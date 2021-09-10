Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210910/keshbek-1749478790.html
Ростуризм закрыл продажи туров с кешбэком в этом году
Ростуризм закрыл продажи туров с кешбэком в этом году - РИА Новости, 10.09.2021
Ростуризм закрыл продажи туров с кешбэком в этом году
Ростуризм закрыл окно продажи туров и проживания в отелях с кешбэком в текущем году, сообщили журналистам в пресс-службе агентства. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T11:22
2021-09-10T11:22
туризм
калининград
санкт-петербург
ярославская область
краснодарский край
тюмень
республика татарстан (татарстан)
новгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740982984_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_8bf94d8b70038fde4c95afdc14420809.jpg
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Ростуризм закрыл окно продажи туров и проживания в отелях с кешбэком в текущем году, сообщили журналистам в пресс-службе агентства.Текущее окно продаж продлилось до 01.00 мск 10 сентября, то есть завершилось в ночь с четверга на пятницу.Всего с начала года, по предварительным данным Ростуризма, программой воспользовались более 1,6 миллиона россиян. "Суммарно россияне приобрели туров и проживания в отелях с кешбэком в 2021 году более чем на 34 миллиарда рублей, при этом туристам вернулось около 6,7 миллиарда рублей. Средства возвращаются на карты платежной системы "Мир", которая выступает технологическим партнером программы", – добавили в ведомстве.В Ростуризме уточнили, что наиболее популярными в рамках текущего окна продаж стали поездки в Краснодарский край, на Ставрополье и в Крым. "Россияне активно приобретали оздоровительные туры на Алтай, в Тюмень и другие места. Спросом пользовались культурно-познавательные туры в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару", – заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20210908/keshbek-1749197226.html
калининград
санкт-петербург
ярославская область
краснодарский край
тюмень
республика татарстан (татарстан)
новгородская область
псковская область
самара
москва
горный алтай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740982984_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9567bc519d731e15089bb23d41ae3f2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
калининград, санкт-петербург, ярославская область, краснодарский край, тюмень, республика татарстан (татарстан), новгородская область, псковская область, самара, москва, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туризм, горный алтай, куда поехать, кешбэк, куда можно лететь, отдых в россии 2021 летом
11:22 10.09.2021
 
Ростуризм закрыл продажи туров с кешбэком в этом году

Ростуризм закрыл продажи туров и проживания в отелях с кешбэком в текущем году

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкОзеро Кивиярви в Суоярвском районе Республики Карелия
Озеро Кивиярви в Суоярвском районе Республики Карелия - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Ростуризм закрыл окно продажи туров и проживания в отелях с кешбэком в текущем году, сообщили журналистам в пресс-службе агентства.
Текущее окно продаж продлилось до 01.00 мск 10 сентября, то есть завершилось в ночь с четверга на пятницу.
Всего с начала года, по предварительным данным Ростуризма, программой воспользовались более 1,6 миллиона россиян. "Суммарно россияне приобрели туров и проживания в отелях с кешбэком в 2021 году более чем на 34 миллиарда рублей, при этом туристам вернулось около 6,7 миллиарда рублей. Средства возвращаются на карты платежной системы "Мир", которая выступает технологическим партнером программы", – добавили в ведомстве.
В Ростуризме уточнили, что наиболее популярными в рамках текущего окна продаж стали поездки в Краснодарский край, на Ставрополье и в Крым. "Россияне активно приобретали оздоровительные туры на Алтай, в Тюмень и другие места. Спросом пользовались культурно-познавательные туры в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару", – заключили в ведомстве.
Отдыхающие в кафе отеля Релакс Центр Ирей в местечке Семидворье в окрестностях Алушты - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 16:35Туризм
Россияне выступили за продление программы туристического кешбэка
 
ТуризмКалининградСанкт-ПетербургЯрославская областьКраснодарский крайТюменьРеспублика Татарстан (Татарстан)Новгородская областьПсковская областьСамараМоскваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - ТуризмТуризмГорный Алтайкуда поехатьКешбэккуда можно лететьотдых в России 2021 летом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:58СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в жилом доме под Ельцом
05:49Под завалами дома под Ельцом ищут пенсионера
05:30СМИ: сотрудничавшие с США афганцы получают угрозы от талибов
05:08Эксперт рассказал о желании Зеленского избраться на второй срок
04:59Россиянам раскрыли порядок действий при неправильном расчете пенсии
04:55Жителям дома под Ельцом, где взорвался газ, окажут помощь
04:41Администрация Липецкой области: дом, где взорвался газ, не был аварийным
04:33Число погибших при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до двух человек
04:23ГП потребует от Испании экстрадиции беглого криминального авторитета
04:17В Хорватии заявили, что Запад бросил Украину на произвол судьбы
04:00Число раненных при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до семи человек
03:54В результате взрыва газа в доме под Ельцом разрушен один подъезд
03:50При взрыве газа в доме под Ельцом погибла женщина
03:47Под завалами в доме под Ельцом могут находиться люди
03:37В результате взрыва газа в доме под Ельцом пострадали шесть человек
03:19Эксперт объяснила, почему золото такое дорогое
03:08Архитектор назвал причину обрушения небоскребов ВТЦ после теракта 9/11
03:00Эксперт назвал самые опасные способы согреться в неотапливаемой квартире
02:37На Украине заявили о провале космических программ
02:27В жилом доме под Ельцом взорвался газ
Лента новостейМолния