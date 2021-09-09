https://ria.ru/20210909/zinichev-1749405478.html

Гроб с телом Зиничева доставят спецбортом из Москвы в Петербург

Гроб с телом Зиничева доставят спецбортом из Москвы в Петербург - РИА Новости, 09.09.2021

Гроб с телом Зиничева доставят спецбортом из Москвы в Петербург

Спецборт Ил-76 доставит в пятницу из Москвы в Санкт-Петербург лафет с телом трагически погибшего на учениях главы МЧС России Евгения Зиничева, а также... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T18:24

2021-09-09T18:24

2021-09-09T18:24

санкт-петербург

владимир путин

пулково (аэропорт)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

sukhoi superjet

евгений зиничев

россия

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Спецборт Ил-76 доставит в пятницу из Москвы в Санкт-Петербург лафет с телом трагически погибшего на учениях главы МЧС России Евгения Зиничева, а также родственников министра. Всего в петербургский аэропорт "Пулково" планируется направить четыре воздушных судна, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Первым планируется вылет из Жуковского транспортного самолета Ил-76. На его борту установят лафет с телом Евгения Зиничева, гроб в полете будут сопровождать родственники министра", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что всего из Москвы, помимо Ил-76, планируется вылет еще трех самолетов - двух SuperJet-100 и Ан-148.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент России Владимир Путин своим указом 9 сентября присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.Соболезнования родным, близким и коллегам Евгения Зиничева выразили президент РФ Владимир Путин, главы зарубежных стран, государственные деятели России, руководство федеральных органов исполнительной власти, представители научных и общественных организаций, бизнес-сообществ, иностранных дипмиссий, религиозных конфессий, а также руководители чрезвычайных ведомств иностранных государств.

https://ria.ru/20210909/zinichev-1749365178.html

https://ria.ru/20210909/geroy-1749290015.html

санкт-петербург

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, владимир путин, пулково (аэропорт), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), sukhoi superjet, евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев