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Кузнецова поддержала законопроект о пожизненном сроке для педофилов
Кузнецова поддержала законопроект о пожизненном сроке для педофилов - РИА Новости, 10.09.2021
Кузнецова поддержала законопроект о пожизненном сроке для педофилов
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя законопроект о пожизненном заключении за педофилию, заявила, что аппарат... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T13:52
2021-09-10T14:52
общество
андрей турчак
единая россия
госдума рф
павел крашенинников
совет федерации рф
анна кузнецова
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя законопроект о пожизненном заключении за педофилию, заявила, что аппарат детского омбудсмена безусловно поддерживает и считает необходимой инициативу усиления уголовной ответственности для таких преступников.Ранее депутаты от фракции "Единая Россия" Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект о пожизненном заключении за педофилию."Мы, безусловно, поддерживаем и считаем необходимой инициативу усиления уголовной ответственности для педофилов. Мы вместе с коллегами, экспертами, родителями настойчиво добиваемся этого. Рады, что эти предложения услышаны", - сказала Кузнецова."Вместе с тем, мы считаем важным продолжать работу в этом направлении, установить административный надзор вплоть до пожизненного за всеми, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Необходимо также исключить возможность освобождения от уголовной ответственности за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних в связи с назначением судебного штрафа (по статье 76.2 УК РФ)", - сказала Кузнецова РИА Новости.По ее словам, цель аппарата детского омбудсмена – максимально защитить детей, обеспечить их безопасность. "И мы будем поддерживать ускорение работы по предложенным изменениям, а также по расширению перечня предлагаемых мер", - заключила она.Ранее она сообщила, что аппарат детского омбудсмена не первый год добивается ужесточения наказания за преступления против половой неприкосновенности детей. В начале года омбудсмен рассказывала об увеличении числа преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних более чем на 50 %.
https://ria.ru/20210910/pedofily-1749508518.html
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общество, андрей турчак, единая россия, госдума рф, павел крашенинников, совет федерации рф, анна кузнецова, россия
13:52 10.09.2021 (обновлено: 14:52 10.09.2021)
 
Кузнецова поддержала законопроект о пожизненном сроке для педофилов

Омбудсмен Кузнецова поддержала законопроект о пожизненном сроке для педофилов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя законопроект о пожизненном заключении за педофилию, заявила, что аппарат детского омбудсмена безусловно поддерживает и считает необходимой инициативу усиления уголовной ответственности для таких преступников.
Ранее депутаты от фракции "Единая Россия" Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект о пожизненном заключении за педофилию.
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"Мы, безусловно, поддерживаем и считаем необходимой инициативу усиления уголовной ответственности для педофилов. Мы вместе с коллегами, экспертами, родителями настойчиво добиваемся этого. Рады, что эти предложения услышаны", - сказала Кузнецова.
"Вместе с тем, мы считаем важным продолжать работу в этом направлении, установить административный надзор вплоть до пожизненного за всеми, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Необходимо также исключить возможность освобождения от уголовной ответственности за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних в связи с назначением судебного штрафа (по статье 76.2 УК РФ)", - сказала Кузнецова РИА Новости.
По ее словам, цель аппарата детского омбудсмена – максимально защитить детей, обеспечить их безопасность. "И мы будем поддерживать ускорение работы по предложенным изменениям, а также по расширению перечня предлагаемых мер", - заключила она.
Ранее она сообщила, что аппарат детского омбудсмена не первый год добивается ужесточения наказания за преступления против половой неприкосновенности детей. В начале года омбудсмен рассказывала об увеличении числа преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних более чем на 50 %.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
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ОбществоАндрей ТурчакЕдиная РоссияГосдума РФПавел КрашенинниковСовет Федерации РФАнна КузнецоваРоссия
 
 
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