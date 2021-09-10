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Лучшие фото недели: забег с быками, горные качели и матрешки в кокошниках
Лучшие фото недели: забег с быками, горные качели и матрешки в кокошниках - РИА Новости, 10.09.2021
Лучшие фото недели: забег с быками, горные качели и матрешки в кокошниках
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 10.09.2021
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фото
землетрясение
мода
выборы
санкт-петербург
сша
киргизия
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
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фото, фото, землетрясение, мода, выборы, санкт-петербург, сша, киргизия, ханой, катманду, индия, сальвадор, краснодарский край, стамбул, амритсар, тюменская область, владивосток, ирак, канзас, кувейт, великобритания, венецианский кинофестиваль, кошице, красная поляна, нью-йорк, наводнение, мехико, кабул, пляжный волейбол, aston martin
11:10 10.09.2021 (обновлено: 15:30 10.09.2021)
 

Лучшие фото недели: забег с быками, горные качели и матрешки в кокошниках

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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГости на красной дорожке фильма "Вот я смеюсь \ Король смеха" (Qui Rido Io \ The King of Laughter) на 78-м Венецианском международном кинофестивале.
Гости на красной дорожке фильма Вот я смеюсь \ Король смеха (Qui Rido Io \ The King of Laughter) на 78-м Венецианском международном кинофестивале
1 из 30
Гости на красной дорожке фильма "Вот я смеюсь \ Король смеха" (Qui Rido Io \ The King of Laughter) на 78-м Венецианском международном кинофестивале.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AP Photo / Matt Dunham

Единственный в своем роде автомобиль 1979 года Aston Martin Bulldog.

Единственный в своем роде автомобиль Aston Martin Bulldog
2 из 30

Единственный в своем роде автомобиль 1979 года Aston Martin Bulldog.

© AP Photo / Matt Dunham
© AFP 2021 / Aamir Qureshi

Женщины в Кабуле.

Женщины одетые в паранджу в Кабуле. 8 сентября 2021
3 из 30

Женщины в Кабуле.

© AFP 2021 / Aamir Qureshi
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Военнослужащий на учениях "Рубеж-2021" в Киргизии.

Военнослужащий на совместных учениях с коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ Рубеж-2021 в Киргизии
4 из 30

Военнослужащий на учениях "Рубеж-2021" в Киргизии.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© AFP 2021 / Getty Images/Frazer Harrison

Модели во время показа на Неделе моды в Нью-Йорке.

Модели во время показа New York Fashion Week
5 из 30

Модели во время показа на Неделе моды в Нью-Йорке.

© AFP 2021 / Getty Images/Frazer Harrison
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Девушка взлетает в небо на горных качелях в парке аттракционов Gorky Fly на курорте Красная Поляна.

Девушка катается на горных качелях в парке высокогорных аттракционов Gorky Fly на курорте Красная Поляна в Краснодарском крае
6 из 30

Девушка взлетает в небо на горных качелях в парке аттракционов Gorky Fly на курорте Красная Поляна.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© REUTERS / David W Cerny

Балконы в цыганском районе Луник 9 словацкого города Кошице.

Балконы в районе Луник 9, словацкого города Кошице
7 из 30

Балконы в цыганском районе Луник 9 словацкого города Кошице.

© REUTERS / David W Cerny
© REUTERS / Andrew Kelly

Модель во время показа коллекции Christian Siriano на Неделе моды в Нью-Йорке.

Модель во время показа коллекции Christian Siriano Весна/Лето 2022 на Неделе моды в Нью-Йорке
8 из 30

Модель во время показа коллекции Christian Siriano на Неделе моды в Нью-Йорке.

© REUTERS / Andrew Kelly
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Закат в бухте Труда во Владивостоке.

Закат в бухте Труда во Владивостоке
9 из 30

Закат в бухте Труда во Владивостоке.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанк

Члены участковой избирательной комиссии прибыли в стойбище Ихти Его в Тюменской области для организации досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы.

Члены участковой избирательной комиссии №2310 прибыли в стойбище Ихти Его для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Государственной Думы в Уватском районе Тюменской области
10 из 30

Члены участковой избирательной комиссии прибыли в стойбище Ихти Его в Тюменской области для организации досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы.

© РИА Новости / Сергей Русанов
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© AFP 2021 / Oli Scarff

Мужчина управляет транспортным средством с миниатюрным паровым двигателем на фестивале в Великобритании.

Мужчина управляет транспортным средством с миниатюрным паровым двигателем на фестивале в Малтоне, Великобритания
11 из 30

Мужчина управляет транспортным средством с миниатюрным паровым двигателем на фестивале в Великобритании.

© AFP 2021 / Oli Scarff
© AFP 2021 / Rodrigo Arangua

Жители Мехико после землетрясения.

Жители Мехико около своих домов после землетрясения
12 из 30

Жители Мехико после землетрясения.

© AFP 2021 / Rodrigo Arangua
© REUTERS / Stephanie McGehee

Рабочий среди автомобильных шин, предназначенных для переработки, в Кувейте.

Рабочий стоит среди автомобильных шин, предназначенных для переработки в Кувейте
13 из 30

Рабочий среди автомобильных шин, предназначенных для переработки, в Кувейте.

© REUTERS / Stephanie McGehee
© REUTERS / Sergio Perez

Первый после начала пандемии забег с быками в испанской деревне Вильясека-де-ла-Сагра.

Первое после пандемии соревнование по бегу быков в испанской деревне Вильясека-де-ла-Сагра
14 из 30

Первый после начала пандемии забег с быками в испанской деревне Вильясека-де-ла-Сагра.

