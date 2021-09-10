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В МИД Израиля заверили, что не хотят повторения трагедии со сбитым Ил-20
В МИД Израиля заверили, что не хотят повторения трагедии со сбитым Ил-20 - РИА Новости, 10.09.2021
В МИД Израиля заверили, что не хотят повторения трагедии со сбитым Ил-20
Израиль хочет быть уверенным, что вне зависимости от того, что происходит в Сирии, российские военные там не пострадают, но мириться с присутствием Ирана в... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T11:10
2021-09-10T15:00
в мире
израиль
сирия
мид израиля‎
воздушно-космические силы россии
ил-20
россия
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Израиль хочет быть уверенным, что вне зависимости от того, что происходит в Сирии, российские военные там не пострадают, но мириться с присутствием Ирана в Сирии Израиль не намерен, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Израиля Яир Лапид."У Израиля и России есть механизм деконфликтинга, который работает очень хорошо. Для нас чрезвычайно важно быть уверенными в том, что что бы ни происходило в Сирии, российские военные не пострадают. Мы все помним трагедию с российским самолетом Ил-20, и мы полны решимости, чтобы подобного больше не случалось. Поэтому мы работаем с нашими российскими друзьями, чтобы такого больше никогда не произошло", - сказал Лапид.Он подчеркнул, что "дестабилизирующим фактором в Сирии является Иран"."Израиль не может мириться с присутствием Ирана и с тем, что он занимается экспортом терроризма в регионе - ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе", - добавил министр.Механизм "деконфликтинга" между военными обеих стран действует с осени 2015 года. Его основу составляет линия оперативной связи между российской авиабазой "Хмеймим" в Сирии и израильским командно-штабным комплексом "Кирия" в Тель-Авиве. Отладка механизмов и процедур взаимодействия, которыми пользуются стороны во избежание случайных боестолкновений и иных инцидентов, приобрела особую актуальность после гибели самолета-разведчика Ил-20 ВКС РФ, который 17 сентября 2018 года был случайно сбит ПВО Сирии при отражении налета израильской авиации.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210820/rakety-1746633887.html
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в мире, израиль, сирия, мид израиля‎, воздушно-космические силы россии, ил-20, россия
11:10 10.09.2021 (обновлено: 15:00 10.09.2021)
 
В МИД Израиля заверили, что не хотят повторения трагедии со сбитым Ил-20

Глава МИД Израиля Лапид: для нас очень важно не причинять вреда российским военным в Сирии

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Израиля Яир Лапид
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Израиль хочет быть уверенным, что вне зависимости от того, что происходит в Сирии, российские военные там не пострадают, но мириться с присутствием Ирана в Сирии Израиль не намерен, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Израиля Яир Лапид.
"У Израиля и России есть механизм деконфликтинга, который работает очень хорошо. Для нас чрезвычайно важно быть уверенными в том, что что бы ни происходило в Сирии, российские военные не пострадают. Мы все помним трагедию с российским самолетом Ил-20, и мы полны решимости, чтобы подобного больше не случалось. Поэтому мы работаем с нашими российскими друзьями, чтобы такого больше никогда не произошло", - сказал Лапид.
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Он подчеркнул, что "дестабилизирующим фактором в Сирии является Иран".
"Израиль не может мириться с присутствием Ирана и с тем, что он занимается экспортом терроризма в регионе - ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе", - добавил министр.
Механизм "деконфликтинга" между военными обеих стран действует с осени 2015 года. Его основу составляет линия оперативной связи между российской авиабазой "Хмеймим" в Сирии и израильским командно-штабным комплексом "Кирия" в Тель-Авиве. Отладка механизмов и процедур взаимодействия, которыми пользуются стороны во избежание случайных боестолкновений и иных инцидентов, приобрела особую актуальность после гибели самолета-разведчика Ил-20 ВКС РФ, который 17 сентября 2018 года был случайно сбит ПВО Сирии при отражении налета израильской авиации.
Читайте полный текст интервью >>
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В миреИзраильСирияМИД Израиля‎Воздушно-космические силы РоссииИл-20Россия
 
 
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