https://ria.ru/20210910/goroda-1749478942.html

Минприроды обновило список городов с самым грязным воздухом

Минприроды обновило список городов с самым грязным воздухом - РИА Новости, 10.09.2021

Минприроды обновило список городов с самым грязным воздухом

Шесть городов в Иркутской области, три города в Красноярском крае и две региональные столицы вошли в список российских городов с самым грязным воздухом по... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T11:13

2021-09-10T11:13

2021-09-10T11:13

экология

чита

забайкальский край

иркутская область

канск

красноярский край

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

сахалин

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Шесть городов в Иркутской области, три города в Красноярском крае и две региональные столицы вошли в список российских городов с самым грязным воздухом по итогам 2020 года, из новичков списка - Канск и Вихоревка, говорится в опубликованном Минприроды РФ проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды РФ".Как уточняется в документе, пять городов Сибири покинули список городов с самым высоким загрязнением воздуха, благодаря теплой зиме и большому количеству осадков.Согласно таблице, приведенной в проекте доклада, в перечень городов с наибольшим загрязнением атмосферы вошли шесть городов в Иркутской области - Вихоревка, Зима, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов, три города в Красноярском крае - Канск, Минусинск и Норильск, столица Тувы Кызыл, город Селенгинск в Бурятии и столица этой республики Улан-Удэ, а также Чита и Южно-Сахалинск.В документе поясняется, что Вихоревка вошла в список после того, как там начались измерения содержания бензопиренов в воздухе, а в Канске этой зимой на 40% увеличились выбросы твердых веществ и оксида углерода по сравнению с 2019 годом.По данным сети наблюдений, по-прежнему самым грязным остается воздух в Норильске. Ученые выполнили оценку выпадений серы с осадками с установленными значениями критической нагрузки на окружающую среду. Влажные выпадения сульфитной серы в Норильске превысили критическое значение нагрузки в два раза."В Улан-Удэ, Селенгинске и Южно-Сахалинске среднегодовые концентрации пяти, в Черемхово, Чите и Шелехове – трех загрязняющих веществ превысили санитарно-гигиенические нормативы. Во всех городах приоритетного списка вклад в очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха внес бенз(а)пирен, в наибольших количествах поступающий в воздух в результате сжигания твердого топлива", - говорится в проекте доклада.

https://ria.ru/20210910/reki-1749474987.html

чита

забайкальский край

иркутская область

канск

красноярский край

сахалин

республика бурятия

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экология, чита, забайкальский край, иркутская область, канск, красноярский край, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), сахалин, республика бурятия