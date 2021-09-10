https://ria.ru/20210910/omsk-1749491440.html

Омский губернатор подписал план по сотрудничеству с Татарстаном

Омский губернатор подписал план по сотрудничеству с Татарстаном - РИА Новости, 10.09.2021

Омский губернатор подписал план по сотрудничеству с Татарстаном

Глава Омской области Александр Бурков и президент Татарстана Рустам Минниханов подписали трёхлетний план сотрудничества между регионами, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T12:11

2021-09-10T12:11

2021-09-10T12:45

экономика

большереченский район

республика татарстан (татарстан)

омск

александр бурков

рустам минниханов

василь шайхразиев

омская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749498236_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_603c99eac4721f01f5da26482e74a48b.jpg

ОМСК, 10 сен - РИА Новости. Глава Омской области Александр Бурков и президент Татарстана Рустам Минниханов подписали трёхлетний план сотрудничества между регионами, сообщили в пресс-службе облправительства.Губернатор Омской области прибыл в Казань для участия в международном спортивном форуме "Россия – спортивная держава". Рустам Минниханов поблагодарил делегацию Омской области за визит. Главы регионов 9 сентября подписали план реализации соглашения на следующие три года. Первое соглашение о сотрудничестве Омской области и Республики Татарстан подписали в 2019 году, по нему сейчас идёт работа. Подписанный новый документ - это детальный план реализации соглашения, утверждённого три года назад, уточнили в правительстве Омской области."Важно, что в рамках этого соглашения для Омской области приобретено более тысячи автомобилей "Камаз", более 100 прицепов, 20 автобусов для пассажирского парка Омска, в то же время мы поставили 120 тысяч шин различного назначения. Наши машиностроительные и нефтехимические предприятия активно работают между собой. Поставки идут, как из Омской области, так из Татарстана… В социальной, образовательной, культурной сферах ведется большая работа. Подписанный… документ позволит более четко и планово отработать на ближайшие три года совместную программу", - прокомментировал итоги встречи Александр Бурков.Документ направлен на сохранение и расширение двусторонних связей между Омской областью и Республикой Татарстан в сфере промышленного производства, сельского хозяйства и продовольствия, образования и науки, здравоохранения, строительства, культуры и туризма, молодёжной политики и спорта, сообщили в правительстве Омской области. Торжественная церемония подписания прошла в Казанском кремле.По словам губернатора, Омская область поставляет в Татарстан более тысячи тонн сыра с предприятия "Ястро", более тысячи тонн макаронных, кондитерских изделий поставляют омские предприятия "Сладуница", "Сладонеж", "Сибирская белочка", "Любинское молоко". Сферу поставок пищевой продукции из Омской области планируется расширять, так как в республике большой рынок потребления, по объему товарооборота Татарстан – один из ключевых партнеров нашего региона, добавил губернатор. Омскую область и Татарстан связывают многолетние отношения в сфере культуры. Развитию двусторонних связей способствует наличие прямого авиарейса между Казанью и Омском.Рустам Минниханов поблагодарил Александра Буркова за поддержку татар, проживающих в Омской области и вручил ему медаль в честь 100-летия ТАССР за содействие укреплению межрегиональных связей.Ранее на этой неделе 6 сентября заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев и глава региона Александр Бурков приехали и поздравили жителей восстановленной после пожара деревни Каракуль Большереченского района Омской области с 360-летием.

https://ria.ru/20210908/bezrabotitsa-1749241161.html

https://ria.ru/20210812/bezopasnost-1745421933.html

большереченский район

республика татарстан (татарстан)

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, большереченский район, республика татарстан (татарстан), омск, александр бурков, рустам минниханов, василь шайхразиев