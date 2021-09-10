https://ria.ru/20210910/most-1749546018.html

Турчинов заявил о срыве плана по "зачистке" Крымского моста

Турчинов заявил о срыве плана по "зачистке" Крымского моста - РИА Новости, 10.09.2021

Турчинов заявил о срыве плана по "зачистке" Крымского моста

Программа по закупке крылатых ракет "Нептун" сорвалась, из-за чего Киев не сможет "зачистить" Крымский мост, заявил в эфире Пятого канала бывший секретарь... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T15:44

2021-09-10T15:44

2021-09-10T17:09

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украина

александр турчинов

крымский мост

россия

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Программа по закупке крылатых ракет "Нептун" сорвалась, из-за чего Киев не сможет "зачистить" Крымский мост, заявил в эфире Пятого канала бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.Он рассказал, что в стране хотели построить мощную противокорабельную оборону, для чего и создавались "Нептуны", но армия заказала только один дивизион вместо трех."Было запланировано сделать эти ракетные комплексы, которые могут транспортироваться самолетами. <...> Заморожено, остановлено", — продолжил Турчинов.По его словам, эти установки существенно усилили бы защиту побережья Украины и повысили бы боеспособность ее армии.При этом Турчинов пожаловался на бездействие киевских властей.Ранее бывший секретарь СНБО утверждал, что крылатые ракеты Р-360 комплекса "Нептун" мoгут зa нecкoлькo минут уничтoжить рoccийcкиe кoрaбли в Чeрнoм и Aзoвcкoм мoрях. Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила недоумение, что после этого Украина еще стремится в ЕС, и призвала трактовать подобные заявления с точки зрения европейского права.

https://ria.ru/20201210/krym-1588612532.html

https://ria.ru/20201222/perl-kharbor-1590313401.html

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в мире, украина, александр турчинов, крымский мост, россия