© REUTERS / Sergio Perez
© AFP 2021 / Nhac Nguyen

Мотоциклист с пассажиркой едут по Ханою под проливным дождем.

Мотоциклист во время проливного дождя в Ханое, Вьетнам
15 из 30

Мотоциклист с пассажиркой едут по Ханою под проливным дождем.

© AFP 2021 / Nhac Nguyen
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Итальянская актриса Мартина Коломбари на красной дорожке фильма "Вот я смеюсь \ Король смеха" (Qui Rido Io \ The King of Laughter) в Венеции.

Итальянская актриса Мартина Коломбари на красной дорожке фильма Вот я смеюсь \ Король смеха (Qui Rido Io \ The King of Laughter) на 78-м Венецианском международном кинофестивале
16 из 30

Итальянская актриса Мартина Коломбари на красной дорожке фильма "Вот я смеюсь \ Король смеха" (Qui Rido Io \ The King of Laughter) в Венеции.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AP Photo / Charlie Riedel

Подсолнуховое поле в Канзасе.

Подсолнуховое поле на ферме в Лоренсе, Канзас
17 из 30

Подсолнуховое поле в Канзасе.

© AP Photo / Charlie Riedel
© AFP 2021 / Hoshang Hashimi

Продавец фруктов в Кабуле.

Продавец фруктов в Кабуле
18 из 30

Продавец фруктов в Кабуле.

© AFP 2021 / Hoshang Hashimi
© AFP 2021 / Aamir Qureshi

Мужчина закрашивает муралы в Кабуле.

Мужчина закрашивает муралы в Кабуле
19 из 30

Мужчина закрашивает муралы в Кабуле.

© AFP 2021 / Aamir Qureshi
© AP Photo / Kemal Aslan

Полицейские задерживают девушку в Стамбуле.

Полиция задерживает девушку в Стамбуле
20 из 30

Полицейские задерживают девушку в Стамбуле.

© AP Photo / Kemal Aslan
© AP Photo / Anmar Khalil

Скорбящие несут гроб Великого аятоллы Мухаммада Саида аль-Хакима во время похоронной процессии в мавзолее Имама Хусейна в Ираке.

Скорбящие несут гроб Великого аятоллы Мухаммада Саида аль-Хакимав во время похоронной процессии в мавзолее Имама Хусейна в Кербеле, Ирак
21 из 30

Скорбящие несут гроб Великого аятоллы Мухаммада Саида аль-Хакима во время похоронной процессии в мавзолее Имама Хусейна в Ираке.

© AP Photo / Anmar Khalil
© REUTERS / Munish Sharma

Сикхи несут священный текст Гуру Грантх Сахиб во время религиозной процессии в Золотом храме Амритсара.

Сикхи несут священное писание Гуру Грантх Сахиб во время религиозной процессии в Золотом храме в Амритсаре
22 из 30

Сикхи несут священный текст Гуру Грантх Сахиб во время религиозной процессии в Золотом храме Амритсара.

© REUTERS / Munish Sharma
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Девушка на смотровой площадке Думской башни в Санкт-Петербурге.

Девушка на смотровой площадке Думской башни, открытой в Санкт-Петербурге
23 из 30

Девушка на смотровой площадке Думской башни в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© AFP 2021 / Marvin Recinos

Акция протеста в столице Сальвадора против признания биткоина официальным платежным средством.

Акция протеста против признания биткоина официальным платежным средством в Сан-Сальвадоре
24 из 30

Акция протеста в столице Сальвадора против признания биткоина официальным платежным средством.

© AFP 2021 / Marvin Recinos
© AP Photo / Frank Augstein

Солдат королевской гвардии несет караул у Букингемского дворца в жаркий день.

Солдат Королевской гвардии во время караула в жаркий день возле Букингемского дворца
25 из 30

Солдат королевской гвардии несет караул у Букингемского дворца в жаркий день.

© AP Photo / Frank Augstein
© AFP 2021 / Getty Images North America / Quinn Harris

Эйприл Росс и Тарин Клот на открытии турнира по пляжному волейболу AVP Gold Series Chicago Open.

Эйприл Росс и Тарин Клот во время открытия турнира AVP Gold Series Chicago Open на пляже Оук-стрит
26 из 30

Эйприл Росс и Тарин Клот на открытии турнира по пляжному волейболу AVP Gold Series Chicago Open.

© AFP 2021 / Getty Images North America / Quinn Harris
© AFP 2021 / Adem Altan

Львята играют в зоопарке Lion Parkour в Анкаре.

Львята играют на стуле в Lion Parkour в Анкаре
27 из 30

Львята играют в зоопарке Lion Parkour в Анкаре.

© AFP 2021 / Adem Altan
© AFP 2021 / Prakash Mathema

Последствия наводнения в Катманду.

Последствия наводнения в Катманду
28 из 30

Последствия наводнения в Катманду.

© AFP 2021 / Prakash Mathema
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Зеркальные матрешки в золотых кокошниках напротив гостиницы "Украина" в Москве.

Зеркальные матрешки в золотых кокошниках напротив гостиницы Украина в Москве
29 из 30

Зеркальные матрешки в золотых кокошниках напротив гостиницы "Украина" в Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© AFP 2021 / Wang Zhao

Модели во время показа MRSQUEEN дизайнера Сяо Ли на Китайской неделе моды.

Модели во время показа MRSQUEEN дизайнера Сяо Ли на Китайской неделе моды
30 из 30

Модели во время показа MRSQUEEN дизайнера Сяо Ли на Китайской неделе моды.

© AFP 2021 / Wang Zhao
 
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