https://ria.ru/20210910/lapid-1749470532.html

Яир Лапид: ядерное оружие у Ирана запустит "эффект салями" в регионе

Яир Лапид: ядерное оружие у Ирана запустит "эффект салями" в регионе - РИА Новости, 10.09.2021

Яир Лапид: ядерное оружие у Ирана запустит "эффект салями" в регионе

Израиль не намерен мириться с иранским присутствием в Сирии, но что бы ни происходило в арабской республике, полон решимости не допустить повторения трагедии,... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T12:00

2021-09-10T12:00

2021-09-10T12:00

интервью

израиль

сша

иран

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

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Израиль не намерен мириться с иранским присутствием в Сирии, но что бы ни происходило в арабской республике, полон решимости не допустить повторения трагедии, когда российский самолет Ил-20 был случайно сбит сирийскими ПВО во время отражения налета ВВС Израиля. О том, какие действия намерен предпринимать Израиль, чтобы не допустить появления ядерного оружия у Ирана, перспективах возобновления трехсторонних встреч РФ-США-Израиль на уровне глав Советов безопасности и планах предстоящего визита в Москву премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в интервью обозревателю РИА Новости Татьяне Кукушкиной рассказал министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, который приехал в Москву с первым после назначения визитом в Россию.– Видите ли вы риск того, что участившиеся обмены ударами между Сирией и Израилем могут закончиться серьезной эскалацией в регионе?– Едва ли. И, во-первых, предполагаемые израильские удары. У Израиля и России есть механизм деконфликтинга, который работает очень хорошо. Для нас чрезвычайно важно быть уверенными в том, что, что бы ни происходило в Сирии, российские военные не пострадают. Мы все помним трагедию с российским самолетом Ил-20, и мы полны решимости, чтобы подобного больше не случалось. Поэтому мы работаем с нашими российскими друзьями, чтобы такого больше никогда не произошло. Тем не менее нужно понимать, что дестабилизирующим фактором в Сирии является Иран. Израиль не может мириться с присутствием Ирана и с тем, что он занимается экспортом терроризма в регионе. Ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. Поэтому в регионе и в мире должны понимать, что мы будем с этим что-то делать, а не станем просто сидеть сложа руки и ждать террора со стороны Ирана, направленного против наших граждан. Но, помимо этого, мы работаем очень плотно с нашими российскими партнерами, чтобы это не переросло в серьезную эскалацию.– Израиль ранее заявил, что разработал всеобъемлющую стратегию сдерживания Ирана и недопущения появления у него ядерного оружия. В чем она заключается? Идет ли речь только о дипломатическом и санкционном давлении или, в том числе, об определенных военных шагах? Например, совместно с США?– Уточнений тому, что предполагает эта стратегия, не было неспроста. Но я могу сказать следующее. Текущая стратегия Запада и "пятерки" (переговорщиков по СВПД – ред.) не работает. Переговоров в Вене нет, СВПД не работает. Санкции недостаточны, и Иран просто пытается выиграть время, делая вид, что они чем-то там занимаются, но на самом деле только развивают свою ядерную программу. И это не только проблема Израиля. Это – глобальная проблема. Для нас это вопрос существования, потому что цель Ирана – полное уничтожение Израиля. Иран всегда был предельно прямолинеен на этот счет. Есть только две страны в мире, государства-члены ООН, одна из которых прямо говорит о том, что намерена полностью уничтожить другую, – это Иран и Израиль.Поэтому сейчас миру нужен другой план вместо того, которого на самом деле-то у него и нет. Если вы посмотрите на несколько последних докладов МАГАТЭ, там зафиксировано, что на самом деле нет никаких проверок со стороны агентства ядерной деятельности Ирана. А Иран находится практически на пороге того, чтобы стать ядерным государством, и мы не можем ему этого позволить. Поэтому частью любой будущей стратегии должно стать, чтобы мир и особенно США, возможно, Израиль продемонстрировали реальную угрозу Ирану с тем, чтобы Тегеран понял, что он не сможет просто так стать ядерным государством без соответствующих ответных действий.– Какой будет реакция Израиля, когда и если США вернутся в Совместный всеобъемлющий план по иранской ядерной программе?– Мы обсуждаем этот вопрос с нашими американскими друзьями и партнерами и говорим им, что если и будет новый СВПД, то мы не являемся его частью и будем делать то, что посчитаем нужным, чтобы предотвратить превращение Ирана в ядерную державу. Стратегия Ирана понятна, она заключается в обмане и прямой лжи. У нас есть информация разведки о том, что происходит на самом деле. Иран занимается производством металлического урана, повышая его оружейный потенциал, и понятно, что за этим следует. Мы не позволим этому произойти. Я не буду вдаваться в подробности, каким именно образом, но могу заявить, что Израиль не позволит Ирану стать страной, обладающей ядерным оружием.– В Израиле ранее заявляли, что Иран примерно уже к середине октября может получить материалы для создания ядерного оружия. Вы делились этой информацией с Россией?