https://ria.ru/20210910/muftiy-1749488776.html

Муфтий обеспокоен влиянием талибов на мусульман Средней Азии

Муфтий обеспокоен влиянием талибов на мусульман Средней Азии - РИА Новости, 10.09.2021

Муфтий обеспокоен влиянием талибов на мусульман Средней Азии

Российские мусульмане обеспокоены тем, что в составе движения "Талибан"* есть представители мусульманских народов Средней Азии, так как это может расшатать... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T11:56

2021-09-10T11:56

2021-09-10T11:58

религия

талибан

таджикистан

афганистан

одкб

евразийский экономический союз

альбир крганов

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские мусульмане обеспокоены тем, что в составе движения "Талибан"* есть представители мусульманских народов Средней Азии, так как это может расшатать ситуацию в регионе, сообщил РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов."Ситуация беспокоит многих людей сегодня, и пока окончательно давать оценку сложно, исходя из мнений экспертов, поскольку нет никакого понимания, какой курс займет это движение, запрещенное в России, "Талибан"*, по факту уже сегодня вставшее у руля большой страны. Беспокоит, конечно, то, что в рядах этой организации есть представители народов Средней Азии, исповедующих ислам - из Узбекистана, Таджикистана, других регионов. Есть опасения, не будет ли это использовано для дестабилизации ситуации", - сказал муфтий.Предпринимать шаги для формирования отношения к происходящему, подчеркнул он, нужно совместными усилиями в рамках ОДКБ, ШОС и ЕАЭС. "Мониторить ситуацию, проводить анализ, совместными усилиями широкого гражданского общества проводить профилактическую работу и ни в коем случае не допускать на территорию России лиц, которые занимаются преступной деятельностью - это должно на корню пресекаться", - отметил Крганов.Духовное собрание мусульман России, тем не менее, не выносило фетв (богословских заключений) в отношении вероучения "Талибана"*. "Такой необходимости нет, поскольку мы не можем издавать фетву относительно другого государства. Мы можем для наших граждан, для верующих нашей страны, давать разъяснения по тому или иному вопросу, исходя из аятов Корана и сунны пророка, но пока такой необходимости реальной нет", - добавил глава собрания.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210910/davlenie-1749448667.html

https://ria.ru/20210818/pamyatniki-1746223877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

талибан, таджикистан, афганистан, одкб, евразийский экономический союз, альбир крганов, россия, мохаммад хасан ахунд