Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210826/aktrisa-1747325817.html
Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева ушла в монастырь
Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева ушла в монастырь - РИА Новости, 26.08.2021
Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева ушла в монастырь
Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева приняла постриг, сообщила актриса Мария Шукшина в своем Telegram-канале. Она поздравила коллегу с этим событием. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T12:43
2021-08-26T13:47
культура
екатерина васильева (актриса)
рсфср
мария шукшина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/118161/14/1181611433_0:115:1697:1069_1920x0_80_0_0_80898b7d1eda97dd15553dc48df76ce8.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева приняла постриг, сообщила актриса Мария Шукшина в своем Telegram-канале. Она поздравила коллегу с этим событием. Известно, что сын Васильевой — протоиерей Димитрий Рощин — служит священником в храме Святителя Николая на Трех Горах. Он рассказал РИА Новости, что мать ушла в Троице-Одигитриевский ставропигиальный женский монастырь.Екатерина Васильева — советская и российская актриса театра, кино и дубляжа. Наиболее известна по ролям в фильмах "Чародеи", "Соломенная шляпка", "Бумбараш", "Экипаж", "Обыкновенное чудо", а также в сериалах "Королева Марго" и "Участок". До карьеры в кинематографе служила в Московском драматическом театре имени Ермоловой, а также в "Современнике" и МХАТ. В 1993 году она оставила сцену и стала послушницей в Толгском монастыре. Позже начала служить казначеем в московском храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.Троице-Одигитриевский ставропигиальный (то есть подчиненный непосредственно патриарху Московскому и всея Руси) женский монастырь, или же Зосимова пустынь, расположен в поселении Новофедоровское в составе Троицкого административного округа Москвы. Он был основан в 1826 году преподобным Зосимой (Верховским) как женская монашеская община и получил статус монастыря в 1856 году. В мае 1929-го его закрыли, а в 1999 году возродили как подворье московского Новодевичьего монастыря. Еще через год стал самостоятельной обителью.
рсфср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/118161/14/1181611433_0:0:1697:1272_1920x0_80_0_0_90fe456a90aedbb58db7c371c63f512e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
екатерина васильева (актриса), рсфср, мария шукшина
12:43 26.08.2021 (обновлено: 13:47 26.08.2021)
 
Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева ушла в монастырь

Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева приняла монашеский постриг

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАктриса Екатерина Васильева
Актриса Екатерина Васильева - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева приняла постриг, сообщила актриса Мария Шукшина в своем Telegram-канале. Она поздравила коллегу с этим событием.
Известно, что сын Васильевой — протоиерей Димитрий Рощин — служит священником в храме Святителя Николая на Трех Горах. Он рассказал РИА Новости, что мать ушла в Троице-Одигитриевский ставропигиальный женский монастырь.
Екатерина Васильева — советская и российская актриса театра, кино и дубляжа. Наиболее известна по ролям в фильмах "Чародеи", "Соломенная шляпка", "Бумбараш", "Экипаж", "Обыкновенное чудо", а также в сериалах "Королева Марго" и "Участок". До карьеры в кинематографе служила в Московском драматическом театре имени Ермоловой, а также в "Современнике" и МХАТ.
В 1993 году она оставила сцену и стала послушницей в Толгском монастыре. Позже начала служить казначеем в московском храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.
Троице-Одигитриевский ставропигиальный (то есть подчиненный непосредственно патриарху Московскому и всея Руси) женский монастырь, или же Зосимова пустынь, расположен в поселении Новофедоровское в составе Троицкого административного округа Москвы. Он был основан в 1826 году преподобным Зосимой (Верховским) как женская монашеская община и получил статус монастыря в 1856 году. В мае 1929-го его закрыли, а в 1999 году возродили как подворье московского Новодевичьего монастыря. Еще через год стал самостоятельной обителью.
 
КультураЕкатерина Васильева (актриса)РСФСРМария Шукшина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:33На Украине попросили продлить транзит российского газа хотя бы до 2034 года
14:27В Подмосковье в ДТП с двумя "газелями" погиб мужчина
14:27Мосгорсуд отказался рассматривать вопрос о выдворении Уилана
14:26Кириенко призвал развивать инфраструктуру наукоградов России
14:22США и союзники эвакуировали из Афганистана свыше 95 тысяч человек
14:17В Москве задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"*
14:17Борьба с природными пожарами в Якутии близка к завершению, заявили в МЧС
14:15В Уфе полицейские спасли ребенка, гулявшего по карнизу балкона
14:11Физики впервые наблюдали перемещения атомов в молекулах воды
14:06Twitter не оплатил наложенный в 2020 году штраф, заявили в Роскомнадзоре
14:02Суд оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей
13:57Путин одобрил идею создания музея и пантеона в Беслане
13:56Суд оштрафовал WhatsApp на четыре миллиона рублей
13:55Число природных пожаров в Свердловской области выросло до 60
13:53Суд оштрафовал Twitter на 17 миллионов рублей
13:48Путин призвал решить вопрос с качеством воды в Северной Осетии
13:48Миронов призвал вернуть смертную казнь для террористов и убийц детей
13:45ЕР, "Коммунисты России" и "Родина" обсудили борьбу с коронавирусом
13:39В ДНР предрекли исчезновение Украины
13:36Радионова раскритиковала отчетность компаний о заботе об экологии
Лента новостейМолния