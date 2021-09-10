https://ria.ru/20210910/otdykh-1749366569.html

Названы самые популярные у россиян направления для осеннего отдыха

Названы самые популярные у россиян направления для осеннего отдыха - РИА Новости, 10.09.2021

Названы самые популярные у россиян направления для осеннего отдыха

Эксперты проанализировали поисковые запросы на авиаперелеты и выяснили, где россияне собираются отдыхать этой осенью, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T06:01

2021-09-10T06:01

2021-09-10T06:01

туризм

отдых

санкт-петербург

армения

египет

турция

сочи

москва

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Эксперты проанализировали поисковые запросы на авиаперелеты и выяснили, где россияне собираются отдыхать этой осенью, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса OneTwoTrip.Согласно результатам исследования, 60 процентов респондентов интересуются перелетами внутри страны. Наибольшей популярностью пользуются рейсы в Москву и Санкт-Петербург, замыкает тройку лидеров Сочи.В список востребованных российских направлений также вошли Калининград, Симферополь, Краснодар и Минеральные воды.Что касается путешествий за рубеж, лидирующую позицию в рейтинге занимает Турция (21 процент от всех поисковых запросов). На втором месте — Армения, а на третьем — Египет. Также, по данным сервиса, россияне часто ищут билеты в Узбекистан, Венгрию и на Кипр.

https://radiosputnik.ria.ru/20210909/bolgariya-1749337641.html

санкт-петербург

армения

египет

турция

сочи

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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