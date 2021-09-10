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СК завел уголовное дело после ликвидации боевиков в Дагестане
СК завел уголовное дело после ликвидации боевиков в Дагестане - РИА Новости, 10.09.2021
СК завел уголовное дело после ликвидации боевиков в Дагестане
Следователи завели уголовное дело после посягательства бандитов на жизнь правоохранителей в Дагестане, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T17:21
2021-09-10T17:26
происшествия
буйнакский район
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после посягательства бандитов на жизнь правоохранителей в Дагестане, сообщается на сайте СК РФ.Ранее НАК сообщал, что двое вооруженных бандитов ликвидированы в Буйнакском районе Дагестана в ходе контртеррористической операции"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), п. "а" ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и п. "а" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств, совершенный группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 10 сентября правоохранители в лесу Буйнакского района обнаружили двух вооруженных человек. На требования сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь. В результате ответной стрельбы силовиков мужчины были нейтрализованы. Добавляется, что потерь и пострадавших среди правоохранителей и мирных граждан нет.Как рассказали в СК, при осмотре места происшествия обнаружены и изъяты различное автоматическое огнестрельное оружие, большое количество боеприпасов и готовое к применению самодельное взрывное устройство.
https://ria.ru/20210910/boeviki-1749458094.html
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буйнакский район
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происшествия, буйнакский район, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, россия
17:21 10.09.2021 (обновлено: 17:26 10.09.2021)
 
СК завел уголовное дело после ликвидации боевиков в Дагестане

СК завел уголовное дело после нейтрализации боевиков в Буйнакском районе Дагестана

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после посягательства бандитов на жизнь правоохранителей в Дагестане, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее НАК сообщал, что двое вооруженных бандитов ликвидированы в Буйнакском районе Дагестана в ходе контртеррористической операции
Кадры контртеррористической операции в Дагестане, где были ликвидированы двое боевиков
Вчера, 10:01
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Дагестане
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), п. "а" ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и п. "а" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств, совершенный группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 10 сентября правоохранители в лесу Буйнакского района обнаружили двух вооруженных человек. На требования сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь. В результате ответной стрельбы силовиков мужчины были нейтрализованы. Добавляется, что потерь и пострадавших среди правоохранителей и мирных граждан нет.
Как рассказали в СК, при осмотре места происшествия обнаружены и изъяты различное автоматическое огнестрельное оружие, большое количество боеприпасов и готовое к применению самодельное взрывное устройство.
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ПроисшествияБуйнакский районНациональный антитеррористический комитет РФСледственный комитет России (СК РФ)Республика ДагестанРоссия
 
 
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