https://ria.ru/20210910/gorod-1749492754.html
Путин подписал указ о звании "Город трудовой доблести" для 12 городов
Путин подписал указ о звании "Город трудовой доблести" для 12 городов - РИА Новости, 10.09.2021
Путин подписал указ о звании "Город трудовой доблести" для 12 городов
Президент России Владимир Путин подписал указ "О присвоении почетного звания "Город трудовой доблести", сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:15
2021-09-10T12:15
2021-09-10T13:58
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ "О присвоении почетного звания "Город трудовой доблести", сообщает пресс-служба Кремля.Отмечены 12 населенных пунктов — Алдан, Бологое, Воркута, Дзержинск, Кемерово, Кострома, Лысьва, Мончегорск, Ока, Ступино, Сызрань, Чита.Это звание существует с 2020 года. Им выделяется вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции, "массовый трудовой героизм и самоотверженность".Предложить тот или иной город может любой житель или общественное объединение. Сначала инициативу рассматривают органы местного самоуправления, которые при одобрении проекта направляют его в парламент и администрацию региона, те, в свою очередь, уполномочены ходатайствовать перед президентом. Для заявки также необходимо заключение РАН.
https://ria.ru/20210909/putin-1749357019.html
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общество, владимир путин, россия
12:15 10.09.2021 (обновлено: 13:58 10.09.2021)
Путин подписал указ о звании "Город трудовой доблести" для 12 городов
Путин подписал указ о присвоении звания "Город трудовой доблести" 12 городам