Юлия Ауг рассказала, что хотела уйти в монастырь из-за несчастной любви
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Ауг в роли Инес де Кастро в сцене из спектакля "Сад" по пьесе Алексея Шипенко в постановке режиссёра Дениса Азарова в электротеатре "Станиславский"
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Актриса Юлия Ауг в интервью порталу "Вокруг ТВ" призналась, что в 20 лет хотела уйти в монастырь из-за несчастной любви. Родители были готовы ей в этом помочь.
"Это было из-за несчастной любви. Мне папа даже помог это сделать. Он был в хороших дружеских отношениях с настоятелем всех православных церквей на территории Эстонии. И он поговорил – архимандрит Гермоген был такой – он с ним поговорил. Сказал: "У меня дочь хочет уйти в монастырь", – рассказала Ауг.
Архимандрит, по словам Ауг, в ответ предложил сначала просто пожить в монастыре во время каникул. Актриса какое-то время находилась в гостевом доме при обители.
"Я жила по послушническому уставу, и это оказалось очень тяжело. У меня были совершенно романтические представления о монастыре. Нужно было вставать в четыре утра, молиться, работать до позднего вечера", – добавила артистка.
На днях стало известно, что другая любимая многими актриса – Екатерина Васильева – приняла монашеский постриг.
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