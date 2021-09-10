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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210910/gosduma-1749581012.html
ВЦИОМ сообщил о росте поддержки "Единой России" до 29,3 процента
ВЦИОМ сообщил о росте поддержки "Единой России" до 29,3 процента - РИА Новости, 10.09.2021
ВЦИОМ сообщил о росте поддержки "Единой России" до 29,3 процента
Уровень поддержки партии "Единая Россия" за неделю до выборов вырос на 1 процентный пункт - до 29,3%, рейтинги остальных парламентских партий снизились,... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T18:12
2021-09-10T18:12
выборы в государственную думу
выборы
единая россия
госдума рф
патриот
россия
политические партии
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Уровень поддержки партии "Единая Россия" за неделю до выборов вырос на 1 процентный пункт - до 29,3%, рейтинги остальных парламентских партий снизились, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Респондентов спросили, за какую из партий они проголосовали бы в случае, если выборы в Госдуму пройдут в ближайшее воскресенье.Рейтинг поддержки партии "Единая Россия" на этой неделе составил 29,3% (плюс 1 процентный пункт за неделю), КПРФ – 16,6% (минус 0,9 процентного пункта за неделю), ЛДПР - 7,8% (минус 0,9 процентного пункта за неделю), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6,1% (минус 0,4 процентного пункта за неделю).За непарламентские партии готовы проголосовать 16% избирателей (неделей ранее - 15,5%).Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 30 августа по 5 сентября, в нем приняли участие 11,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.В ходе квартирного опроса, по данным ВЦИОМ, уровень поддержки партии "Единая Россия" составил 30%, КПРФ – 17,4%, ЛДПР - 12,2%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 4,9%.Поквартирный опрос проводился с 6 по 8 сентября, в нем приняли участие 800 респондентов в возрасте от 18 лет.
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выборы, единая россия, госдума рф, патриот, россия, политические партии
18:12 10.09.2021
 
ВЦИОМ сообщил о росте поддержки "Единой России" до 29,3 процента

ВЦИОМ сообщил о росте поддержки "ЕР" до 29,3 процента за неделю до выборов в Госдуму

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип партии "Единая Россия"
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Уровень поддержки партии "Единая Россия" за неделю до выборов вырос на 1 процентный пункт - до 29,3%, рейтинги остальных парламентских партий снизились, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Респондентов спросили, за какую из партий они проголосовали бы в случае, если выборы в Госдуму пройдут в ближайшее воскресенье.
Рейтинг поддержки партии "Единая Россия" на этой неделе составил 29,3% (плюс 1 процентный пункт за неделю), КПРФ – 16,6% (минус 0,9 процентного пункта за неделю), ЛДПР - 7,8% (минус 0,9 процентного пункта за неделю), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6,1% (минус 0,4 процентного пункта за неделю).
За непарламентские партии готовы проголосовать 16% избирателей (неделей ранее - 15,5%).
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
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Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 30 августа по 5 сентября, в нем приняли участие 11,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
В ходе квартирного опроса, по данным ВЦИОМ, уровень поддержки партии "Единая Россия" составил 30%, КПРФ – 17,4%, ЛДПР - 12,2%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 4,9%.
Поквартирный опрос проводился с 6 по 8 сентября, в нем приняли участие 800 респондентов в возрасте от 18 лет.
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
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