https://ria.ru/20210910/kovid-1749610952.html
Псаки заявила, что Байден и Си Цзиньпин обсудили причины COVID-19
Псаки заявила, что Байден и Си Цзиньпин обсудили причины COVID-19 - РИА Новости, 10.09.2021
Псаки заявила, что Байден и Си Цзиньпин обсудили причины COVID-19
Президент США Джо Байден разговаривал с лидером КНР Си Цзиньпином около 90 минут, тема коронавируса затрагивалась, выяснение причин его происхождения остается... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T22:41
2021-09-10T22:41
2021-09-10T22:53
в мире
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джо байден
си цзиньпин
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден разговаривал с лидером КНР Си Цзиньпином около 90 минут, тема коронавируса затрагивалась, выяснение причин его происхождения остается приоритетом Белого дома, заявила официальный представитель администрации США Джен Псаки."Разговор продолжался около 90 минут", - сказала она на брифинге.О разговоре сообщалось накануне.Как сообщила Псаки, Байден и Си Цзиньпином провели ранее много времени вместе, поэтому разговор был привычным, но откровенным. "Он (Байден) не избегал областей, где есть несогласие, но тональность не была поучительной или снисходительной, она была уважительной", - сказала Псаки.Она не стала сообщать о том, обсуждались ли возможные предстоящие контакты, добавив, что целью разговора было поддержание открытыми линий коммуникации. По словам Псаки, Байден обсуждал важность наличия возможностей для частных разговоров между двумя лидерами.Как сообщила Псаки, вопрос коронавируса обсуждался в ходе разговора, в том числе в контексте его происхождения. "Понимание этого является одной из основных забот этой администрации", - сказала Псаки.Она не ответила прямо, предъявлял ли Байден претензии Си Цзиньпину относительно нежелания Китая участвовать во второй фазе расследования ВОЗ, подчеркнув, что это решение КНР публично оценивалось Байденом.
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в мире, сша, китай, джо байден, си цзиньпин, коронавирус covid-19
22:41 10.09.2021 (обновлено: 22:53 10.09.2021)
Псаки заявила, что Байден и Си Цзиньпин обсудили причины COVID-19
Псаки: президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин обсудили причины COVID-19
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости.
Президент США Джо Байден
разговаривал с лидером КНР Си Цзиньпином
около 90 минут, тема коронавируса затрагивалась, выяснение причин его происхождения остается приоритетом Белого дома, заявила официальный представитель администрации США Джен Псаки
.
"Разговор продолжался около 90 минут", - сказала она на брифинге.
О разговоре сообщалось накануне.
Как сообщила Псаки, Байден и Си Цзиньпином провели ранее много времени вместе, поэтому разговор был привычным, но откровенным. "Он (Байден) не избегал областей, где есть несогласие, но тональность не была поучительной или снисходительной, она была уважительной", - сказала Псаки.
Она не стала сообщать о том, обсуждались ли возможные предстоящие контакты, добавив, что целью разговора было поддержание открытыми линий коммуникации. По словам Псаки, Байден обсуждал важность наличия возможностей для частных разговоров между двумя лидерами.
Как сообщила Псаки, вопрос коронавируса обсуждался в ходе разговора, в том числе в контексте его происхождения. "Понимание этого является одной из основных забот этой администрации", - сказала Псаки.
Она не ответила прямо, предъявлял ли Байден претензии Си Цзиньпину относительно нежелания Китая участвовать во второй фазе расследования ВОЗ
, подчеркнув, что это решение КНР публично оценивалось Байденом.