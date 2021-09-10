https://ria.ru/20210910/kitay-1749414761.html

Китай начинает "трансформацию капитализма": у него есть главный союзник

Китай начинает "трансформацию капитализма": у него есть главный союзник - РИА Новости, 10.09.2021

Китай начинает "трансформацию капитализма": у него есть главный союзник

В Китае начинается новая "культурная революция"? В Поднебесной уже который день обсуждают статью "Каждый может почувствовать, что происходит глубокая... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T08:00

2021-09-10T08:00

2021-09-10T13:00

авторы

коммунистическая партия китая

китай

си цзиньпин

россия

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В Китае начинается новая "культурная революция"? В Поднебесной уже который день обсуждают статью "Каждый может почувствовать, что происходит глубокая трансформация" — о новом курсе Си Цзиньпина.Вот самая яркая цитата из нее:Публикация появилась 28 августа в соцсети WeChat в личном блоге Ли Гуанманя, малоизвестного журналиста, бывшего главреда одной небольшой газеты. Но в последующие дни текст был перепечатан различными государственными СМИ, включая сайты "Жэньминь Жибао" и агентства Синьхуа. То есть тезисы статьи Гуанманя получили высшую поддержку — и все стали воспринимать их как сигнал о предстоящих радикальных преобразованиях. Тем более что статья появилась спустя 55 лет после начала "великой пролетарской культурной революции" — продолжавшегося несколько лет потрясения, смуты, в ходе которой Мао, опираясь на крайне левых, нанес страшный удар не только по китайской номенклатуре, но и по всему укладу жизни образованных китайцев.И что же, впереди снова штурм коммунистических высот?Конечно, нет. Как бы ни пугали себя китайские либералы-западники, что бы ни выдумывали на Западе, никакого возврата к практике "культурной революции" быть не может. Реформы, начатые Дэн Сяопином в 1978 году, никто не собирается сворачивать, а рыночную экономику — отменять. Целью Китая остается строительство "общества всеобщего процветания" к 2049 году, то есть к столетию образования КНР.Но и от руководящей роли Компартии Китай отказываться не собирается — как и от утверждений о том, что строится именно социализм с китайской спецификой. Тот же Си Цзиньпин на праздновании столетия КПК в июле сказал, что "мы должны продолжать продвигать китаизацию марксизма, настойчиво сочетать основные принципы марксизма с конкретной реальностью Китая и с превосходной традиционной культурой Китая". Но если социализм китайский, то и рыночная экономика, то есть капиталистическая, тоже должна быть китайской, то есть своеобразной, национальной и отвечающей китайским ценностям. Именно ее изменением и занимается Си Цзиньпин — поэтому такой резонанс и получила статья блогера Гуанманя.О чем же пишет Гуанмань? О том, что все, что происходит в Китае в последние месяцы (точнее даже с прошлого года), это не отдельные события, а часть большого плана, который он называет "глубочайшей трансформацией", проводимой Си Цзиньпином.Сначала Пекин ужесточил регулирование очень крупного IT-бизнеса (начав с запрета на размещение акций интернет-гиганта "Алибабы" на американских биржах), потом были введены ограничения на деятельность репетиторов (огромный рынок в Китае) и доступ школьников к видеоиграм (не более трех часов в неделю — понятно, как это ударит по бизнесу производителей игр). Теперь руки дошли и до шоу-бизнеса — введены штрафы и запреты на выступления для некоторых звезд. Причем сначала шли предупреждения, а основные меры в отношении "деятелей культуры" были приняты как раз после выхода статьи Ли Гуанманя — что, конечно, добавило конспирологам уверенности в том, что текст про глубокую трансформацию появился неспроста.Уже 2 сентября руководство телерадиовещания обнародовало новую стратегию — ограничение телепрограмм и реалити-шоу, выращивающих молодежных кумиров. Понятно каких, ведь одновременно речь идет о необходимости установить правильные стандарты красоты и изгнать "женоподобных мужчин". Но этим дело не ограничится — шоу-бизнесу предложили "сознательно отказаться от пошлости, безвкусицы, а также сознательно давать отпор декадентским идеям поклонения деньгам, гедонизму и крайнему индивидуализму".