https://ria.ru/20210910/kuznetsova-1749517353.html

Кузнецова поддержала законопроект о пожизненном сроке для педофилов

Кузнецова поддержала законопроект о пожизненном сроке для педофилов - РИА Новости, 10.09.2021

Кузнецова поддержала законопроект о пожизненном сроке для педофилов

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя законопроект о пожизненном заключении за педофилию, заявила, что аппарат... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T13:52

2021-09-10T13:52

2021-09-10T14:52

общество

андрей турчак

единая россия

госдума рф

павел крашенинников

совет федерации рф

анна кузнецова

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя законопроект о пожизненном заключении за педофилию, заявила, что аппарат детского омбудсмена безусловно поддерживает и считает необходимой инициативу усиления уголовной ответственности для таких преступников.Ранее депутаты от фракции "Единая Россия" Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект о пожизненном заключении за педофилию."Мы, безусловно, поддерживаем и считаем необходимой инициативу усиления уголовной ответственности для педофилов. Мы вместе с коллегами, экспертами, родителями настойчиво добиваемся этого. Рады, что эти предложения услышаны", - сказала Кузнецова."Вместе с тем, мы считаем важным продолжать работу в этом направлении, установить административный надзор вплоть до пожизненного за всеми, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Необходимо также исключить возможность освобождения от уголовной ответственности за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних в связи с назначением судебного штрафа (по статье 76.2 УК РФ)", - сказала Кузнецова РИА Новости.По ее словам, цель аппарата детского омбудсмена – максимально защитить детей, обеспечить их безопасность. "И мы будем поддерживать ускорение работы по предложенным изменениям, а также по расширению перечня предлагаемых мер", - заключила она.Ранее она сообщила, что аппарат детского омбудсмена не первый год добивается ужесточения наказания за преступления против половой неприкосновенности детей. В начале года омбудсмен рассказывала об увеличении числа преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних более чем на 50 %.

https://ria.ru/20210910/pedofily-1749508518.html

https://ria.ru/20210910/pozhiznennoe-1749483481.html

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общество, андрей турчак, единая россия, госдума рф, павел крашенинников, совет федерации рф, анна кузнецова, россия