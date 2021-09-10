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Путин подписал указ о звании "Город трудовой доблести" для 12 городов
Путин подписал указ о звании "Город трудовой доблести" для 12 городов - РИА Новости, 10.09.2021
Путин подписал указ о звании "Город трудовой доблести" для 12 городов
Президент России Владимир Путин подписал указ "О присвоении почетного звания "Город трудовой доблести", сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:15
2021-09-10T13:58
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ "О присвоении почетного звания "Город трудовой доблести", сообщает пресс-служба Кремля.Отмечены 12 населенных пунктов — Алдан, Бологое, Воркута, Дзержинск, Кемерово, Кострома, Лысьва, Мончегорск, Ока, Ступино, Сызрань, Чита.Это звание существует с 2020 года. Им выделяется вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции, "массовый трудовой героизм и самоотверженность".Предложить тот или иной город может любой житель или общественное объединение. Сначала инициативу рассматривают органы местного самоуправления, которые при одобрении проекта направляют его в парламент и администрацию региона, те, в свою очередь, уполномочены ходатайствовать перед президентом. Для заявки также необходимо заключение РАН.
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общество, владимир путин, россия
12:15 10.09.2021 (обновлено: 13:58 10.09.2021)
 
Путин подписал указ о звании "Город трудовой доблести" для 12 городов

Путин подписал указ о присвоении звания "Город трудовой доблести" 12 городам

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ "О присвоении почетного звания "Город трудовой доблести", сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечены 12 населенных пунктов — Алдан, Бологое, Воркута, Дзержинск, Кемерово, Кострома, Лысьва, Мончегорск, Ока, Ступино, Сызрань, Чита.
Это звание существует с 2020 года. Им выделяется вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции, "массовый трудовой героизм и самоотверженность".
Предложить тот или иной город может любой житель или общественное объединение. Сначала инициативу рассматривают органы местного самоуправления, которые при одобрении проекта направляют его в парламент и администрацию региона, те, в свою очередь, уполномочены ходатайствовать перед президентом. Для заявки также необходимо заключение РАН.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 14:55
Путин предложил ЕР привести в порядок памятники в городах трудовой доблести
 
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