиард рублей", - сказала она.
По словам Волк, замглавы МВД Сергей Лебедев принял решение о передаче уголовного дела о мошенничестве в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko в производство Следственного департамента МВД.
"Это обусловлено транснациональным характером деятельности фигурантов и крупным ущербом, причиненным значительному количеству потерпевших", - говорится в сообщении.
В релизе отмечается, что Finiko не являлась юридическим лицом. Злоумышленники создали сайты, через которые осуществлялась регистрация участников. Все расчеты внутри пирамиды производились во внутренней валюте. Приобреталась эта условная единица проекта за криптовалюту, вкладывалась в одну из предлагаемых программ, а затем снова обменивалась на криптовалюту или денежные средства. Но эта схема дала сбой, вкладчики перестали получать деньги и начали обращаться с заявлениями в полицию.
Один из сооснователей пирамиды Finikо Кирилл Доронин был задержан и арестован по решению суда 30 июля. Позднее Вахитовский районный суд заочно арестовал еще троих сооснователей Finiko Эдварда и Марата Сабировых, Зыгмунта Зыгмунтовича, которым заочно было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Они объявлены в международный розыск.
Суд в Казани 7 сентября арестовал помощника организатора Finiko Ильгиза Шакирова, 9 сентября - Дину Габдуллину и Лилию Нуриеву, привлекавших в пирамиду вкладчиков.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 17:17В России
Суд заочно арестовал сооснователей финансовой пирамиды Finiko
 
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