https://ria.ru/20210909/zinichev-1749405478.html
Гроб с телом Зиничева доставят спецбортом из Москвы в Петербург
Гроб с телом Зиничева доставят спецбортом из Москвы в Петербург - РИА Новости, 09.09.2021
Гроб с телом Зиничева доставят спецбортом из Москвы в Петербург
Спецборт Ил-76 доставит в пятницу из Москвы в Санкт-Петербург лафет с телом трагически погибшего на учениях главы МЧС России Евгения Зиничева, а также... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T18:24
2021-09-09T18:24
2021-09-09T18:24
санкт-петербург
владимир путин
пулково (аэропорт)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
sukhoi superjet
евгений зиничев
россия
погиб глава мчс зиничев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749293973_0:0:2969:1670_1920x0_80_0_0_a700b5370b3982857809aeabd9ce982e.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Спецборт Ил-76 доставит в пятницу из Москвы в Санкт-Петербург лафет с телом трагически погибшего на учениях главы МЧС России Евгения Зиничева, а также родственников министра. Всего в петербургский аэропорт "Пулково" планируется направить четыре воздушных судна, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Первым планируется вылет из Жуковского транспортного самолета Ил-76. На его борту установят лафет с телом Евгения Зиничева, гроб в полете будут сопровождать родственники министра", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что всего из Москвы, помимо Ил-76, планируется вылет еще трех самолетов - двух SuperJet-100 и Ан-148.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент России Владимир Путин своим указом 9 сентября присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.Соболезнования родным, близким и коллегам Евгения Зиничева выразили президент РФ Владимир Путин, главы зарубежных стран, государственные деятели России, руководство федеральных органов исполнительной власти, представители научных и общественных организаций, бизнес-сообществ, иностранных дипмиссий, религиозных конфессий, а также руководители чрезвычайных ведомств иностранных государств.
https://ria.ru/20210909/zinichev-1749365178.html
https://ria.ru/20210909/geroy-1749290015.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749293973_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_7da6da95d72c2edfdc98d25384c22c6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, владимир путин, пулково (аэропорт), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), sukhoi superjet, евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев
Гроб с телом Зиничева доставят спецбортом из Москвы в Петербург
Спецборт Ил-76 доставит в пятницу из Москвы в Петербург лафет с телом погибшего Зиничева