11:10 10.09.2021 (обновлено: 15:00 10.09.2021)
В МИД Израиля заверили, что не хотят повторения трагедии со сбитым Ил-20
Глава МИД Израиля Лапид: для нас очень важно не причинять вреда российским военным в Сирии
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Израиль хочет быть уверенным, что вне зависимости от того, что происходит в Сирии, российские военные там не пострадают, но мириться с присутствием Ирана в Сирии Израиль не намерен, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Израиля Яир Лапид.
"У Израиля и России есть механизм деконфликтинга, который работает очень хорошо. Для нас чрезвычайно важно быть уверенными в том, что что бы ни происходило в Сирии, российские военные не пострадают. Мы все помним трагедию с российским самолетом Ил-20, и мы полны решимости, чтобы подобного больше не случалось. Поэтому мы работаем с нашими российскими друзьями, чтобы такого больше никогда не произошло", - сказал Лапид.
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Он подчеркнул, что "дестабилизирующим фактором в Сирии является Иран".
"Израиль не может мириться с присутствием Ирана и с тем, что он занимается экспортом терроризма в регионе - ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе", - добавил министр.
Механизм "деконфликтинга" между военными обеих стран действует с осени 2015 года. Его основу составляет линия оперативной связи между российской авиабазой "Хмеймим" в Сирии и израильским командно-штабным комплексом "Кирия" в Тель-Авиве. Отладка механизмов и процедур взаимодействия, которыми пользуются стороны во избежание случайных боестолкновений и иных инцидентов, приобрела особую актуальность после гибели самолета-разведчика Ил-20 ВКС РФ, который 17 сентября 2018 года был случайно сбит ПВО Сирии при отражении налета израильской авиации.