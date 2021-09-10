Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210910/iskusstvo-1749403013.html
Еще одна "Глина раздора"? На улицах Москвы — снова современное искусство
Еще одна "Глина раздора"? На улицах Москвы — снова современное искусство - РИА Новости, 10.09.2021
Еще одна "Глина раздора"? На улицах Москвы — снова современное искусство
Не успели утихнуть споры вокруг "Глины" Урса Фишера на Болотной набережной, как москвичам подвезли новые арт-объекты. На днях открылся проект "Здесь и сейчас... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T08:00
2021-09-10T12:52
культура
искусство
флоренция
москва
михаил калашников
леонид михельсон
гум
московский зоопарк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749409736_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_b2ef27dde45b441fe8178063ba0495db.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Ольга Распопова. Не успели утихнуть споры вокруг "Глины" Урса Фишера на Болотной набережной, как москвичам подвезли новые арт-объекты. На днях открылся проект "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города" — работы 15 художников выставили в "Зарядье", Музее Москвы, Коломенском и других местах столицы. О том, каким должен быть паблик-арт, чтобы, если не нравиться, то хотя бы не раздражать, и нужно ли советоваться с горожанами, — в материале РИА Новости.На "г", но не то, что вы подумалиСерое небо, редкие капли дождя, зябко — погода уже совсем осенняя, особенно на Болотной, где ветер гуляет еще сильнее из-за открытых пространств. Но это, кажется, не отпугивает прохожих. Теперь здесь, около здания будущего музея ГЭС-2, — место встречи народных искусствоведов. Фотографируются, обсуждают. "Похоже на Пушкина!" — "Нет, на крокодильчика. Маша, что скажешь?" — "Вы что, ребят, это облачко!" — выдвигают версии молодые люди.Свое мнение о "Глине № 4" житель поселка Черная Грязь Максим Галкин высказал одним из первых — и был строже. Творение Урса Фишера напомнило ему, как и многим москвичам, отходы жизнедеятельности человека, о чем шоумен заявил в инстаграме.В арт-кругах скульптуру в основном хвалят: еще бы, за проектом стоят такие уважаемые в мировом сообществе люди — Франческо Бонами, Тереза Мавика и фонд V-A-C — ругать было бы странно. Так что либо хорошо, либо ничего."Любое абстрактное искусство воспринимается как неискусство, как обман: и я так сумею. И все новое может сперва не нравиться, резать глаз, возмущать своей непохожестью на прежнее", — говорит художник Игорь Шелковский, чьи работы выставляются во внутреннем дворе Новой Третьяковки, а теперь и в "Зарядье".Когда абстрактное или концептуальное искусство выходит за стены музея, выясняется, что к нему готовы не все. Но осуждать "непосвященных" не стоит. "Произведение паблик-арта должно нравиться, хотя это не всегда любовь с первого взгляда", — подчеркивает куратор Николай Палажченко, известный в профессиональных кругах как Спайдер.Николай вместе с кураторской группой при поддержке правительства столицы и Музея Москвы на днях открыл временный проект "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города". До 31 октября можно увидеть по пять работ в трех направлениях — скульптура, муралы, объекты дополненной реальности.Кроме Шелковского, участвуют произведения Ани Желудь — в Коломенском, Аристарха Чернышева в Московском зоопарке, студии Stain — в Нескучном саду, а "Силы света" и Романа Ермакова разместились в Музее Москвы.Временно или навсегдаПо мнению Палажченко, идеальный арт-объект — и памятник, и мурал — должен стать узнаваемой достопримечательностью, через которую люди воспринимают город."Мое любимое произведение — "Love" Роберта Индианы. Оно не просто символ сразу нескольких городов — Индианаполиса, затем Бостона и Нью-Йорка, — а знак времени, целого поколения людей. Неслучайно в нашем проекте есть работа Сергея Шеховцова "Любовь и голуби", которая вступает с ним в диалог".