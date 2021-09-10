https://ria.ru/20210910/agroyarmarki-1749485410.html

В Ульяновской области стартует сезон осенних агроярмарок

В Ульяновской области стартует сезон осенних агроярмарок - РИА Новости, 10.09.2021

В Ульяновской области стартует сезон осенних агроярмарок

В Ульяновске пройдут сельскохозяйственные ярмарки, первая площадка начнет работу в субботу, 11 сентября, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T11:43

2021-09-10T11:43

2021-09-10T11:43

ульяновская область

ярмарки

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https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1749485410.jpg?1631263383

УЛЬЯНОВСК, 10 сен – РИА Новости. В Ульяновске пройдут сельскохозяйственные ярмарки, первая площадка начнет работу в субботу, 11 сентября, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области."Для проведения осенних областных ярмарок региональное министерство разрабатывает рекомендуемые цены, используя мониторинг фактических розничных цен на продукты в торговых сетях и на рынке, а также отпускные цены сельхозтоваропроизводителей. Предполагается, что стоимость продовольственных товаров будет ниже на 10 - 15%", - отмечает пресс-служба.Всего в осенний период в регионе запланировано проведение 16 областных сельскохозяйственных ярмарок. Завершится осенний ярмарочный сезон в соответствии с графиком 25 декабря текущего года традиционной предновогодней областной сельскохозяйственной ярмаркой.На торговых площадках будут представлены сельскохозпредприятия, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, а также владельцы личных подсобных хозяйств, представители оптовой и розничной торговли из всех муниципальных образований области.Для оказания помощи пожилым гражданам, инвалидам в доставке приобретённой продукции на ярмарки привлекаются волонтёры и организована работа социального такси.

https://ria.ru/20210902/proekt-1748387046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярмарки