https://ria.ru/20210910/delo-1749569702.html

СК завел уголовное дело после ликвидации боевиков в Дагестане

СК завел уголовное дело после ликвидации боевиков в Дагестане - РИА Новости, 10.09.2021

СК завел уголовное дело после ликвидации боевиков в Дагестане

Следователи завели уголовное дело после посягательства бандитов на жизнь правоохранителей в Дагестане, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T17:21

2021-09-10T17:21

2021-09-10T17:26

происшествия

буйнакский район

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120232_0:122:2496:1526_1920x0_80_0_0_0ca3a07d3fe4416e5182a1ba8c6b58db.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после посягательства бандитов на жизнь правоохранителей в Дагестане, сообщается на сайте СК РФ.Ранее НАК сообщал, что двое вооруженных бандитов ликвидированы в Буйнакском районе Дагестана в ходе контртеррористической операции"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), п. "а" ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и п. "а" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств, совершенный группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 10 сентября правоохранители в лесу Буйнакского района обнаружили двух вооруженных человек. На требования сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь. В результате ответной стрельбы силовиков мужчины были нейтрализованы. Добавляется, что потерь и пострадавших среди правоохранителей и мирных граждан нет.Как рассказали в СК, при осмотре места происшествия обнаружены и изъяты различное автоматическое огнестрельное оружие, большое количество боеприпасов и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

https://ria.ru/20210910/boeviki-1749458094.html

https://ria.ru/20210903/rosgvardiya-1748480959.html

буйнакский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, буйнакский район, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, россия