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Ульяновская область
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В Ульяновской области стартует сезон осенних агроярмарок
В Ульяновской области стартует сезон осенних агроярмарок - РИА Новости, 10.09.2021
В Ульяновской области стартует сезон осенних агроярмарок
В Ульяновске пройдут сельскохозяйственные ярмарки, первая площадка начнет работу в субботу, 11 сентября, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T11:43
2021-09-10T11:43
ульяновская область
ярмарки
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УЛЬЯНОВСК, 10 сен – РИА Новости. В Ульяновске пройдут сельскохозяйственные ярмарки, первая площадка начнет работу в субботу, 11 сентября, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области."Для проведения осенних областных ярмарок региональное министерство разрабатывает рекомендуемые цены, используя мониторинг фактических розничных цен на продукты в торговых сетях и на рынке, а также отпускные цены сельхозтоваропроизводителей. Предполагается, что стоимость продовольственных товаров будет ниже на 10 - 15%", - отмечает пресс-служба.Всего в осенний период в регионе запланировано проведение 16 областных сельскохозяйственных ярмарок. Завершится осенний ярмарочный сезон в соответствии с графиком 25 декабря текущего года традиционной предновогодней областной сельскохозяйственной ярмаркой.На торговых площадках будут представлены сельскохозпредприятия, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, а также владельцы личных подсобных хозяйств, представители оптовой и розничной торговли из всех муниципальных образований области.Для оказания помощи пожилым гражданам, инвалидам в доставке приобретённой продукции на ярмарки привлекаются волонтёры и организована работа социального такси.
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ярмарки
11:43 10.09.2021
 

В Ульяновской области стартует сезон осенних агроярмарок

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УЛЬЯНОВСК, 10 сен – РИА Новости. В Ульяновске пройдут сельскохозяйственные ярмарки, первая площадка начнет работу в субботу, 11 сентября, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области.
"Для проведения осенних областных ярмарок региональное министерство разрабатывает рекомендуемые цены, используя мониторинг фактических розничных цен на продукты в торговых сетях и на рынке, а также отпускные цены сельхозтоваропроизводителей. Предполагается, что стоимость продовольственных товаров будет ниже на 10 - 15%", - отмечает пресс-служба.
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Всего в осенний период в регионе запланировано проведение 16 областных сельскохозяйственных ярмарок. Завершится осенний ярмарочный сезон в соответствии с графиком 25 декабря текущего года традиционной предновогодней областной сельскохозяйственной ярмаркой.
На торговых площадках будут представлены сельскохозпредприятия, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, а также владельцы личных подсобных хозяйств, представители оптовой и розничной торговли из всех муниципальных образований области.
"Безусловно, при проведении ярмарки особое внимание будет уделено соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологических требований, а также ограничений и правил, установленных указом губернатора. Торговля пройдёт на открытом воздухе, между торговыми местами на ярмарочной площадке будет предусмотрено расстояние не менее 1,5 метров. Кроме того, регистрация товаропроизводителей будет проводиться онлайн", - сообщил и.о. министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона Михаил Семёнкин.
Для оказания помощи пожилым гражданам, инвалидам в доставке приобретённой продукции на ярмарки привлекаются волонтёры и организована работа социального такси.
 
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