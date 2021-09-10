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В МИД уточнили, для кого организуют новый рейс из Афганистана
В МИД уточнили, для кого организуют новый рейс из Афганистана - РИА Новости, 10.09.2021
В МИД уточнили, для кого организуют новый рейс из Афганистана
Новый вывозной рейс из Афганистана организуется не только для граждан РФ, но и для членов их семей, которые имеют иностранное гражданство, заявил в интервью РИА РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T09:11
2021-09-10T09:11
2021-09-10T10:04
захват власти в афганистане талибами
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афганистан
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Новый вывозной рейс из Афганистана организуется не только для граждан РФ, но и для членов их семей, которые имеют иностранное гражданство, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин.Ранее некоторые афганцы – обладатели паспортов Российской Федерации заявляли, что им при отъезде из Афганистана не разрешили взять с собой членов семей, не имеющих российского гражданства, поэтому они вынуждены были остаться."Усилия российских органов исполнительной власти концентрировались, в первую очередь, на возвращении российских граждан, желающих покинуть Афганистан. В настоящее время МИД России во взаимодействии с компетентными ведомствами прорабатывает вопрос вывоза членов семей наших соотечественников, имеющих иностранное гражданство", - сказал Волынкин в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.По его словам, в Москве надеются организовать новый вывозной рейс до конца сентября. При этом ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил РИА Новости, что всего на выезд в Россию поступили заявки от более чем 1000 афганцев - в том числе обладателей гражданства РФ, а также студентов, обучающихся в российских вузах. Как отметил посол, для вывоза всех желающих может быть организован не один, а несколько рейсов.Читайте полный текст интервью >>
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в мире, афганистан, россия
09:11 10.09.2021 (обновлено: 10:04 10.09.2021)
В МИД уточнили, для кого организуют новый рейс из Афганистана
Новым рейсом из Афганистана смогут вылететь члены семей россиян с иностранным гражданством
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Новый вывозной рейс из Афганистана организуется не только для граждан РФ, но и для членов их семей, которые имеют иностранное гражданство, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин.
Ранее некоторые афганцы – обладатели паспортов Российской Федерации заявляли, что им при отъезде из Афганистана не разрешили взять с собой членов семей, не имеющих российского гражданства, поэтому они вынуждены были остаться.
"Усилия российских органов исполнительной власти концентрировались, в первую очередь, на возвращении российских граждан, желающих покинуть Афганистан. В настоящее время МИД России во взаимодействии с компетентными ведомствами прорабатывает вопрос вывоза членов семей наших соотечественников, имеющих иностранное гражданство", - сказал Волынкин в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.
По его словам, в Москве надеются организовать новый вывозной рейс до конца сентября. При этом ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил РИА Новости, что всего на выезд в Россию
поступили заявки от более чем 1000 афганцев - в том числе обладателей гражданства РФ, а также студентов, обучающихся в российских вузах. Как отметил посол, для вывоза всех желающих может быть организован не один, а несколько рейсов.