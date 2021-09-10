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Врач назвала самые полезные способы приготовления мяса
Врач назвала самые полезные способы приготовления мяса - РИА Новости, 10.09.2021
Врач назвала самые полезные способы приготовления мяса
Стоит ли делить мясо на "летнее" и "зимнее" и каким способам его приготовления отдавать предпочтение, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог,... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T04:08
2021-09-10T04:08
2021-09-10T04:08
общество
асият хачирова
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Стоит ли делить мясо на "летнее" и "зимнее" и каким способам его приготовления отдавать предпочтение, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кардиолог Асият Хачирова.Блюда из мяса занимают важное место в традиционной российской кухне и в повседневном меню россиян. Асият Хачирова посоветовала, как сделать их максимально полезными для здоровья.Популярный способ приготовления мяса в мангале на открытом огне – тоже хороший вариант, если соблюдать определенные условия."Открытый огонь – это лучше в разы, чем жаренье на масле. Главное, использовать правильный маринад, чтобы в нем не было майонеза", – считает Асият Хачирова.По ее мнению, приготовленное таким образом мясо можно есть не чаще одного раза в неделю.Некоторые люди считают вредным красное мясо, содержащее белок миоглобин, продолжила врач-диетолог. К нему обычно относят баранину, говядину, свинину, бедра и голени курицы, а также другие виды мяса красноватого оттенка."Есть люди, которые не едят красное мясо вообще. Хотя красное мясо должно быть в нашем рационе, потому что оно содержит гемовое железо, которое очень хорошо усваивается и поддерживает гемоглобин в нашей крови. Но с ним коррелируют большие риски развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний", – объяснила Асият Хачирова.Она советует есть красное мясо не чаще двух или трех раз в неделю.Что касается таких понятий, как "летнее" и "зимнее" мясо, то они не имеют под собой оснований, уверена врач-диетолог. Выбирая этот продукт, не стоит ориентироваться на времена года, заключила Асият Хачирова в интервью радио Sputnik.
https://rsport.ria.ru/20210603/uzhin-1735329716.html
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общество, асият хачирова
Врач назвала самые полезные способы приготовления мяса
Диетолог Хачирова назвала самым полезным способом приготовления мяса тушение
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.
Стоит ли делить мясо на "летнее" и "зимнее" и каким способам его приготовления отдавать предпочтение, рассказала в интервью радио Sputnik
врач-диетолог, кардиолог Асият Хачирова
.
Блюда из мяса занимают важное место в традиционной российской кухне и в повседневном меню россиян. Асият Хачирова посоветовала, как сделать их максимально полезными для здоровья.
"Самые здоровые, диетические методы приготовления – это тушение, варка и гриль. Главное, следить, чтобы не было черной корочки, которая возникает при пригорании. Сейчас продаются электрогрили – это как сухая сковородка, там получается правильное мясо", – отметила она.
Популярный способ приготовления мяса в мангале на открытом огне – тоже хороший вариант, если соблюдать определенные условия.
"Открытый огонь – это лучше в разы, чем жаренье на масле. Главное, использовать правильный маринад, чтобы в нем не было майонеза", – считает Асият Хачирова.
По ее мнению, приготовленное таким образом мясо можно есть не чаще одного раза в неделю.
Некоторые люди считают вредным красное мясо, содержащее белок миоглобин, продолжила врач-диетолог. К нему обычно относят баранину, говядину, свинину, бедра и голени курицы, а также другие виды мяса красноватого оттенка.
"Есть люди, которые не едят красное мясо вообще. Хотя красное мясо должно быть в нашем рационе, потому что оно содержит гемовое железо, которое очень хорошо усваивается и поддерживает гемоглобин в нашей крови. Но с ним коррелируют большие риски развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний", – объяснила Асият Хачирова.
Она советует есть красное мясо не чаще двух или трех раз в неделю.
Что касается таких понятий, как "летнее" и "зимнее" мясо, то они не имеют под собой оснований, уверена врач-диетолог. Выбирая этот продукт, не стоит ориентироваться на времена года, заключила Асият Хачирова в интервью радио Sputnik.