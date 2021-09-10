https://ria.ru/20210910/gorod-1749492754.html

Путин подписал указ о звании "Город трудовой доблести" для 12 городов

Путин подписал указ о звании "Город трудовой доблести" для 12 городов - РИА Новости, 10.09.2021

Путин подписал указ о звании "Город трудовой доблести" для 12 городов

Президент России Владимир Путин подписал указ "О присвоении почетного звания "Город трудовой доблести", сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T12:15

2021-09-10T12:15

2021-09-10T13:58

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ "О присвоении почетного звания "Город трудовой доблести", сообщает пресс-служба Кремля.Отмечены 12 населенных пунктов — Алдан, Бологое, Воркута, Дзержинск, Кемерово, Кострома, Лысьва, Мончегорск, Ока, Ступино, Сызрань, Чита.Это звание существует с 2020 года. Им выделяется вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции, "массовый трудовой героизм и самоотверженность".Предложить тот или иной город может любой житель или общественное объединение. Сначала инициативу рассматривают органы местного самоуправления, которые при одобрении проекта направляют его в парламент и администрацию региона, те, в свою очередь, уполномочены ходатайствовать перед президентом. Для заявки также необходимо заключение РАН.

https://ria.ru/20210909/putin-1749357019.html

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общество, владимир путин, россия