На улицах и площадях Москвы вообще в последнее время показывают искусство. Причем не бронзовых "царей на конях", которых устанавливают на века, а именно работы современных художников, далеких от привычной широкой публике "классики".Так, все лето около ГУМа проходила выставка "Красный сад", произведения для которой создали Николай Полисский, Аристарх Чернышев, Роман Ермаков и другие. Особого недовольства не было, даже напротив: прохожие делали селфи, залезали на скульптуры."Работы участников этого проекта восприняли положительно: добрые, ироничные, веселые, ничего, кроме любви и одобрения, они и не могли вызывать. У паблик-арта всегда должен быть слой восприятия, который понятен без дополнительных объяснений", — считает Палажченко.Куратор "Красного сада" и фестиваля "Архстояние" Антон Кочуркин признается, что слишком радикальных вещей не брал. "Если по степени прогрессивности от одного до десяти: "Князь Владимир на Боровицкой — единица, а Фишер — десятка, то мы попытались встать посередине, — объясняет он. — Скульптуры-истуканы — прошлый век, язык современного искусства гораздо богаче".Палажченко нравится то, что проекты "Здесь и сейчас" и "Красный сад" ограничены временем. "Для города важна сменяемость картинки, именно произведения искусства часто дают новый взгляд, новый ракурс восприятия привычного нам городского пейзажа". Так, установленная музеем "Глина" через девять месяцев продолжит гастроли по городам (кстати, во Флоренции ее тоже приняли не очень тепло).Какой замесС Фишером в Москве тоже "поспорят, пошумят и разойдутся", а потом, может, так привыкнут, что еще и провожать будут с сожалением. Вспомним тот же памятник Петру I Церетели, который тоже не нравился. Теперь он — важная часть городского пейзажа.Или другой пример — вроде так и не принятый, но и не сдвинутый памятник Михаилу Калашникову, известный в народе как "мужик с автоматом". "Только его и "Глину" ругают разные категории зрителей: первые — враги натурализма, вторые не переносят так называемый авангард", — подчеркивает Шелковский.Впрочем, есть и сторонники конспирологической теории: они утверждают, что ГЭС-2 как раз специально добивался скандала, чтобы привлечь к себе внимание.Но стоило ли новому музею, осознанно или нет, вызывать такую дискуссию? "Паблик-арт — искусство для всех, а у нас люди разные. Хорошо, когда работа вызывает полемику, но лучше, чтобы у широкой аудитории реакция все же была нейтральной. И за последнее ответственна институция, которая, по-хорошему, должна объяснять, что автор хочет сказать своим жестом", — считает Кочуркин.О нехватке коммуникации со стороны фонда говорит и независимый куратор, преподаватель Moscow School of Contemporary Art Александр Буренков: "Не очень понятно, почему фонд не устроил никакого обсуждения и публичной образовательной программы вокруг Фишера. Горожане решили, что их мнение попросту не учитывают".Наконец, есть и третья причина такого неприятия не абстрактной, а именно гиперреалистичной (напомним, это комок глины, увеличенный в 50 раз) скульптуры: Москве новые жанры искусства в общественных пространствах не знакомы.А еще есть тенденция к подчеркнуто утилитарному пониманию паблик-арта — такое искусство что-то "должно", считает обычный зритель. Либо поражать величием, либо хотя бы служить выгодным фоном для селфи.Куратор Кочуркин же думает, что просвещать публику и приучать ее к новой эстетике следует постепенно: "Между Князем Владимиром и Фишером — пропасть. Для начала нужно попытаться ее заполнить". Посмотрим, удастся ли это авторам "Здесь и сейчас".
https://ria.ru/20210703/pablik-art-1739610378.html
https://ria.ru/20210910/glina-1749428634.html
https://ria.ru/20210831/vyksa-1747871957.html
https://ria.ru/20210909/pimenov-1749202016.html
флоренция
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749409736_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b5bb70d0e1f239bb05c647059b77bc77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
искусство, флоренция, москва, михаил калашников, леонид михельсон, гум, московский зоопарк, музей москвы, николай полисский, князь владимир, выставки, что посмотреть , музеи
08:00 10.09.2021 (обновлено: 12:52 10.09.2021)
 

