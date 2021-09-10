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Туризм
https://ria.ru/20210910/otdykh-1749366569.html
Названы самые популярные у россиян направления для осеннего отдыха
Названы самые популярные у россиян направления для осеннего отдыха - РИА Новости, 10.09.2021
Названы самые популярные у россиян направления для осеннего отдыха
Эксперты проанализировали поисковые запросы на авиаперелеты и выяснили, где россияне собираются отдыхать этой осенью, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T06:01
2021-09-10T06:01
туризм
отдых
санкт-петербург
армения
египет
турция
сочи
москва
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Эксперты проанализировали поисковые запросы на авиаперелеты и выяснили, где россияне собираются отдыхать этой осенью, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса OneTwoTrip.Согласно результатам исследования, 60 процентов респондентов интересуются перелетами внутри страны. Наибольшей популярностью пользуются рейсы в Москву и Санкт-Петербург, замыкает тройку лидеров Сочи.В список востребованных российских направлений также вошли Калининград, Симферополь, Краснодар и Минеральные воды.Что касается путешествий за рубеж, лидирующую позицию в рейтинге занимает Турция (21 процент от всех поисковых запросов). На втором месте — Армения, а на третьем — Египет. Также, по данным сервиса, россияне часто ищут билеты в Узбекистан, Венгрию и на Кипр.
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отдых, санкт-петербург, армения, египет, турция, сочи, москва, новости - туризм, туристы, куда можно лететь, отдых в россии 2021 летом
06:01 10.09.2021
 

Названы самые популярные у россиян направления для осеннего отдыха

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Эксперты проанализировали поисковые запросы на авиаперелеты и выяснили, где россияне собираются отдыхать этой осенью, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса OneTwoTrip.
Согласно результатам исследования, 60 процентов респондентов интересуются перелетами внутри страны. Наибольшей популярностью пользуются рейсы в Москву и Санкт-Петербург, замыкает тройку лидеров Сочи.
В список востребованных российских направлений также вошли Калининград, Симферополь, Краснодар и Минеральные воды.
Что касается путешествий за рубеж, лидирующую позицию в рейтинге занимает Турция (21 процент от всех поисковых запросов). На втором месте — Армения, а на третьем — Египет. Также, по данным сервиса, россияне часто ищут билеты в Узбекистан, Венгрию и на Кипр.
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ТуризмОтдыхСанкт-ПетербургАрменияЕгипетТурцияСочиМоскваНовости - Туризмтуристыкуда можно лететьотдых в России 2021 летом
 
 
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