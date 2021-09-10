https://ria.ru/20210910/izrail-1749478323.html

В МИД Израиля заверили, что не хотят повторения трагедии со сбитым Ил-20

В МИД Израиля заверили, что не хотят повторения трагедии со сбитым Ил-20 - РИА Новости, 10.09.2021

В МИД Израиля заверили, что не хотят повторения трагедии со сбитым Ил-20

Израиль хочет быть уверенным, что вне зависимости от того, что происходит в Сирии, российские военные там не пострадают, но мириться с присутствием Ирана в... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T11:10

2021-09-10T11:10

2021-09-10T15:00

в мире

израиль

сирия

мид израиля‎

воздушно-космические силы россии

ил-20

россия

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Израиль хочет быть уверенным, что вне зависимости от того, что происходит в Сирии, российские военные там не пострадают, но мириться с присутствием Ирана в Сирии Израиль не намерен, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Израиля Яир Лапид."У Израиля и России есть механизм деконфликтинга, который работает очень хорошо. Для нас чрезвычайно важно быть уверенными в том, что что бы ни происходило в Сирии, российские военные не пострадают. Мы все помним трагедию с российским самолетом Ил-20, и мы полны решимости, чтобы подобного больше не случалось. Поэтому мы работаем с нашими российскими друзьями, чтобы такого больше никогда не произошло", - сказал Лапид.Он подчеркнул, что "дестабилизирующим фактором в Сирии является Иран"."Израиль не может мириться с присутствием Ирана и с тем, что он занимается экспортом терроризма в регионе - ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе", - добавил министр.Механизм "деконфликтинга" между военными обеих стран действует с осени 2015 года. Его основу составляет линия оперативной связи между российской авиабазой "Хмеймим" в Сирии и израильским командно-штабным комплексом "Кирия" в Тель-Авиве. Отладка механизмов и процедур взаимодействия, которыми пользуются стороны во избежание случайных боестолкновений и иных инцидентов, приобрела особую актуальность после гибели самолета-разведчика Ил-20 ВКС РФ, который 17 сентября 2018 года был случайно сбит ПВО Сирии при отражении налета израильской авиации.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210820/rakety-1746633887.html

https://ria.ru/20210909/spasenie-1749356345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, израиль, сирия, мид израиля‎, воздушно-космические силы россии, ил-20, россия