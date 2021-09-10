https://ria.ru/20210910/glina-1749428634.html
Не верю, что это искусство: "Большая Глина №4" и другие спорные скульптуры
Не верю, что это искусство: "Большая Глина №4" и другие спорные скульптуры - РИА Новости, 10.09.2021
Не верю, что это искусство: "Большая Глина №4" и другие спорные скульптуры
"Большая Глина №4": куча глины или современный шедевр? Проблема в зрителе или в современном искусстве? Памятник Петру I в Москве — это переделанный Колумб, которого Церетели не смог продать США? Почему в России так мало паблик-арта, и зачем заворачивать парижскую Триумфальную арку в упаковку? На вопросы ответили эксперты РИА Новости Культура.
2021-09-10T12:00
2021-09-10T12:00
2021-09-10T12:24
не верю!
искусство
сша
италия
москва
зураб церетели
подкаст
россия
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Не верю, что это искусство: "Большая Глина №4" и другие спорные скульптуры
"Большая Глина №4": куча глины или современный шедевр? Проблема в зрителе или в современном искусстве? Памятник Петру I в Москве — это переделанный Колумб, которого Церетели не смог продать США? Почему в России так мало паблик-арта, и зачем заворачивать парижскую Триумфальную арку в упаковку? На вопросы ответили эксперты РИА Новости Культура.
audio/mpeg
Не верю, что это искусство: "Большая Глина №4" и другие спорные скульптуры
"Большая Глина №4": куча глины или современный шедевр? Проблема в зрителе или в современном искусстве? Памятник Петру I в Москве — это переделанный Колумб, которого Церетели не смог продать США? Почему в России так мало паблик-арта, и зачем заворачивать парижскую Триумфальную арку в упаковку? На вопросы ответили эксперты РИА Новости Культура.
audio/mpeg
О том, как понимать современное искусство рассказали шеф-редактор отдела “Культура и cтиль жизни” сайта ria.ru Татьяна Иткина и корреспондент отдела Культура РИА Новости Ольга Распопова.Каким должен быть паблик-арт, чтобы, если не нравиться, то хотя бы не раздражать, и нужно ли советоваться с горожанами? Ответы ищите в новом материале Ольги "Еще одна "Глина раздора"? На улицах Москвы — снова современное искусство".1:35 "Большая Глина №4" - это не искусство?10:00 "Эскременто": где работу Урса Фишера приняли так же прохладно? Нужно ли считаться с мнение горожан при установке скульптур в городе, и почему в России почти нет паблик-арта?19.57 "Ни таланта, ни образования": действительно ли что-то не так с современным искусством или дело в зрителях?28.30 "Дареному коню...": миф (или нет) о том, что памятник Петру I в Москве - это переделанный памятник Колумбу, который Зураб Церетели так и не смог продать США?39.34 "Сегодня самое главное - вывести людей из зоны комфорта": пражский паблик-арт и провокационные работы Маурицио Кателлана.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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искусство, сша, италия, москва, зураб церетели, подкаст, россия, культура, аудио
12:00 10.09.2021 (обновлено: 12:24 10.09.2021)
Не верю, что это искусство: "Большая Глина №4" и другие спорные скульптуры
"Большая Глина №4": куча глины или современный шедевр? Проблема в зрителе или в современном искусстве? Памятник Петру I в Москве — это переделанный Колумб, которого Церетели не смог продать США? Почему в России так мало паблик-арта, и зачем заворачивать парижскую Триумфальную арку в упаковку? На вопросы ответили эксперты РИА Новости Культура.