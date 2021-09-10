https://ria.ru/20210910/omsk-1749491440.html
Омский губернатор подписал план по сотрудничеству с Татарстаном
Омский губернатор подписал план по сотрудничеству с Татарстаном - РИА Новости, 10.09.2021
Омский губернатор подписал план по сотрудничеству с Татарстаном
Глава Омской области Александр Бурков и президент Татарстана Рустам Минниханов подписали трёхлетний план сотрудничества между регионами, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:11
2021-09-10T12:11
2021-09-10T12:45
экономика
большереченский район
республика татарстан (татарстан)
омск
александр бурков
рустам минниханов
василь шайхразиев
омская область
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ОМСК, 10 сен - РИА Новости. Глава Омской области Александр Бурков и президент Татарстана Рустам Минниханов подписали трёхлетний план сотрудничества между регионами, сообщили в пресс-службе облправительства.Губернатор Омской области прибыл в Казань для участия в международном спортивном форуме "Россия – спортивная держава". Рустам Минниханов поблагодарил делегацию Омской области за визит. Главы регионов 9 сентября подписали план реализации соглашения на следующие три года. Первое соглашение о сотрудничестве Омской области и Республики Татарстан подписали в 2019 году, по нему сейчас идёт работа. Подписанный новый документ - это детальный план реализации соглашения, утверждённого три года назад, уточнили в правительстве Омской области."Важно, что в рамках этого соглашения для Омской области приобретено более тысячи автомобилей "Камаз", более 100 прицепов, 20 автобусов для пассажирского парка Омска, в то же время мы поставили 120 тысяч шин различного назначения. Наши машиностроительные и нефтехимические предприятия активно работают между собой. Поставки идут, как из Омской области, так из Татарстана… В социальной, образовательной, культурной сферах ведется большая работа. Подписанный… документ позволит более четко и планово отработать на ближайшие три года совместную программу", - прокомментировал итоги встречи Александр Бурков.Документ направлен на сохранение и расширение двусторонних связей между Омской областью и Республикой Татарстан в сфере промышленного производства, сельского хозяйства и продовольствия, образования и науки, здравоохранения, строительства, культуры и туризма, молодёжной политики и спорта, сообщили в правительстве Омской области. Торжественная церемония подписания прошла в Казанском кремле.По словам губернатора, Омская область поставляет в Татарстан более тысячи тонн сыра с предприятия "Ястро", более тысячи тонн макаронных, кондитерских изделий поставляют омские предприятия "Сладуница", "Сладонеж", "Сибирская белочка", "Любинское молоко". Сферу поставок пищевой продукции из Омской области планируется расширять, так как в республике большой рынок потребления, по объему товарооборота Татарстан – один из ключевых партнеров нашего региона, добавил губернатор. Омскую область и Татарстан связывают многолетние отношения в сфере культуры. Развитию двусторонних связей способствует наличие прямого авиарейса между Казанью и Омском.Рустам Минниханов поблагодарил Александра Буркова за поддержку татар, проживающих в Омской области и вручил ему медаль в честь 100-летия ТАССР за содействие укреплению межрегиональных связей.Ранее на этой неделе 6 сентября заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев и глава региона Александр Бурков приехали и поздравили жителей восстановленной после пожара деревни Каракуль Большереченского района Омской области с 360-летием.
https://ria.ru/20210908/bezrabotitsa-1749241161.html
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экономика, большереченский район, республика татарстан (татарстан), омск, александр бурков, рустам минниханов, василь шайхразиев
12:11 10.09.2021 (обновлено: 12:45 10.09.2021)
Омский губернатор подписал план по сотрудничеству с Татарстаном
Омский губернатор подписал трехлетний план по сотрудничеству с Татарстаном
ОМСК, 10 сен - РИА Новости.
Глава Омской области
Александр Бурков и президент Татарстана Рустам Минниханов подписали трёхлетний план сотрудничества между регионами, сообщили в пресс-службе облправительства.
Губернатор Омской области прибыл в Казань для участия в международном спортивном форуме "Россия – спортивная держава". Рустам Минниханов поблагодарил делегацию Омской области за визит. Главы регионов 9 сентября подписали план реализации соглашения на следующие три года. Первое соглашение о сотрудничестве Омской области и Республики Татарстан подписали в 2019 году, по нему сейчас идёт работа. Подписанный новый документ - это детальный план реализации соглашения, утверждённого три года назад, уточнили в правительстве Омской области.
"Важно, что в рамках этого соглашения для Омской области приобретено более тысячи автомобилей "Камаз", более 100 прицепов, 20 автобусов для пассажирского парка Омска, в то же время мы поставили 120 тысяч шин различного назначения. Наши машиностроительные и нефтехимические предприятия активно работают между собой. Поставки идут, как из Омской области, так из Татарстана… В социальной, образовательной, культурной сферах ведется большая работа. Подписанный… документ позволит более четко и планово отработать на ближайшие три года совместную программу", - прокомментировал итоги встречи Александр Бурков.
Документ направлен на сохранение и расширение двусторонних связей между Омской областью и Республикой Татарстан в сфере промышленного производства, сельского хозяйства и продовольствия, образования и науки, здравоохранения, строительства, культуры и туризма, молодёжной политики и спорта, сообщили в правительстве Омской области. Торжественная церемония подписания прошла в Казанском кремле.
По словам губернатора, Омская область поставляет в Татарстан более тысячи тонн сыра с предприятия "Ястро", более тысячи тонн макаронных, кондитерских изделий поставляют омские предприятия "Сладуница", "Сладонеж", "Сибирская белочка", "Любинское молоко". Сферу поставок пищевой продукции из Омской области планируется расширять, так как в республике большой рынок потребления, по объему товарооборота Татарстан – один из ключевых партнеров нашего региона, добавил губернатор.
Омскую область и Татарстан связывают многолетние отношения в сфере культуры. Развитию двусторонних связей способствует наличие прямого авиарейса между Казанью и Омском.
Рустам Минниханов поблагодарил Александра Буркова за поддержку татар, проживающих в Омской области и вручил ему медаль в честь 100-летия ТАССР за содействие укреплению межрегиональных связей.
Ранее на этой неделе 6 сентября заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев и глава региона Александр Бурков приехали и поздравили жителей восстановленной после пожара деревни Каракуль Большереченского района Омской области с 360-летием.