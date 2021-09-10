https://ria.ru/20210910/volynkin-1749359920.html

Иван Волынкин: Россию беспокоит возможность потока беженцев из Афганистана

Иван Волынкин: Россию беспокоит возможность потока беженцев из Афганистана - РИА Новости, 10.09.2021

Иван Волынкин: Россию беспокоит возможность потока беженцев из Афганистана

Директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин рассказал в интервью РИА Новости о том, сколько граждан России остается в Афганистане, будут ли... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T10:00

2021-09-10T10:00

2021-09-10T10:02

интервью

белоруссия

узбекистан

шос

одкб

иван волынкин

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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Директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин рассказал в интервью РИА Новости о том, сколько граждан России остается в Афганистане, будут ли вывозиться из этой страны члены семей россиян, имеющие гражданство других государств, и о том, что в Москве думают о возможности неконтролируемого потока афганских беженцев.– Все ли граждане России покинули Афганистан? Если нет, то сколько осталось?– 25-26 августа самолетами Минобороны России из Афганистана было вывезено более 360 граждан России, а также Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Эвакуация прошла организованно, все пассажиры были доставлены от посольства России до трапа самолета.По состоянию на сегодняшний день в наше диппредставительство в Кабуле обратились около 300 российских граждан, которые по различным причинам не попали на указанные вывозные рейсы.– Ранее некоторые афганцы – обладатели паспортов РФ заявляли, что им при отъезде из Афганистана не разрешили взять с собой членов семей, поэтому они вынуждены были остаться. Существует ли такая проблема, и если да, то как и в какие сроки ее планируют урегулировать?– Усилия российских органов исполнительной власти концентрировались, в первую очередь, на возвращении российских граждан, желающих покинуть Афганистан. В настоящее время МИД России во взаимодействии с компетентными ведомствами прорабатывает вопрос вывоза членов семей наших соотечественников, имеющих иностранное гражданство.– Афганская диаспора сообщает, что с российской стороны якобы согласован вопрос вывоза из Афганистана около одной тысячи человек, а всего о желании направиться в Россию заявили около двух тысяч человек. Действительно ли достигнута такая договоренность, и если да, то когда будут вывозиться эти люди? Есть ли у МИД точная информация, сколько афганцев может быть вывезено? Планирует ли РФ облегчить для них визовый режим?– Речь шла о примерно одной тысяче человек, у которых имеются документы для въезда в Россию. В основном это афганские студенты, обучающиеся по очной форме в российских образовательных учреждениях, а также упомянутые ранее граждане России и члены их семей. В настоящее время детально прорабатываются вопросы их возвращения в Россию, включая визовое и транспортно-логистическое обеспечение.Надеемся, что вывоз начнется до конца текущего месяца. Пока же могу рекомендовать желающим покинуть Афганистан отслеживать информацию посольства России в Кабуле. Оно наделено координирующими функциями по организации вывозных мероприятий и уже принимает соответствующие заявки.– Разрабатывает ли Москва с партнерами по Центральной Азии механизм обмена информацией по потокам беженцев из Афганистана, намечена ли какая-то координация в этой сфере?– Юридически оформленный механизм обмена информацией с партнерами в Центральной Азии по беженцам из Афганистана в настоящее время отсутствует. Вместе с тем по линии министерств иностранных дел и загранучреждений, а также институтов ОДКБ и ШОС активно поддерживаются соответствующие контакты. Вопрос возможного неконтролируемого потока беженцев беспокоит как Россию, так и граничащие с Афганистаном страны Центральной Азии.По состоянию на сегодняшний день количество афганцев, незаконно пересекших границу со странами центральноазиатского региона, остается незначительным.

https://ria.ru/20210825/samolet-1747211527.html

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746368349.html

https://ria.ru/20210713/bezhentsy-1741035200.html

белоруссия

узбекистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, белоруссия, узбекистан, шос, одкб, иван волынкин, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)