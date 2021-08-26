https://ria.ru/20210826/aktrisa-1747325817.html

Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева ушла в монастырь

Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева ушла в монастырь - РИА Новости, 26.08.2021

Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева ушла в монастырь

Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева приняла постриг, сообщила актриса Мария Шукшина в своем Telegram-канале. Она поздравила коллегу с этим событием. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T12:43

2021-08-26T12:43

2021-08-26T13:47

культура

екатерина васильева (актриса)

рсфср

мария шукшина

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева приняла постриг, сообщила актриса Мария Шукшина в своем Telegram-канале. Она поздравила коллегу с этим событием. Известно, что сын Васильевой — протоиерей Димитрий Рощин — служит священником в храме Святителя Николая на Трех Горах. Он рассказал РИА Новости, что мать ушла в Троице-Одигитриевский ставропигиальный женский монастырь.Екатерина Васильева — советская и российская актриса театра, кино и дубляжа. Наиболее известна по ролям в фильмах "Чародеи", "Соломенная шляпка", "Бумбараш", "Экипаж", "Обыкновенное чудо", а также в сериалах "Королева Марго" и "Участок". До карьеры в кинематографе служила в Московском драматическом театре имени Ермоловой, а также в "Современнике" и МХАТ. В 1993 году она оставила сцену и стала послушницей в Толгском монастыре. Позже начала служить казначеем в московском храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.Троице-Одигитриевский ставропигиальный (то есть подчиненный непосредственно патриарху Московскому и всея Руси) женский монастырь, или же Зосимова пустынь, расположен в поселении Новофедоровское в составе Троицкого административного округа Москвы. Он был основан в 1826 году преподобным Зосимой (Верховским) как женская монашеская община и получил статус монастыря в 1856 году. В мае 1929-го его закрыли, а в 1999 году возродили как подворье московского Новодевичьего монастыря. Еще через год стал самостоятельной обителью.

рсфср

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатерина васильева (актриса), рсфср, мария шукшина