– Мы, как и должны, за закрытыми дверями обсуждаем то, что известно нам, и что известно другим. У нас давнее сотрудничество с Россией относительно той информации, которой мы обладаем и которой Россия обладает, о том, что происходит в регионе Ближнего Востока. Будем продолжать это делать.– Можно ли говорить, что Израиль в вопросе угроз, исходящих из Ирана, полагается в основном на США? Или и на арабские монархии Персидского залива тоже?– Я бы не использовал слово "полагается". Но могу сказать, что не только мы озабочены тем, что происходит. Если вы посмотрите на такие страны, как, например, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн – ближайших соседей Ирана – они все также озабочены, как и мы. Люди должны понимать, что если Иран получит ядерное оружие, начнется гонка ядерных вооружений на Ближнем Востоке. Разработкой займутся Саудовская Аравия, Египет, Турция – все. Добавьте к этому подъем радикального исламизма в Афганистане, который является соседом Пакистана, – страны, обладающей ядерным оружием, и сразу станет понятно, что наши опасения не беспричинны. Будет то, что можно назвать подобием "эффекта салями" (постепенное ухудшение ситуации – ред.) в регионе, если Иран получит ядерное оружие. Мы должны удостовериться в том, что такого никогда не произойдет.– Говоря об отношениях Израиля с его арабскими соседями, нет ли ощущения, что с уходом президента США Дональда Трампа процесс нормализации был поставлен на паузу?– На самом деле это не так. Чуть больше полутора месяцев назад я открыл представительство в ОАЭ, две недели назад я открывал представительство в Марокко, и в следующем месяце планируется открытие уже посольств. В конце этого месяца я планирую посетить Бахрейн. Мы намерены подписать соглашения с Суданом и, надеюсь, чуть позже – с Оманом. Поэтому процесс нормализации отношений с арабскими странами продолжается – полномасштабный процесс. Мы очень этому рады. Но давайте оставим еще кое-что на будущее. Надеюсь, что и другие страны присоединятся к этому процессу в предстоящие годы.– Какие страны? Может ли следующей стать, например, Саудовская Аравия?– Ну, послушайте, я же хочу вернуться в Москву и дать вам еще одно интервью (смеется). Поэтому мне будет надо подсобрать материал, чтобы было о чем говорить!– Есть ли планы возобновить проведение трехсторонних встреч советников национальной безопасности РФ-США-Израиль? И есть ли уже какие-то конкретные договоренности по этому вопросу?– Мы рассматриваем такую возможность. Есть вероятность, что такая встреча пройдет в следующем месяце. В целом, все вовлеченные стороны считают, что это позитивный механизм, и я думаю, что новые встречи последуют в ближайшем будущем.– Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет планирует посетить Москву в октябре в годовщину восстановления дипломатических отношений, есть ли уже точные даты визита?– О, это будет настоящий праздник! Сейчас мы обсуждаем детали. Но для нас это очень важное мероприятие. И дело не только в 30-летней истории дипотношений, но и в целом нашей общей истории. Россия – в прошлом СССР – оказала огромную поддержку созданию Государства Израиль, СССР голосовал за это в 1948 году. Россия всегда была с нами в самые сложные периоды. Мы очень воодушевлены предстоящими празднованиями и в целом нашей дружбой.– Планируется подписание каких-то соглашений в ходе визита премьер-министра?– Планируются некоторые двусторонние соглашения. Мы продолжаем развивать наши отношения в торговой сфере, в сфере технологий, сельского хозяйства, водных ресурсов, энергетики. А еще у нас есть ресурс, которого нет у многих других стран. Я имею в виду более чем миллионное русскоговорящее население в Израиле, включая, кстати, министра туризма, который вместе со мной прибыл в Россию. Вы знаете, это очень трогательная история. Он родился в Биробиджане, и ровно тридцать лет назад в 1991 году его семья переехала в Израиль. Он показал мне сегодня место на Красной площади, где тридцать лет назад они сфотографировались перед тем, как уехать. И вот сегодня он возвращается в Москву уже как министр по делам туризма, как член израильского правительства и стоит на том же самом месте, где стоял три десятка лет назад со своей семьей. Он, кстати, там же сделал сейчас еще одну фотографию и отправил своим родителям в Израиль, которые были очень растроганы. Поэтому да, 30-летняя годовщина восстановления дипломатических отношений между нашими странами будет большим праздником.– А есть ли идея подготовить ответный визит президента Владимира Путина в Израиль?– Как только позволит его график, мы были бы более, чем счастливы принять его. Я пригласил министра Лаврова, который пообещал, что приедет как только сможет. И мы были бы очень рады и благодарны принимать президента Путина в Израиле.

https://ria.ru/20210903/ataki-1748591878.html

https://ria.ru/20210908/ryabkov-1749116414.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210524/ssha-1733611006.html

https://ria.ru/20210907/izrail-1748974957.html

израиль

сша

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, израиль, сша, иран, яир лапид (министр иностранных дел израиля)