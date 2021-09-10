https://ria.ru/20210910/glina-1749428634.html

Не верю, что это искусство: "Большая Глина №4" и другие спорные скульптуры

Не верю, что это искусство: "Большая Глина №4" и другие спорные скульптуры - РИА Новости, 10.09.2021

Не верю, что это искусство: "Большая Глина №4" и другие спорные скульптуры

"Большая Глина №4": куча глины или современный шедевр? Проблема в зрителе или в современном искусстве? Памятник Петру I в Москве — это переделанный Колумб, которого Церетели не смог продать США? Почему в России так мало паблик-арта, и зачем заворачивать парижскую Триумфальную арку в упаковку? На вопросы ответили эксперты РИА Новости Культура.

2021-09-10T12:00

2021-09-10T12:00

2021-09-10T12:24

не верю!

искусство

сша

италия

москва

зураб церетели

подкаст

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749428762_3:0:638:357_1920x0_80_0_0_a2db618f40dfa39200a64eb21084a3af.jpg

Не верю, что это искусство: "Большая Глина №4" и другие спорные скульптуры "Большая Глина №4": куча глины или современный шедевр? Проблема в зрителе или в современном искусстве? Памятник Петру I в Москве — это переделанный Колумб, которого Церетели не смог продать США? Почему в России так мало паблик-арта, и зачем заворачивать парижскую Триумфальную арку в упаковку? На вопросы ответили эксперты РИА Новости Культура. audio/mpeg

Не верю, что это искусство: "Большая Глина №4" и другие спорные скульптуры "Большая Глина №4": куча глины или современный шедевр? Проблема в зрителе или в современном искусстве? Памятник Петру I в Москве — это переделанный Колумб, которого Церетели не смог продать США? Почему в России так мало паблик-арта, и зачем заворачивать парижскую Триумфальную арку в упаковку? На вопросы ответили эксперты РИА Новости Культура. audio/mpeg

О том, как понимать современное искусство рассказали шеф-редактор отдела “Культура и cтиль жизни” сайта ria.ru Татьяна Иткина и корреспондент отдела Культура РИА Новости Ольга Распопова.Каким должен быть паблик-арт, чтобы, если не нравиться, то хотя бы не раздражать, и нужно ли советоваться с горожанами? Ответы ищите в новом материале Ольги "Еще одна "Глина раздора"? На улицах Москвы — снова современное искусство".1:35 "Большая Глина №4" - это не искусство?10:00 "Эскременто": где работу Урса Фишера приняли так же прохладно? Нужно ли считаться с мнение горожан при установке скульптур в городе, и почему в России почти нет паблик-арта?19.57 "Ни таланта, ни образования": действительно ли что-то не так с современным искусством или дело в зрителях?28.30 "Дареному коню...": миф (или нет) о том, что памятник Петру I в Москве - это переделанный памятник Колумбу, который Зураб Церетели так и не смог продать США?39.34 "Сегодня самое главное - вывести людей из зоны комфорта": пражский паблик-арт и провокационные работы Маурицио Кателлана.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

сша

италия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

искусство, сша, италия, москва, зураб церетели, подкаст, россия, культура, аудио