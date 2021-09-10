https://ria.ru/20210910/keshbek-1749478790.html

Ростуризм закрыл продажи туров с кешбэком в этом году

Ростуризм закрыл продажи туров с кешбэком в этом году - РИА Новости, 10.09.2021

Ростуризм закрыл продажи туров с кешбэком в этом году

Ростуризм закрыл окно продажи туров и проживания в отелях с кешбэком в текущем году, сообщили журналистам в пресс-службе агентства. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T11:22

2021-09-10T11:22

2021-09-10T11:22

туризм

калининград

санкт-петербург

ярославская область

краснодарский край

тюмень

республика татарстан (татарстан)

новгородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740982984_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_8bf94d8b70038fde4c95afdc14420809.jpg

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Ростуризм закрыл окно продажи туров и проживания в отелях с кешбэком в текущем году, сообщили журналистам в пресс-службе агентства.Текущее окно продаж продлилось до 01.00 мск 10 сентября, то есть завершилось в ночь с четверга на пятницу.Всего с начала года, по предварительным данным Ростуризма, программой воспользовались более 1,6 миллиона россиян. "Суммарно россияне приобрели туров и проживания в отелях с кешбэком в 2021 году более чем на 34 миллиарда рублей, при этом туристам вернулось около 6,7 миллиарда рублей. Средства возвращаются на карты платежной системы "Мир", которая выступает технологическим партнером программы", – добавили в ведомстве.В Ростуризме уточнили, что наиболее популярными в рамках текущего окна продаж стали поездки в Краснодарский край, на Ставрополье и в Крым. "Россияне активно приобретали оздоровительные туры на Алтай, в Тюмень и другие места. Спросом пользовались культурно-познавательные туры в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару", – заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20210908/keshbek-1749197226.html

калининград

санкт-петербург

ярославская область

краснодарский край

тюмень

республика татарстан (татарстан)

новгородская область

псковская область

самара

москва

горный алтай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калининград, санкт-петербург, ярославская область, краснодарский край, тюмень, республика татарстан (татарстан), новгородская область, псковская область, самара, москва, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туризм, горный алтай, куда поехать, кешбэк, куда можно лететь, отдых в россии 2021 летом