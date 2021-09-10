Лучшие фото недели: забег с быками, горные качели и матрешки в кокошниках
Единственный в своем роде автомобиль 1979 года Aston Martin Bulldog.
Единственный в своем роде автомобиль 1979 года Aston Martin Bulldog.
Женщины в Кабуле.
Военнослужащий на учениях "Рубеж-2021" в Киргизии.
Военнослужащий на учениях "Рубеж-2021" в Киргизии.
Модели во время показа на Неделе моды в Нью-Йорке.
Девушка взлетает в небо на горных качелях в парке аттракционов Gorky Fly на курорте Красная Поляна.
Девушка взлетает в небо на горных качелях в парке аттракционов Gorky Fly на курорте Красная Поляна.
Балконы в цыганском районе Луник 9 словацкого города Кошице.
Модель во время показа коллекции Christian Siriano на Неделе моды в Нью-Йорке.
Модель во время показа коллекции Christian Siriano на Неделе моды в Нью-Йорке.
Закат в бухте Труда во Владивостоке.
Члены участковой избирательной комиссии прибыли в стойбище Ихти Его в Тюменской области для организации досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы.
Члены участковой избирательной комиссии прибыли в стойбище Ихти Его в Тюменской области для организации досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы.
Мужчина управляет транспортным средством с миниатюрным паровым двигателем на фестивале в Великобритании.
Мужчина управляет транспортным средством с миниатюрным паровым двигателем на фестивале в Великобритании.
Жители Мехико после землетрясения.
Рабочий среди автомобильных шин, предназначенных для переработки, в Кувейте.
Рабочий среди автомобильных шин, предназначенных для переработки, в Кувейте.
Первый после начала пандемии забег с быками в испанской деревне Вильясека-де-ла-Сагра.
Первый после начала пандемии забег с быками в испанской деревне Вильясека-де-ла-Сагра.
Мотоциклист с пассажиркой едут по Ханою под проливным дождем.
Итальянская актриса Мартина Коломбари на красной дорожке фильма "Вот я смеюсь \ Король смеха" (Qui Rido Io \ The King of Laughter) в Венеции.
Итальянская актриса Мартина Коломбари на красной дорожке фильма "Вот я смеюсь \ Король смеха" (Qui Rido Io \ The King of Laughter) в Венеции.
Подсолнуховое поле в Канзасе.
Подсолнуховое поле в Канзасе.
Продавец фруктов в Кабуле.
Мужчина закрашивает муралы в Кабуле.
Полицейские задерживают девушку в Стамбуле.
Полицейские задерживают девушку в Стамбуле.
Скорбящие несут гроб Великого аятоллы Мухаммада Саида аль-Хакима во время похоронной процессии в мавзолее Имама Хусейна в Ираке.
Скорбящие несут гроб Великого аятоллы Мухаммада Саида аль-Хакима во время похоронной процессии в мавзолее Имама Хусейна в Ираке.
Сикхи несут священный текст Гуру Грантх Сахиб во время религиозной процессии в Золотом храме Амритсара.
Сикхи несут священный текст Гуру Грантх Сахиб во время религиозной процессии в Золотом храме Амритсара.
Девушка на смотровой площадке Думской башни в Санкт-Петербурге.
Девушка на смотровой площадке Думской башни в Санкт-Петербурге.
Акция протеста в столице Сальвадора против признания биткоина официальным платежным средством.
Акция протеста в столице Сальвадора против признания биткоина официальным платежным средством.
Солдат королевской гвардии несет караул у Букингемского дворца в жаркий день.
Солдат королевской гвардии несет караул у Букингемского дворца в жаркий день.
Эйприл Росс и Тарин Клот на открытии турнира по пляжному волейболу AVP Gold Series Chicago Open.
Эйприл Росс и Тарин Клот на открытии турнира по пляжному волейболу AVP Gold Series Chicago Open.
Львята играют в зоопарке Lion Parkour в Анкаре.
Последствия наводнения в Катманду.
Зеркальные матрешки в золотых кокошниках напротив гостиницы "Украина" в Москве.
Зеркальные матрешки в золотых кокошниках напротив гостиницы "Украина" в Москве.
Модели во время показа MRSQUEEN дизайнера Сяо Ли на Китайской неделе моды.