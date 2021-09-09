Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210909/geroy-1749290015.html
Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно
Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно - РИА Новости, 09.09.2021
Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно
Владимир Путин присвоил министру по чрезвычайным ситуациям Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T09:29
2021-09-09T11:15
евгений зиничев
россия
погиб глава мчс зиничев
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749198555_0:57:1800:1070_1920x0_80_0_0_724edf9a20f92a51a40378c0b2e323f1.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Владимир Путин присвоил министру по чрезвычайным ситуациям Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно, сообщает пресс-служба Кремля."За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга", — говорится в релизе.Зиничев погиб накануне в Красноярском крае. Он разбился, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника, прибывшего туда для выбора места съемок нового фильма. Генералу армии было 55 лет. Министром по чрезвычайным ситуациям его назначили в мае 2018 года.В пятницу состоится прощание в Москве, похороны пройдут позже в родном городе Зиничева — Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник.
https://radiosputnik.ria.ru/20210908/zinichev-1749223780.html
https://ria.ru/20210908/zinichev-1749249479.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749198555_115:0:1716:1201_1920x0_80_0_0_a90831fe73f1df42c66f0407c22e57c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев, владимир путин
09:29 09.09.2021 (обновлено: 11:15 09.09.2021)
 
Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно

Путин присвоил главе МЧС Зиничеву звание Героя России посмертно

© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкГлава МЧС России Евгений Зиничев
Глава МЧС России Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Владимир Путин присвоил министру по чрезвычайным ситуациям Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно, сообщает пресс-служба Кремля.
"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга", — говорится в релизе.
Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев во время оценки обстановки на месте схода грунта на русло реки Бурея в Хабаровском крае. - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 17:10В России
Пример мужества и самопожертвования. В России вспоминают Зиничева
Зиничев погиб накануне в Красноярском крае. Он разбился, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника, прибывшего туда для выбора места съемок нового фильма.

Генералу армии было 55 лет. Министром по чрезвычайным ситуациям его назначили в мае 2018 года.
В пятницу состоится прощание в Москве, похороны пройдут позже в родном городе Зиничева — Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник.
Спасая жизнь человека: трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 19:47
"Спасая жизнь человека": трагически погиб глава МЧС Евгений ЗиничевГлава МЧС генерал армии Евгений Зиничев погиб вместе с известным кинорежиссером Александром Мельником, которого он пытался спасти. Трагедия произошла на межведомственных учениях в Арктике. По данным МЧС, кинорежиссер Александр Мельник выбирал локации для нового фильма и и присутствовал на учениях в Красноярском крае.
 
Евгений ЗиничевРоссияПогиб глава МЧС ЗиничевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:05СМИ: Иран нанес ракетный удар по группировкам в Иракском Курдистане
14:05Из аэропорта Кабула возобновятся международные коммерческие рейсы
14:00В Депздраве оценили вероятность четвертой волны коронавируса в Москве
13:57В Ногинске пять человек остаются в больнице после взрыва
13:56СМИ рассказали о помощи афганским беженцам со стороны НАТО
13:54Известный актер рассказал, как Александр Мельник "крестил" его после съемок
13:49В Киселевске похоронили убитых школьниц
13:46В Москве от коронавируса привили 4,8 миллиона человек
13:44В Бристоле арестовали мужчину, который взял заложников на заправке
13:43Дерипаска призвал мир умерить потребление и отходы
13:41В Иркутске брата и сестру заподозрили в поджоге машины с ребенком
13:41На Кубани водитель, паркуясь, впечатала в стену женщину с ребенком 0:10
13:36В Госдуме рассказали, кто создал программу с "подсказками" для выборов
13:35Кличко сравнил СНБО Украины с большевистским ЧК
13:32В Красноярском крае нашли девочек, сбежавших из дома
13:31Пострадавшим при взрыве газа в Ногинске начали поступать выплаты
13:23Доходы "Газпрома" от экспорта газа выросли в 1,8 раза за семь месяцев
13:22В Польше объяснили, почему Россия не прекратит транзит газа через Украину
13:21Движение "Артподготовка"* внесли в список террористических организаций
13:19В Черногории рассказали, зачем националисты устроили беспорядки против СПЦ
Лента новостейМолния