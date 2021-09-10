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Юлия Ауг рассказала, что хотела уйти в монастырь из-за несчастной любви

Юлия Ауг рассказала, что хотела уйти в монастырь из-за несчастной любви - РИА Новости, 10.09.2021

Юлия Ауг рассказала, что хотела уйти в монастырь из-за несчастной любви

Актриса Юлия Ауг в интервью порталу "Вокруг ТВ" призналась, что в 20 лет хотела уйти в монастырь из-за несчастной любви. Родители были готовы ей в этом помочь. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T16:31

2021-09-10T16:31

2021-09-10T16:31

шоубиз

екатерина васильева (актриса)

юлия ауг

актеры

знаменитости

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Актриса Юлия Ауг в интервью порталу "Вокруг ТВ" призналась, что в 20 лет хотела уйти в монастырь из-за несчастной любви. Родители были готовы ей в этом помочь.Архимандрит, по словам Ауг, в ответ предложил сначала просто пожить в монастыре во время каникул. Актриса какое-то время находилась в гостевом доме при обители.На днях стало известно, что другая любимая многими актриса – Екатерина Васильева – приняла монашеский постриг.

https://ria.ru/20200713/1574082166.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатерина васильева (актриса), юлия ауг, актеры, знаменитости