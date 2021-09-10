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Шоубиз
https://ria.ru/20210910/aug-1749556872.html
Юлия Ауг рассказала, что хотела уйти в монастырь из-за несчастной любви
Юлия Ауг рассказала, что хотела уйти в монастырь из-за несчастной любви - РИА Новости, 10.09.2021
Юлия Ауг рассказала, что хотела уйти в монастырь из-за несчастной любви
Актриса Юлия Ауг в интервью порталу "Вокруг ТВ" призналась, что в 20 лет хотела уйти в монастырь из-за несчастной любви. Родители были готовы ей в этом помочь. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T16:31
2021-09-10T16:31
шоубиз
екатерина васильева (актриса)
юлия ауг
актеры
знаменитости
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Актриса Юлия Ауг в интервью порталу "Вокруг ТВ" призналась, что в 20 лет хотела уйти в монастырь из-за несчастной любви. Родители были готовы ей в этом помочь.Архимандрит, по словам Ауг, в ответ предложил сначала просто пожить в монастыре во время каникул. Актриса какое-то время находилась в гостевом доме при обители.На днях стало известно, что другая любимая многими актриса – Екатерина Васильева – приняла монашеский постриг.
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екатерина васильева (актриса), юлия ауг, актеры, знаменитости
16:31 10.09.2021
 

Юлия Ауг рассказала, что хотела уйти в монастырь из-за несчастной любви

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Ауг в роли Инес де Кастро в сцене из спектакля "Сад" по пьесе Алексея Шипенко в постановке режиссёра Дениса Азарова в электротеатре "Станиславский"
Актриса Юлия Ауг в роли Инес де Кастро в сцене из спектакля Сад по пьесе Алексея Шипенко в постановке режиссёра Дениса Азарова в электротеатре Станиславский - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Актриса Юлия Ауг в интервью порталу "Вокруг ТВ" призналась, что в 20 лет хотела уйти в монастырь из-за несчастной любви. Родители были готовы ей в этом помочь.
"Это было из-за несчастной любви. Мне папа даже помог это сделать. Он был в хороших дружеских отношениях с настоятелем всех православных церквей на территории Эстонии. И он поговорил – архимандрит Гермоген был такой – он с ним поговорил. Сказал: "У меня дочь хочет уйти в монастырь", – рассказала Ауг.
Архимандрит, по словам Ауг, в ответ предложил сначала просто пожить в монастыре во время каникул. Актриса какое-то время находилась в гостевом доме при обители.

"Я жила по послушническому уставу, и это оказалось очень тяжело. У меня были совершенно романтические представления о монастыре. Нужно было вставать в четыре утра, молиться, работать до позднего вечера", – добавила артистка.

На днях стало известно, что другая любимая многими актриса – Екатерина Васильева – приняла монашеский постриг.
Актриса Юлия Ауг на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
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