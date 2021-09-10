15:44 10.09.2021 (обновлено: 17:09 10.09.2021)
Турчинов заявил о срыве плана по "зачистке" Крымского моста
Экс-секретарь СНБО Украины Турчинов заявил о срыве плана по "зачистке" Крымского моста
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Программа по закупке крылатых ракет "Нептун" сорвалась, из-за чего Киев не сможет "зачистить" Крымский мост, заявил в эфире Пятого канала бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
Он рассказал, что в стране хотели построить мощную противокорабельную оборону, для чего и создавались "Нептуны", но армия заказала только один дивизион вместо трех.
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"Было запланировано сделать эти ракетные комплексы, которые могут транспортироваться самолетами. <...> Заморожено, остановлено", — продолжил Турчинов.
По его словам, эти установки существенно усилили бы защиту побережья Украины и повысили бы боеспособность ее армии.
"Мы бы могли уничтожать любую надводную цель Российской Федерации, даже в пункте базирования, мы бы могли зачистить также и Керченский мост", — добавил экс-чиновник.
При этом Турчинов пожаловался на бездействие киевских властей.
Ранее бывший секретарь СНБО утверждал, что крылатые ракеты Р-360 комплекса "Нептун" мoгут зa нecкoлькo минут уничтoжить рoccийcкиe кoрaбли в Чeрнoм и Aзoвcкoм мoрях. Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила недоумение, что после этого Украина еще стремится в ЕС, и призвала трактовать подобные заявления с точки зрения европейского права.
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