Еще одна "Глина раздора"? На улицах Москвы — снова современное искусство

© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города”Игорь Шелковский. Арт-объект "Ваза с цветами"
Игорь Шелковский. Арт-объект Ваза с цветами
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города”
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Ольга Распопова. Не успели утихнуть споры вокруг "Глины" Урса Фишера на Болотной набережной, как москвичам подвезли новые арт-объекты. На днях открылся проект "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города" — работы 15 художников выставили в "Зарядье", Музее Москвы, Коломенском и других местах столицы. О том, каким должен быть паблик-арт, чтобы, если не нравиться, то хотя бы не раздражать, и нужно ли советоваться с горожанами, — в материале РИА Новости.

На "г", но не то, что вы подумали

Серое небо, редкие капли дождя, зябко — погода уже совсем осенняя, особенно на Болотной, где ветер гуляет еще сильнее из-за открытых пространств. Но это, кажется, не отпугивает прохожих. Теперь здесь, около здания будущего музея ГЭС-2, — место встречи народных искусствоведов. Фотографируются, обсуждают. "Похоже на Пушкина!" — "Нет, на крокодильчика. Маша, что скажешь?" — "Вы что, ребят, это облачко!" — выдвигают версии молодые люди.
Свое мнение о "Глине № 4" житель поселка Черная Грязь Максим Галкин высказал одним из первых — и был строже. Творение Урса Фишера напомнило ему, как и многим москвичам, отходы жизнедеятельности человека, о чем шоумен заявил в инстаграме.
© AP Photo / Pavel GolovkinЛюди гуляют рядом с работой швейцарского художника Урса Фишера "Большая глина № 4" на Болотной набережной в Москве
Люди гуляют рядом с работой швейцарского художника Урса Фишера Большая глина № 4 на Болотной набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© AP Photo / Pavel Golovkin
Люди гуляют рядом с работой швейцарского художника Урса Фишера "Большая глина № 4" на Болотной набережной в Москве
В арт-кругах скульптуру в основном хвалят: еще бы, за проектом стоят такие уважаемые в мировом сообществе люди — Франческо Бонами, Тереза Мавика и фонд V-A-C — ругать было бы странно. Так что либо хорошо, либо ничего.

"Грязный секрет современного искусства в том, что окончательное право на жизнь ему дает — или не дает — das Kapital. И только он один… Арт-элита, решающая, считать железку с помойки искусством или нет". Виктор Пелевин, "iPhuck 10"

"Любое абстрактное искусство воспринимается как неискусство, как обман: и я так сумею. И все новое может сперва не нравиться, резать глаз, возмущать своей непохожестью на прежнее", — говорит художник Игорь Шелковский, чьи работы выставляются во внутреннем дворе Новой Третьяковки, а теперь и в "Зарядье".
Когда абстрактное или концептуальное искусство выходит за стены музея, выясняется, что к нему готовы не все. Но осуждать "непосвященных" не стоит. "Произведение паблик-арта должно нравиться, хотя это не всегда любовь с первого взгляда", — подчеркивает куратор Николай Палажченко, известный в профессиональных кругах как Спайдер.
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города”Николай Палажченко
Николай Палажченко
1 из 5
Николай Палажченко
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города”
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города”Игорь Шелковский
Игорь Шелковский
2 из 5
Игорь Шелковский
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города”
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города”Роман Ермаков
Роман Ермаков
3 из 5
Роман Ермаков
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города”
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города”

"Сила света"

Сила Света
4 из 5

"Сила света"

© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города”
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города”Stain
Stain
5 из 5
Stain
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города”
1 из 5
Николай Палажченко
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города”
2 из 5
Игорь Шелковский
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города”
3 из 5
Роман Ермаков
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города”
4 из 5

