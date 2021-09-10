https://ria.ru/20210910/more-1749471153.html

Ученые назвали самое загрязненное российское арктическое море

Ученые назвали самое загрязненное российское арктическое море - РИА Новости, 10.09.2021

Ученые назвали самое загрязненное российское арктическое море

Российские ученые впервые провели комплексную оценку антропогенного загрязнения четырех арктических морей РФ: самым замусоренным оказалось Карское, сообщает в... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T10:37

2021-09-10T10:37

2021-09-10T10:37

наука

общество

обь

российская академия наук

карское море

россия

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НОВОСИБИРСК, 10 сен - РИА Новости. Российские ученые впервые провели комплексную оценку антропогенного загрязнения четырех арктических морей РФ: самым замусоренным оказалось Карское, сообщает в пятницу Томский госуниверситет (ТГУ).Исследование провела группа ученых из Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), Института океанологии РАН, Биологического института ТГУ и Полярного филиала ВНИРО – ПИНРО (Мурманск). В ходе трансарктической экспедиции была сделана первая попытка оценки количества мусора на дне четырех морей Северного Ледовитого океана - Чукотского, Восточно-Сибирского, Карского и моря Лаптевых. Пластик оказался наиболее часто встречающимся типом донного мусора."Как показал анализ траловых уловов, максимальное количество твердого мусора обнаружено в юго-западной части Карского моря. Частота встречаемости мусора в Карском море составила более 36% (в 20 выборках), в то время как в Чукотском море - менее 4% (в трех выборках). В траловых уловах морской мусор представлен в основном бытовыми отходами наземного происхождения (полиэтиленовые пленки и мешки) и древесными остатками. В восточной части Карского моря по частоте встречаемости лидировали отходы рыбопромысловой деятельности", - приводятся в сообщении слова сотрудника Института океанологии РАН, ВНИРО и Биологического института ТГУ Алексея Орлова.Ученые пришли к выводам, что основными источниками морского мусора в арктических морях являются вынос бытового мусора крупными реками и отходы от морской деятельности, такой как рыболовство, морская разведка, добыча нефти и газа, а также судоходство и прибрежный туризм. Попадание мусора в моря усугубляется его переносом на большие расстояния течениями, ветром и дрейфующим льдом.Орлов отметил, что мусор наземного происхождения в Карское море попадает преимущественно со стоком крупных сибирских рек - Оби и Енисея. При этом в Арктику выносится лишь небольшой объем загрязняющих фрагментов, а большая часть мусора оседает на побережье рек. Другим источником загрязнения является соседнее Баренцево море, где ведется широкомасштабный рыбный промысел."Наиболее чистыми, согласно результатам проведенного исследования, на данный момент остаются море Лаптевых и Восточно-Сибирское море. Это объясняется тем, что там нет крупных рек и населенных пунктов, отсутствует рыбный промысел", - говорится в сообщении. Ученые отмечают, что исследованиями был охвачен лишь небольшой район, поэтому их результаты можно считать предварительными.

https://ria.ru/20210902/reaktor-1748353777.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210820/baykal-1746560456.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, обь, российская академия наук, карское море, россия