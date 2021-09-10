https://ria.ru/20210910/afganistan-1749459228.html

В МИД уточнили, для кого организуют новый рейс из Афганистана

В МИД уточнили, для кого организуют новый рейс из Афганистана - РИА Новости, 10.09.2021

В МИД уточнили, для кого организуют новый рейс из Афганистана

Новый вывозной рейс из Афганистана организуется не только для граждан РФ, но и для членов их семей, которые имеют иностранное гражданство, заявил в интервью РИА РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T09:11

2021-09-10T09:11

2021-09-10T10:04

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749415402_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_75d3917846f16ef88624f6bb151fdab4.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Новый вывозной рейс из Афганистана организуется не только для граждан РФ, но и для членов их семей, которые имеют иностранное гражданство, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин.Ранее некоторые афганцы – обладатели паспортов Российской Федерации заявляли, что им при отъезде из Афганистана не разрешили взять с собой членов семей, не имеющих российского гражданства, поэтому они вынуждены были остаться."Усилия российских органов исполнительной власти концентрировались, в первую очередь, на возвращении российских граждан, желающих покинуть Афганистан. В настоящее время МИД России во взаимодействии с компетентными ведомствами прорабатывает вопрос вывоза членов семей наших соотечественников, имеющих иностранное гражданство", - сказал Волынкин в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.По его словам, в Москве надеются организовать новый вывозной рейс до конца сентября. При этом ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил РИА Новости, что всего на выезд в Россию поступили заявки от более чем 1000 афганцев - в том числе обладателей гражданства РФ, а также студентов, обучающихся в российских вузах. Как отметил посол, для вывоза всех желающих может быть организован не один, а несколько рейсов.Читайте полный текст интервью >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210909/vyezd-1749291672.html

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, россия