"Сила света"

© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города”
5 из 5
Stain
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города”
Николай вместе с кураторской группой при поддержке правительства столицы и Музея Москвы на днях открыл временный проект "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города". До 31 октября можно увидеть по пять работ в трех направлениях — скульптура, муралы, объекты дополненной реальности.
Кроме Шелковского, участвуют произведения Ани Желудь — в Коломенском, Аристарха Чернышева в Московском зоопарке, студии Stain — в Нескучном саду, а "Силы света" и Романа Ермакова разместились в Музее Москвы.
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города”

Stain. "Интеграл ветра"

Stain. Интеграл Ветра
1 из 3

Stain. "Интеграл ветра"

© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города”
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города”

"Сила света". "Летающий город"

Сила Света. Летающий город
2 из 3

"Сила света". "Летающий город"

© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города”
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города”

Аристарх Чернышев. "Жук-электропряд"

Аристарх Чернышев. Жук-электропряд
3 из 3

Аристарх Чернышев. "Жук-электропряд"

© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города”
1 из 3

Stain. "Интеграл ветра"

© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города”
2 из 3

"Сила света". "Летающий город"

© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города”
3 из 3

Аристарх Чернышев. "Жук-электропряд"

© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города”

Временно или навсегда

По мнению Палажченко, идеальный арт-объект — и памятник, и мурал — должен стать узнаваемой достопримечательностью, через которую люди воспринимают город.
"Мое любимое произведение — "Love" Роберта Индианы. Оно не просто символ сразу нескольких городов — Индианаполиса, затем Бостона и Нью-Йорка, — а знак времени, целого поколения людей. Неслучайно в нашем проекте есть работа Сергея Шеховцова "Любовь и голуби", которая вступает с ним в диалог".
© AP Photo / Matt Rourke

Молодожены позируют фотографу под скульптурой Роберта Индианы "Love" на площади Джона Ф. Кеннеди в Филадельфии

Молодожены позируют фотографу под скульптурой Роберта Индианы ЛЮБОВЬ на площади Джона Ф. Кеннеди в Филадельфии
1 из 2

Молодожены позируют фотографу под скульптурой Роберта Индианы "Love" на площади Джона Ф. Кеннеди в Филадельфии

© AP Photo / Matt Rourke
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города”

Сергей Шеховцов. Арт-объект "Любовь и голуби"

Сергей Шеховцов. Арт-объект Любовь и Голуби
2 из 2

Сергей Шеховцов. Арт-объект "Любовь и голуби"

© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города”
1 из 2

Молодожены позируют фотографу под скульптурой Роберта Индианы "Love" на площади Джона Ф. Кеннеди в Филадельфии

© AP Photo / Matt Rourke
2 из 2

Сергей Шеховцов. Арт-объект "Любовь и голуби"

© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города”
На улицах и площадях Москвы вообще в последнее время показывают искусство. Причем не бронзовых "царей на конях", которых устанавливают на века, а именно работы современных художников, далеких от привычной широкой публике "классики".
Так, все лето около ГУМа проходила выставка "Красный сад", произведения для которой создали Николай Полисский, Аристарх Чернышев, Роман Ермаков и другие. Особого недовольства не было, даже напротив: прохожие делали селфи, залезали на скульптуры.
Работа Звезда скульптора Рината Волигамси на выставке российского паблик-арта Красный сад на Красной площади - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля, 08:00Культура
Около Мавзолея на Красной площади появились ржавая звезда и лес из палок
"Работы участников этого проекта восприняли положительно: добрые, ироничные, веселые, ничего, кроме любви и одобрения, они и не могли вызывать. У паблик-арта всегда должен быть слой восприятия, который понятен без дополнительных объяснений", — считает Палажченко.
Куратор "Красного сада" и фестиваля "Архстояние" Антон Кочуркин признается, что слишком радикальных вещей не брал. "Если по степени прогрессивности от одного до десяти: "Князь Владимир на Боровицкой — единица, а Фишер — десятка, то мы попытались встать посередине, — объясняет он. — Скульптуры-истуканы — прошлый век, язык современного искусства гораздо богаче".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Работа "Стабильная композиция" скульптора Романа Ермакова на выставке российского паблик-арта "Красный сад" на Красной площади

