https://ria.ru/20210910/kostroma-1749592173.html

Губернатор поздравил Кострому с получением звания "Город трудовой доблести"

Губернатор поздравил Кострому с получением звания "Город трудовой доблести" - РИА Новости, 10.09.2021

Губернатор поздравил Кострому с получением звания "Город трудовой доблести"

Губернатор Костромской области Сергей Ситников поздравил жителей региона с присвоением Костроме почетного звания "Город трудовой доблести", в честь... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T19:07

2021-09-10T19:07

2021-09-10T19:07

костромская область

общество

кострома

костромская область

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КОСТРОМА, 10 сен – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поздравил жителей региона с присвоением Костроме почетного звания "Город трудовой доблести", в честь знаменательного события у памятника труженикам тыла прошла церемония возложения цветов, сообщает в пятницу областная администрация.В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ "О присвоении почетного звания РФ "Город трудовой доблести" 12 городам, в том числе Костроме.Ситников отметил, что решение президента очень нужное. "Все мы помним, какое большое количество наших знаменитых предков, земляков, многие из которых до сих пор живы, работали для фронта, делали все возможное, чтобы страна завоевала Победу. С особыми словами благодарности обращаюсь к ветеранам, которые в тяжкие годы Великой Отечественной войны взвалили на свои плечи и борьбу с врагом, и борьбу за обеспечением фронта всем необходимым", - цитирует Ситникова пресс-служба областной администрации.По данным властей, с предложением о присвоении Костроме почетного звания "Город трудовой доблести" весной текущего года выступил Костромской городской совет ветеранов при поддержке партии "Единая Россия". Губернатор поддержал инициативу и направил ходатайство президенту. За присвоение городу высокого звания проголосовали свыше 160 тысяч человек, это почти каждый третий взрослый житель региона.В честь знаменательного события в пятницу у памятника труженикам тыла прошла церемония возложения цветов."Наш город очень достоин этого звания, потому что вклад в Победу был огромным. Это и детали к автоматам, пулеметам. Наш завод "Рабочий металлист" вообще не закрывался, посмотрите, какие шили плащ-палатки, да и наша обувная фабрика не мало советских солдат одевала. Этот вклад заслуженно оценен президентом", - заявила на торжественной церемонии глава Совета ветеранов Костромы Татьяна Гачина.Председатель Костромской облдумы Алексей Анохин назвал Кострому трудолюбивым городом. "Здесь каждый четвертый ушел на фронт, но ни один завод, фабрика, колхоз не прекратил работу и старики, женщины, подростки работали за тех, кто ушел на фронт… Каждый день, каждый час, каждую минуту они своим трудом приближали победу. Мы всегда будем помнить их трудовой подвиг", - отметил Анохин.В годы войны Кострома внесла значительный вклад в укрепление обороноспособности страны. Костромские предприятия поставляли снаряды, мины, оборудование для танковой промышленности, брезент, обувь, бинты и многое другое. За трудовые успехи 115 коллективам Костромы было присвоено звание фронтовых ударных бригад. Около 400 трудящихся были награждены орденами и медалями за трудовую доблесть в годы войны.

https://ria.ru/20210901/kostroma-1748172024.html

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общество, кострома, костромская область, единая россия, сергей ситников, россия