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Ученые назвали самое загрязненное российское арктическое море
Ученые назвали самое загрязненное российское арктическое море - РИА Новости, 10.09.2021
Ученые назвали самое загрязненное российское арктическое море
Российские ученые впервые провели комплексную оценку антропогенного загрязнения четырех арктических морей РФ: самым замусоренным оказалось Карское, сообщает в... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T10:37
2021-09-10T10:37
2021-09-10T10:37
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НОВОСИБИРСК, 10 сен - РИА Новости. Российские ученые впервые провели комплексную оценку антропогенного загрязнения четырех арктических морей РФ: самым замусоренным оказалось Карское, сообщает в пятницу Томский госуниверситет (ТГУ).Исследование провела группа ученых из Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), Института океанологии РАН, Биологического института ТГУ и Полярного филиала ВНИРО – ПИНРО (Мурманск). В ходе трансарктической экспедиции была сделана первая попытка оценки количества мусора на дне четырех морей Северного Ледовитого океана - Чукотского, Восточно-Сибирского, Карского и моря Лаптевых. Пластик оказался наиболее часто встречающимся типом донного мусора."Как показал анализ траловых уловов, максимальное количество твердого мусора обнаружено в юго-западной части Карского моря. Частота встречаемости мусора в Карском море составила более 36% (в 20 выборках), в то время как в Чукотском море - менее 4% (в трех выборках). В траловых уловах морской мусор представлен в основном бытовыми отходами наземного происхождения (полиэтиленовые пленки и мешки) и древесными остатками. В восточной части Карского моря по частоте встречаемости лидировали отходы рыбопромысловой деятельности", - приводятся в сообщении слова сотрудника Института океанологии РАН, ВНИРО и Биологического института ТГУ Алексея Орлова.Ученые пришли к выводам, что основными источниками морского мусора в арктических морях являются вынос бытового мусора крупными реками и отходы от морской деятельности, такой как рыболовство, морская разведка, добыча нефти и газа, а также судоходство и прибрежный туризм. Попадание мусора в моря усугубляется его переносом на большие расстояния течениями, ветром и дрейфующим льдом.Орлов отметил, что мусор наземного происхождения в Карское море попадает преимущественно со стоком крупных сибирских рек - Оби и Енисея. При этом в Арктику выносится лишь небольшой объем загрязняющих фрагментов, а большая часть мусора оседает на побережье рек. Другим источником загрязнения является соседнее Баренцево море, где ведется широкомасштабный рыбный промысел."Наиболее чистыми, согласно результатам проведенного исследования, на данный момент остаются море Лаптевых и Восточно-Сибирское море. Это объясняется тем, что там нет крупных рек и населенных пунктов, отсутствует рыбный промысел", - говорится в сообщении. Ученые отмечают, что исследованиями был охвачен лишь небольшой район, поэтому их результаты можно считать предварительными.
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общество, обь, российская академия наук, карское море, россия
Ученые назвали самое загрязненное российское арктическое море
Томский госуниверситет: самым замусоренным российским арктическим морем оказалось Карское
НОВОСИБИРСК, 10 сен - РИА Новости.
Российские ученые впервые провели комплексную оценку антропогенного загрязнения четырех арктических морей РФ
: самым замусоренным оказалось Карское
, сообщает в пятницу Томский госуниверситет (ТГУ).
Исследование провела группа ученых из Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), Института океанологии РАН
, Биологического института ТГУ и Полярного филиала ВНИРО – ПИНРО (Мурманск). В ходе трансарктической экспедиции была сделана первая попытка оценки количества мусора на дне четырех морей Северного Ледовитого океана - Чукотского, Восточно-Сибирского, Карского и моря Лаптевых. Пластик оказался наиболее часто встречающимся типом донного мусора.
"Как показал анализ траловых уловов, максимальное количество твердого мусора обнаружено в юго-западной части Карского моря. Частота встречаемости мусора в Карском море составила более 36% (в 20 выборках), в то время как в Чукотском море - менее 4% (в трех выборках). В траловых уловах морской мусор представлен в основном бытовыми отходами наземного происхождения (полиэтиленовые пленки и мешки) и древесными остатками. В восточной части Карского моря по частоте встречаемости лидировали отходы рыбопромысловой деятельности", - приводятся в сообщении слова сотрудника Института океанологии РАН, ВНИРО и Биологического института ТГУ Алексея Орлова.
Ученые пришли к выводам, что основными источниками морского мусора в арктических морях являются вынос бытового мусора крупными реками и отходы от морской деятельности, такой как рыболовство, морская разведка, добыча нефти и газа, а также судоходство и прибрежный туризм. Попадание мусора в моря усугубляется его переносом на большие расстояния течениями, ветром и дрейфующим льдом.
Орлов отметил, что мусор наземного происхождения в Карское море попадает преимущественно со стоком крупных сибирских рек - Оби и Енисея. При этом в Арктику выносится лишь небольшой объем загрязняющих фрагментов, а большая часть мусора оседает на побережье рек. Другим источником загрязнения является соседнее Баренцево море, где ведется широкомасштабный рыбный промысел.
"Наиболее чистыми, согласно результатам проведенного исследования, на данный момент остаются море Лаптевых и Восточно-Сибирское море. Это объясняется тем, что там нет крупных рек и населенных пунктов, отсутствует рыбный промысел", - говорится в сообщении. Ученые отмечают, что исследованиями был охвачен лишь небольшой район, поэтому их результаты можно считать предварительными.