Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210909/zinichev-1749405478.html
Гроб с телом Зиничева доставят спецбортом из Москвы в Петербург
Гроб с телом Зиничева доставят спецбортом из Москвы в Петербург - РИА Новости, 09.09.2021
Гроб с телом Зиничева доставят спецбортом из Москвы в Петербург
Спецборт Ил-76 доставит в пятницу из Москвы в Санкт-Петербург лафет с телом трагически погибшего на учениях главы МЧС России Евгения Зиничева, а также... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T18:24
2021-09-09T18:24
санкт-петербург
владимир путин
пулково (аэропорт)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
sukhoi superjet
евгений зиничев
россия
погиб глава мчс зиничев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749293973_0:0:2969:1670_1920x0_80_0_0_a700b5370b3982857809aeabd9ce982e.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Спецборт Ил-76 доставит в пятницу из Москвы в Санкт-Петербург лафет с телом трагически погибшего на учениях главы МЧС России Евгения Зиничева, а также родственников министра. Всего в петербургский аэропорт "Пулково" планируется направить четыре воздушных судна, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Первым планируется вылет из Жуковского транспортного самолета Ил-76. На его борту установят лафет с телом Евгения Зиничева, гроб в полете будут сопровождать родственники министра", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что всего из Москвы, помимо Ил-76, планируется вылет еще трех самолетов - двух SuperJet-100 и Ан-148.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент России Владимир Путин своим указом 9 сентября присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.Соболезнования родным, близким и коллегам Евгения Зиничева выразили президент РФ Владимир Путин, главы зарубежных стран, государственные деятели России, руководство федеральных органов исполнительной власти, представители научных и общественных организаций, бизнес-сообществ, иностранных дипмиссий, религиозных конфессий, а также руководители чрезвычайных ведомств иностранных государств.
https://ria.ru/20210909/zinichev-1749365178.html
https://ria.ru/20210909/geroy-1749290015.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749293973_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_7da6da95d72c2edfdc98d25384c22c6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербург, владимир путин, пулково (аэропорт), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), sukhoi superjet, евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев
18:24 09.09.2021
 
Гроб с телом Зиничева доставят спецбортом из Москвы в Петербург

Спецборт Ил-76 доставит в пятницу из Москвы в Петербург лафет с телом погибшего Зиничева

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЦветы возле здания главного управления МЧС России в Москве в память о главе МЧС Евгение Зиничеве
Цветы возле здания главного управления МЧС России в Москве в память о главе МЧС Евгение Зиничеве - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Спецборт Ил-76 доставит в пятницу из Москвы в Санкт-Петербург лафет с телом трагически погибшего на учениях главы МЧС России Евгения Зиничева, а также родственников министра. Всего в петербургский аэропорт "Пулково" планируется направить четыре воздушных судна, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Первым планируется вылет из Жуковского транспортного самолета Ил-76. На его борту установят лафет с телом Евгения Зиничева, гроб в полете будут сопровождать родственники министра", - сказал собеседник агентства.
Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
Вчера, 15:28
"Европе русских не понять": на Западе высказались о гибели Зиничева
Он добавил, что всего из Москвы, помимо Ил-76, планируется вылет еще трех самолетов - двух SuperJet-100 и Ан-148.
Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент России Владимир Путин своим указом 9 сентября присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.
Соболезнования родным, близким и коллегам Евгения Зиничева выразили президент РФ Владимир Путин, главы зарубежных стран, государственные деятели России, руководство федеральных органов исполнительной власти, представители научных и общественных организаций, бизнес-сообществ, иностранных дипмиссий, религиозных конфессий, а также руководители чрезвычайных ведомств иностранных государств.
Глава МЧС России Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
Вчера, 09:29
Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно
 
Санкт-ПетербургВладимир ПутинПулково (аэропорт)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Sukhoi SuperjetЕвгений ЗиничевРоссияПогиб глава МЧС Зиничев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01Названы самые популярные у россиян направления для осеннего отдыха
05:49Путин объяснил высокие цены на газ в Европе
05:42Силы безопасности проверяют информацию о стрельбе на базе ВВС США в Огайо
05:20Посол Латвии заявил, что страны ЕС "не хотят новых проблем" из-за Украины
05:10Российские военные начали патрулировать освобожденный город в Сирии
05:08Сын актера Конкина рассказал, как тот девять раз выстрелил в него
04:59В России за сутки потушили 24 лесных пожара
04:57В Колумбии в результате взрыва один человек погиб и четверо ранены
04:32В России выросло количество рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию
04:13Сопротивление: талибы изгнали из Панджшера тысячи человек
04:12Назван актер, который заменит Шварценеггера в перезапуске "Правдивой лжи"
04:08Врач назвала самые полезные способы приготовления мяса
04:07На учениях "Запад-2021" ВДВ впервые десантируют сразу 30 боевых машин
03:58Стюардессы рассказали, зачем приветствуют каждого пассажира на входе
03:52СМИ: в США не менее шести человек пострадали в результате стрельбы
03:45В США возмущены давлением на сотрудников ООН со стороны талибов
03:31Эксперт научила, как взять кредит дешевле, чем предлагают
03:25В ЕР предложили изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске
03:15В Приморье подрядчик обещал начать стройку после видео о пьяном стороже
03:07В России и Белоруссии стартовали учения "Запад-2021"
Лента новостейМолния