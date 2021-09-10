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В КПРФ высказались за смертную казнь для педофилов
В КПРФ высказались за смертную казнь для педофилов - РИА Новости, 10.09.2021
В КПРФ высказались за смертную казнь для педофилов
КПРФ настаивает на отмене моратория на смертную казнь в отношении ряда особо тяжких преступлений, в том числе сопряженных с насилием против детей, заявил на... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T13:16
2021-09-10T14:09
кпрф
общество
юрий афонин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. КПРФ настаивает на отмене моратория на смертную казнь в отношении ряда особо тяжких преступлений, в том числе сопряженных с насилием против детей, заявил на пресс-конференции первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, комментируя внесенный в пятницу в Госдуму законопроект о пожизненном лишении свободы за педофилию."Мы настаиваем, чтобы мораторий в случае совершения этих преступлений был снят и человек отвечал своей жизнью за преступления, которые действительно являются преступлениями против жизни и человечности", - сказал Афонин, отвечая на просьбу прокомментировать данную инициативу в ходе онлайн-трансляции.По его словам, в России "за 30 лет капитализма, в отличие от советского времени, многое совершенно поменялось с точки зрения морали, нравственности, устоев". По мнению коммунистов, нужно "глобально решать проблему", "общество должно быть другим", и для этого, в том числе, нужно изменить систему воспитания и образования подрастающего поколения.В связи с вступлением в Совет Европы в 1996 году в РФ был введен мораторий на высшую меру наказания. Ранее в пятницу депутаты от фракции "Единая Россия" Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект о пожизненном заключении за педофилию.Законопроектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.Таким образом, сообщили ранее авторы инициативы, по всем вышеуказанным преступлениям в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних до 18 лет, совершенным ранее судимым педофилом-рецидивистом, либо совершенным при отягчающих обстоятельствах, будет предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.В настоящее время по части 5 статьи 131 "Изнасилование" и по части 5 статьи 132 "Насильственные действия сексуального характера" максимальная ответственность в виде пожизненного лишения свободы наступает только в случае совершения преступления ранее судимым за аналогичное деяние лицом и в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет.В начале этой недели, 6 сентября, в Кузбассе пропали две десятилетние школьницы, они не вернулись домой из школы. Тела девочек нашли на следующий день в одном из частных домов. Подозреваемый в убийстве – ранее судимый 41-летний Виктор Пестерников - задержан. Ему предъявлено обвинение по статьям об убийстве, изнасиловании и насильственным действиям сексуального характера.
https://ria.ru/20210907/nakazanie-1748999812.html
https://ria.ru/20210907/ubiystvo-1749008270.html
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кпрф, общество, юрий афонин, госдума рф, россия
13:16 10.09.2021 (обновлено: 14:09 10.09.2021)
 
В КПРФ высказались за смертную казнь для педофилов

КПРФ: в отношении преступлений против детей нужно отменять мораторий на смертную казнь

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники ХVIII Съезда КПРФ в Московской области
Участники ХVIII Съезда КПРФ в Московской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. КПРФ настаивает на отмене моратория на смертную казнь в отношении ряда особо тяжких преступлений, в том числе сопряженных с насилием против детей, заявил на пресс-конференции первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, комментируя внесенный в пятницу в Госдуму законопроект о пожизненном лишении свободы за педофилию.
"Мы настаиваем, чтобы мораторий в случае совершения этих преступлений был снят и человек отвечал своей жизнью за преступления, которые действительно являются преступлениями против жизни и человечности", - сказал Афонин, отвечая на просьбу прокомментировать данную инициативу в ходе онлайн-трансляции.
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В связи с вступлением в Совет Европы в 1996 году в РФ был введен мораторий на высшую меру наказания. Ранее в пятницу депутаты от фракции "Единая Россия" Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект о пожизненном заключении за педофилию.
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Законопроектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
Таким образом, сообщили ранее авторы инициативы, по всем вышеуказанным преступлениям в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних до 18 лет, совершенным ранее судимым педофилом-рецидивистом, либо совершенным при отягчающих обстоятельствах, будет предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
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В начале этой недели, 6 сентября, в Кузбассе пропали две десятилетние школьницы, они не вернулись домой из школы. Тела девочек нашли на следующий день в одном из частных домов. Подозреваемый в убийстве – ранее судимый 41-летний Виктор Пестерников - задержан. Ему предъявлено обвинение по статьям об убийстве, изнасиловании и насильственным действиям сексуального характера.
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