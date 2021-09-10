https://ria.ru/20210910/myaso-1749449518.html

Врач назвала самые полезные способы приготовления мяса

Врач назвала самые полезные способы приготовления мяса - РИА Новости, 10.09.2021

Врач назвала самые полезные способы приготовления мяса

Стоит ли делить мясо на "летнее" и "зимнее" и каким способам его приготовления отдавать предпочтение, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог,... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T04:08

2021-09-10T04:08

2021-09-10T04:08

общество

асият хачирова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575421799_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_13206ac94c8ed40a190caf04a20867ce.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Стоит ли делить мясо на "летнее" и "зимнее" и каким способам его приготовления отдавать предпочтение, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кардиолог Асият Хачирова.Блюда из мяса занимают важное место в традиционной российской кухне и в повседневном меню россиян. Асият Хачирова посоветовала, как сделать их максимально полезными для здоровья.Популярный способ приготовления мяса в мангале на открытом огне – тоже хороший вариант, если соблюдать определенные условия."Открытый огонь – это лучше в разы, чем жаренье на масле. Главное, использовать правильный маринад, чтобы в нем не было майонеза", – считает Асият Хачирова.По ее мнению, приготовленное таким образом мясо можно есть не чаще одного раза в неделю.Некоторые люди считают вредным красное мясо, содержащее белок миоглобин, продолжила врач-диетолог. К нему обычно относят баранину, говядину, свинину, бедра и голени курицы, а также другие виды мяса красноватого оттенка."Есть люди, которые не едят красное мясо вообще. Хотя красное мясо должно быть в нашем рационе, потому что оно содержит гемовое железо, которое очень хорошо усваивается и поддерживает гемоглобин в нашей крови. Но с ним коррелируют большие риски развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний", – объяснила Асият Хачирова.Она советует есть красное мясо не чаще двух или трех раз в неделю.Что касается таких понятий, как "летнее" и "зимнее" мясо, то они не имеют под собой оснований, уверена врач-диетолог. Выбирая этот продукт, не стоит ориентироваться на времена года, заключила Асият Хачирова в интервью радио Sputnik.

https://rsport.ria.ru/20210603/uzhin-1735329716.html

https://ria.ru/20210518/yaytsa-1732810477.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, асият хачирова