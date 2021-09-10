11:11 10.09.2021 (обновлено: 15:00 10.09.2021)
Иран почти на пороге обладания ядерным оружием, заявил глава МИД Израиля
Глава МИД Израиля Лапид: Иран почти на пороге обладания ядерным оружием
© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
© AP Photo / Ronald Zak
По его словам, текущая стратегия Запада в отношении Ирана и "пятерки" переговорщиков по Совместному всеобъемлющему плану действий неэффективна – "переговоров в Вене нет, СВПД не работает", а санкции против Тегерана недостаточны, потому что "Иран просто пытается выиграть время, делая вид, что они чем-то там занимаются, но на самом деле только развивают свою ядерную программу".
"Поэтому сейчас миру нужен другой план вместо того, которого на самом деле-то у него и нет. Если вы посмотрите на несколько последних докладов МАГАТЭ, там зафиксировано, что на самом деле нет никаких проверок со стороны агентства ядерной деятельности Ирана. А Иран находится практически на пороге того, чтобы стать ядерным государством, и мы не можем ему этого позволить. Поэтому частью любой будущей стратегии должно стать, чтобы мир и особенно США, возможно, Израиль продемонстрировали реальную угрозу Ирану с тем, чтобы Тегеран понял, что он не сможет просто так стать ядерным государством без соответствующих ответных действий", - заявил Лапид.
Ранее правительства Германии, Франции и Великобритании заявили, что обеспокоены данными МАГАТЭ, что Иран произвел металлический уран, обогащенный до 20%, и существенно расширил мощности по производству урана, обогащенного до 60%. В МИД РФ отметили, что действия Ирана являются очередным отступлением от СВПД, но они во многом обусловлены отсутствием прогресса в восстановлении сделки.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов говорил, что работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. Власти Ирана заявили, что продолжать переговоры о восстановлении сделки будет новое правительство, которое было сформировано после инаугурации избранного президента Ибрахима Раиси 5 августа.