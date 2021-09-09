https://ria.ru/20210909/zinichev-1749351021.html

Зиничев до конца исполнил свой долг, заявил Путин

Зиничев до конца исполнил свой долг, заявил Путин - РИА Новости, 09.09.2021

Зиничев до конца исполнил свой долг, заявил Путин

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб, выполняя свой долг и пытаясь спасти жизнь другого человека, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T14:28

2021-09-09T14:28

2021-09-09T15:33

общество

владимир путин

евгений зиничев

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев погиб, выполняя свой долг и пытаясь спасти жизнь другого человека, заявил Владимир Путин.Президент начал заседание Российского организационного комитета "Победа" с трагических новостей."Вы знаете, что вчера ушел из жизни руководитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Николаевич Зиничев. Само ведомство создавалось и существует для того, чтобы помогать людям, спасать их. И Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг", — отметил глава государства.Зиничев погиб накануне в Красноярском крае. Он разбился, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника, прибывшего туда, чтобы выбрать место для съемок нового фильма. Генералу армии было 55 лет. Как ранее сообщил источник РИА Новости, церемония прощания пройдет завтра в Москве, а похороны — позже в Санкт-Петербурге. Путин назвал смерть Зиничева невосполнимой личной утратой и присвоил ему звание Героя России посмертно.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, евгений зиничев, погиб глава мчс зиничев