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Иван Волынкин: Россию беспокоит возможность потока беженцев из Афганистана
Иван Волынкин: Россию беспокоит возможность потока беженцев из Афганистана - РИА Новости, 10.09.2021
Иван Волынкин: Россию беспокоит возможность потока беженцев из Афганистана
Директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин рассказал в интервью РИА Новости о том, сколько граждан России остается в Афганистане, будут ли... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T10:00
2021-09-10T10:02
интервью
белоруссия
узбекистан
шос
одкб
иван волынкин
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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Директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин рассказал в интервью РИА Новости о том, сколько граждан России остается в Афганистане, будут ли вывозиться из этой страны члены семей россиян, имеющие гражданство других государств, и о том, что в Москве думают о возможности неконтролируемого потока афганских беженцев.– Все ли граждане России покинули Афганистан? Если нет, то сколько осталось?– 25-26 августа самолетами Минобороны России из Афганистана было вывезено более 360 граждан России, а также Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Эвакуация прошла организованно, все пассажиры были доставлены от посольства России до трапа самолета.По состоянию на сегодняшний день в наше диппредставительство в Кабуле обратились около 300 российских граждан, которые по различным причинам не попали на указанные вывозные рейсы.– Ранее некоторые афганцы – обладатели паспортов РФ заявляли, что им при отъезде из Афганистана не разрешили взять с собой членов семей, поэтому они вынуждены были остаться. Существует ли такая проблема, и если да, то как и в какие сроки ее планируют урегулировать?– Усилия российских органов исполнительной власти концентрировались, в первую очередь, на возвращении российских граждан, желающих покинуть Афганистан. В настоящее время МИД России во взаимодействии с компетентными ведомствами прорабатывает вопрос вывоза членов семей наших соотечественников, имеющих иностранное гражданство.– Афганская диаспора сообщает, что с российской стороны якобы согласован вопрос вывоза из Афганистана около одной тысячи человек, а всего о желании направиться в Россию заявили около двух тысяч человек. Действительно ли достигнута такая договоренность, и если да, то когда будут вывозиться эти люди? Есть ли у МИД точная информация, сколько афганцев может быть вывезено? Планирует ли РФ облегчить для них визовый режим?– Речь шла о примерно одной тысяче человек, у которых имеются документы для въезда в Россию. В основном это афганские студенты, обучающиеся по очной форме в российских образовательных учреждениях, а также упомянутые ранее граждане России и члены их семей. В настоящее время детально прорабатываются вопросы их возвращения в Россию, включая визовое и транспортно-логистическое обеспечение.Надеемся, что вывоз начнется до конца текущего месяца. Пока же могу рекомендовать желающим покинуть Афганистан отслеживать информацию посольства России в Кабуле. Оно наделено координирующими функциями по организации вывозных мероприятий и уже принимает соответствующие заявки.– Разрабатывает ли Москва с партнерами по Центральной Азии механизм обмена информацией по потокам беженцев из Афганистана, намечена ли какая-то координация в этой сфере?– Юридически оформленный механизм обмена информацией с партнерами в Центральной Азии по беженцам из Афганистана в настоящее время отсутствует. Вместе с тем по линии министерств иностранных дел и загранучреждений, а также институтов ОДКБ и ШОС активно поддерживаются соответствующие контакты. Вопрос возможного неконтролируемого потока беженцев беспокоит как Россию, так и граничащие с Афганистаном страны Центральной Азии.По состоянию на сегодняшний день количество афганцев, незаконно пересекших границу со странами центральноазиатского региона, остается незначительным.
https://ria.ru/20210825/samolet-1747211527.html
https://ria.ru/20210819/afganistan-1746368349.html
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узбекистан
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интервью, белоруссия, узбекистан, шос, одкб, иван волынкин, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
10:00 10.09.2021 (обновлено: 10:02 10.09.2021)
 

Иван Волынкин: Россию беспокоит возможность потока беженцев из Афганистана

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДиректора Консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве. 14 мая 2019
Директора Консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве. 14 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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Директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин рассказал в интервью РИА Новости о том, сколько граждан России остается в Афганистане, будут ли вывозиться из этой страны члены семей россиян, имеющие гражданство других государств, и о том, что в Москве думают о возможности неконтролируемого потока афганских беженцев.
– Все ли граждане России покинули Афганистан? Если нет, то сколько осталось?
– 25-26 августа самолетами Минобороны России из Афганистана было вывезено более 360 граждан России, а также Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Эвакуация прошла организованно, все пассажиры были доставлены от посольства России до трапа самолета.
По состоянию на сегодняшний день в наше диппредставительство в Кабуле обратились около 300 российских граждан, которые по различным причинам не попали на указанные вывозные рейсы.
Эвакуация граждан РФ и соседних стран из Афганистана
25 августа, 15:48
Четыре самолета с россиянами вылетели из Кабула
– Ранее некоторые афганцы – обладатели паспортов РФ заявляли, что им при отъезде из Афганистана не разрешили взять с собой членов семей, поэтому они вынуждены были остаться. Существует ли такая проблема, и если да, то как и в какие сроки ее планируют урегулировать?
– Усилия российских органов исполнительной власти концентрировались, в первую очередь, на возвращении российских граждан, желающих покинуть Афганистан. В настоящее время МИД России во взаимодействии с компетентными ведомствами прорабатывает вопрос вывоза членов семей наших соотечественников, имеющих иностранное гражданство.
– Афганская диаспора сообщает, что с российской стороны якобы согласован вопрос вывоза из Афганистана около одной тысячи человек, а всего о желании направиться в Россию заявили около двух тысяч человек. Действительно ли достигнута такая договоренность, и если да, то когда будут вывозиться эти люди? Есть ли у МИД точная информация, сколько афганцев может быть вывезено? Планирует ли РФ облегчить для них визовый режим?
– Речь шла о примерно одной тысяче человек, у которых имеются документы для въезда в Россию. В основном это афганские студенты, обучающиеся по очной форме в российских образовательных учреждениях, а также упомянутые ранее граждане России и члены их семей. В настоящее время детально прорабатываются вопросы их возвращения в Россию, включая визовое и транспортно-логистическое обеспечение.
Люди в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 15:20Захват власти в Афганистане талибами
Посольство в Кабуле рассказало, как россияне могут покинуть Афганистан
Надеемся, что вывоз начнется до конца текущего месяца. Пока же могу рекомендовать желающим покинуть Афганистан отслеживать информацию посольства России в Кабуле. Оно наделено координирующими функциями по организации вывозных мероприятий и уже принимает соответствующие заявки.
– Разрабатывает ли Москва с партнерами по Центральной Азии механизм обмена информацией по потокам беженцев из Афганистана, намечена ли какая-то координация в этой сфере?
– Юридически оформленный механизм обмена информацией с партнерами в Центральной Азии по беженцам из Афганистана в настоящее время отсутствует. Вместе с тем по линии министерств иностранных дел и загранучреждений, а также институтов ОДКБ и ШОС активно поддерживаются соответствующие контакты. Вопрос возможного неконтролируемого потока беженцев беспокоит как Россию, так и граничащие с Афганистаном страны Центральной Азии.
По состоянию на сегодняшний день количество афганцев, незаконно пересекших границу со странами центральноазиатского региона, остается незначительным.
Афганский военный - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
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