Работа Стабильная композиция скульптора Романа Ерамкова на выставке российского паблик-арта Красный сад на Красной площади
1 из 3

Работа "Стабильная композиция" скульптора Романа Ермакова на выставке российского паблик-арта "Красный сад" на Красной площади

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Работа "Колонна" скульптора Николая Полисского на выставке российского паблик-арта "Красный сад" на Красной площади

Работа Колонна скульптора Николая Полисского на выставке российского паблик-арта Красный сад на Красной площади
2 из 3

Работа "Колонна" скульптора Николая Полисского на выставке российского паблик-арта "Красный сад" на Красной площади

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Скульптор Аристарх Чернышев у своей работы "Античная голова" на выставке российского паблик-арта "Красный сад" на Красной площади

Скульптор Аристарх Чернышов у своей работы Античная голова на выставке российского паблик-арта Красный сад на Красной площад
3 из 3

Скульптор Аристарх Чернышев у своей работы "Античная голова" на выставке российского паблик-арта "Красный сад" на Красной площади

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 3

Работа "Стабильная композиция" скульптора Романа Ермакова на выставке российского паблик-арта "Красный сад" на Красной площади

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 3

Работа "Колонна" скульптора Николая Полисского на выставке российского паблик-арта "Красный сад" на Красной площади

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 3

Скульптор Аристарх Чернышев у своей работы "Античная голова" на выставке российского паблик-арта "Красный сад" на Красной площади

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Палажченко нравится то, что проекты "Здесь и сейчас" и "Красный сад" ограничены временем. "Для города важна сменяемость картинки, именно произведения искусства часто дают новый взгляд, новый ракурс восприятия привычного нам городского пейзажа". Так, установленная музеем "Глина" через девять месяцев продолжит гастроли по городам (кстати, во Флоренции ее тоже приняли не очень тепло).

Шелковский возражает: "Монумент — то, что должно жить долго, сопутствовать истории. Для ротации произведений существуют выставки".

Не верю, что это искусство: Большая Глина №4 и другие спорные скульптуры - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 12:00Не верю!
Не верю, что это искусство: "Большая Глина №4" и другие спорные скульптуры"Большая Глина №4": куча глины или современный шедевр? Проблема в зрителе или в современном искусстве? Памятник Петру I в Москве — это переделанный Колумб, которого Церетели не смог продать США? Почему в России так мало паблик-арта, и зачем заворачивать парижскую Триумфальную арку в упаковку? На вопросы ответили эксперты РИА Новости Культура.

Какой замес

С Фишером в Москве тоже "поспорят, пошумят и разойдутся", а потом, может, так привыкнут, что еще и провожать будут с сожалением. Вспомним тот же памятник Петру I Церетели, который тоже не нравился. Теперь он — важная часть городского пейзажа.
Или другой пример — вроде так и не принятый, но и не сдвинутый памятник Михаилу Калашникову, известный в народе как "мужик с автоматом". "Только его и "Глину" ругают разные категории зрителей: первые — враги натурализма, вторые не переносят так называемый авангард", — подчеркивает Шелковский.
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Памятник святому равноапостольному князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве

Памятник святому равноапостольному князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве
1 из 3

Памятник святому равноапостольному князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Памятник оружейнику Михаилу Калашникову на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве

Церемония открытия памятника Михаилу Калашникову
2 из 3

Памятник оружейнику Михаилу Калашникову на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Памятник "В ознаменование 300-летия Российского флота" скульптора Зураба Церетели в Москве

