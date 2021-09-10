https://ria.ru/20210910/otdykh-1749366569.html
Названы самые популярные у россиян направления для осеннего отдыха
Названы самые популярные у россиян направления для осеннего отдыха - РИА Новости, 10.09.2021
Названы самые популярные у россиян направления для осеннего отдыха
Эксперты проанализировали поисковые запросы на авиаперелеты и выяснили, где россияне собираются отдыхать этой осенью, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T06:01
2021-09-10T06:01
2021-09-10T06:01
туризм
отдых
санкт-петербург
армения
египет
турция
сочи
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1563999904_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73598da8161000d5efeda40706ec2fae.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Эксперты проанализировали поисковые запросы на авиаперелеты и выяснили, где россияне собираются отдыхать этой осенью, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса OneTwoTrip.Согласно результатам исследования, 60 процентов респондентов интересуются перелетами внутри страны. Наибольшей популярностью пользуются рейсы в Москву и Санкт-Петербург, замыкает тройку лидеров Сочи.В список востребованных российских направлений также вошли Калининград, Симферополь, Краснодар и Минеральные воды.Что касается путешествий за рубеж, лидирующую позицию в рейтинге занимает Турция (21 процент от всех поисковых запросов). На втором месте — Армения, а на третьем — Египет. Также, по данным сервиса, россияне часто ищут билеты в Узбекистан, Венгрию и на Кипр.
https://radiosputnik.ria.ru/20210909/bolgariya-1749337641.html
санкт-петербург
армения
египет
турция
сочи
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1563999904_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4826856430b5220cab5f7906eccb2086.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отдых, санкт-петербург, армения, египет, турция, сочи, москва, новости - туризм, туристы, куда можно лететь, отдых в россии 2021 летом
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Эксперты проанализировали поисковые запросы на авиаперелеты и выяснили, где россияне собираются отдыхать этой осенью, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса OneTwoTrip.
Согласно результатам исследования, 60 процентов респондентов интересуются перелетами внутри страны. Наибольшей популярностью пользуются рейсы в Москву и Санкт-Петербург, замыкает тройку лидеров Сочи.
В список востребованных российских направлений также вошли Калининград, Симферополь, Краснодар и Минеральные воды.
Что касается путешествий за рубеж, лидирующую позицию в рейтинге занимает Турция (21 процент от всех поисковых запросов). На втором месте — Армения, а на третьем — Египет. Также, по данным сервиса, россияне часто ищут билеты в Узбекистан, Венгрию и на Кипр.