Причем все меры китайских властей имеют не только рыночное, но и вполне понятное моральное измерение — более того, они вызваны как раз заботой о морально-этическом здоровье нации. Финансовые издержки тут глубоко вторичны, потому что здоровье, тем более моральное, не купишь, и воспитанную на чужой матрице молодежь потом не перевоспитаешь. И Си Цзиньпин сознательно идет на жесткие меры.Вот как объясняет это Ли Гуанмань:"Это возвращение от группы капиталов к массам людей и трансформация капиталоориентированной модели в модель, ориентированную на народ. Таким образом, это политическое изменение, и народ вновь становится главным органом этого изменения, а те, кто будет мешать реализовать это изменение в сторону народа, будет отброшен. <...> Это также возвращение к первоначальным намерениям КПК, <…> возвращение к сути социализма".Причем Гуанмань обещает, что вскоре новые правила игры придут и в сферу недвижимости и медицинских услуг, где власти намерены бороться с излишне высокими ценами. В итоге люди выиграют после реформирования секторов образования, медицины, а также отношений собственности, ведь это позволит достичь "всеобщего процветания". Путь к нему лежит через уменьшение социального неравенства — а оно в Китае стало огромным.Ну и в целом:Да, такую цель и ставит перед собой Си Цзиньпин. И хотя китайское общество за последние десятилетия прошло через серьезную вестернизацию, культ потребительства и удовольствий, то есть впитало в себя массу "достоинств" современного западного капитализма, новая политика КПК не потерпит поражения. Потому что при всех глубоких изменениях, при всех противоречиях и проблемах китайцы в своем большинстве все-таки сохранили чувство национального единства и солидарности. И понимание справедливости.Естественно, коррекция будет очень непростой и болезненной, но у КПК есть еще один союзник в этой борьбе. Это китайский патриотизм, а он действительно массовый. Поэтому неслучайно в своей статье Гуанмань, объясняя необходимость и неизбежность "глубокой трансформации", делает упор на внешние вызовы и угрозы:"В настоящее время Китай сталкивается со все более суровой и сложной международной обстановкой. США осуществляют военные угрозы в адрес нашей страны, проводят экономическую и технологическую блокаду, наносят финансовые удары и ведут политическую и дипломатическую осаду Китая. <...> Кроме того, США начали против нас биологическую и кибервойну, атаки на общественное мнение Китая".То есть сами по себе "глубокие преобразования", происходящие в Китае, нужны для того, чтобы "ответить на грубые и свирепые атаки США, а также на текущую сложную международную ситуацию", объясняет Гуанмань. Это китайцы очень хорошо понимают — слабый и безвольный Китай станет жертвой внешней экспансии, как это уже было в XIX веке.Отсюда и то самое главное предупреждение Гуанманя, процитированное в начале статьи: если Китай в противостоянии с Западом будет полагаться на своих капиталистов и воспитывать молодежь на глобальной массовой культуре, то его ждет судьба СССР, он рухнет еще до того, как его атакуют.Действительно, такие державы-цивилизации, как Китай и Россия, невозможно победить извне. Их можно только подорвать изнутри, расколоть, воспользоваться их внутренними ошибками, внутренней слабостью, сделать управляемыми, забрать у них будущее, воспитав новые поколения слабыми и лишенными национального характера, подсадить на опиум, настоящий или идеологический. Китай очень хорошо это понимает — в том числе и на опыте России, уже заплатившей страшную цену за развал страны. И обе державы сделают все для того, чтобы их внутренний уклад отвечал интересам народов и их цивилизационному коду — то есть был устойчив к любым внешним вызовам.

https://ria.ru/20210627/kommunizm-1738630367.html

https://ria.ru/20210722/kitay-1742282999.html

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Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

авторы, коммунистическая партия китая, китай, си цзиньпин, россия