Памятник Петру I в Москве
3 из 3

Памятник "В ознаменование 300-летия Российского флота" скульптора Зураба Церетели в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
1 из 3

Памятник святому равноапостольному князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
2 из 3

Памятник оружейнику Михаилу Калашникову на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
3 из 3

Памятник "В ознаменование 300-летия Российского флота" скульптора Зураба Церетели в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Впрочем, есть и сторонники конспирологической теории: они утверждают, что ГЭС-2 как раз специально добивался скандала, чтобы привлечь к себе внимание.
Но стоило ли новому музею, осознанно или нет, вызывать такую дискуссию? "Паблик-арт — искусство для всех, а у нас люди разные. Хорошо, когда работа вызывает полемику, но лучше, чтобы у широкой аудитории реакция все же была нейтральной. И за последнее ответственна институция, которая, по-хорошему, должна объяснять, что автор хочет сказать своим жестом", — считает Кочуркин.
О нехватке коммуникации со стороны фонда говорит и независимый куратор, преподаватель Moscow School of Contemporary Art Александр Буренков: "Не очень понятно, почему фонд не устроил никакого обсуждения и публичной образовательной программы вокруг Фишера. Горожане решили, что их мнение попросту не учитывают".
Спектакль Он в Аргентине в рамках фестиваля Арт-Овраг
31 августа, 07:50Культура
Свыклись: как прошел фестиваль "Выкса|Арт-Овраг" и что ждать от следующего
Наконец, есть и третья причина такого неприятия не абстрактной, а именно гиперреалистичной (напомним, это комок глины, увеличенный в 50 раз) скульптуры: Москве новые жанры искусства в общественных пространствах не знакомы.
А еще есть тенденция к подчеркнуто утилитарному пониманию паблик-арта — такое искусство что-то "должно", считает обычный зритель. Либо поражать величием, либо хотя бы служить выгодным фоном для селфи.
Куратор Кочуркин же думает, что просвещать публику и приучать ее к новой эстетике следует постепенно: "Между Князем Владимиром и Фишером — пропасть. Для начала нужно попытаться ее заполнить". Посмотрим, удастся ли это авторам "Здесь и сейчас".
Девушка у картины Юрия Пименова Новая Москва (1937 г.) в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 08:00Культура
Что видит настоящий москвич: Третьяковка начала осенний сезон с блокбастера
 
КультураИскусствоФлоренцияМоскваМихаил КалашниковЛеонид МихельсонГУММосковский зоопаркМузей МосквыНиколай ПолисскийКнязь ВладимирВыставкичто посмотретьМузеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:58СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в жилом доме под Ельцом
05:49Под завалами дома под Ельцом ищут пенсионера
05:30СМИ: сотрудничавшие с США афганцы получают угрозы от талибов
05:08Эксперт рассказал о желании Зеленского избраться на второй срок
04:59Россиянам раскрыли порядок действий при неправильном расчете пенсии
04:55Жителям дома под Ельцом, где взорвался газ, окажут помощь
04:41Администрация Липецкой области: дом, где взорвался газ, не был аварийным
04:33Число погибших при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до двух человек
04:23ГП потребует от Испании экстрадиции беглого криминального авторитета
04:17В Хорватии заявили, что Запад бросил Украину на произвол судьбы
04:00Число раненных при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до семи человек
03:54В результате взрыва газа в доме под Ельцом разрушен один подъезд
03:50При взрыве газа в доме под Ельцом погибла женщина
03:47Под завалами в доме под Ельцом могут находиться люди
03:37В результате взрыва газа в доме под Ельцом пострадали шесть человек
03:19Эксперт объяснила, почему золото такое дорогое
03:08Архитектор назвал причину обрушения небоскребов ВТЦ после теракта 9/11
03:00Эксперт назвал самые опасные способы согреться в неотапливаемой квартире
02:37На Украине заявили о провале космических программ
02:27В жилом доме под Ельцом взорвался газ
Лента новостейМолния