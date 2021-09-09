09:29 09.09.2021 (обновлено: 11:15 09.09.2021)
Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно
Путин присвоил главе МЧС Зиничеву звание Героя России посмертно
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Владимир Путин присвоил министру по чрезвычайным ситуациям Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно, сообщает пресс-служба Кремля.
"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга", — говорится в релизе.
Зиничев погиб накануне в Красноярском крае. Он разбился, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника, прибывшего туда для выбора места съемок нового фильма.
Генералу армии было 55 лет. Министром по чрезвычайным ситуациям его назначили в мае 2018 года.
Генералу армии было 55 лет. Министром по чрезвычайным ситуациям его назначили в мае 2018 года.
В пятницу состоится прощание в Москве, похороны пройдут позже в родном городе Зиничева — Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник.
Вчера, 19:47"Спасая жизнь человека": трагически погиб глава МЧС Евгений ЗиничевГлава МЧС генерал армии Евгений Зиничев погиб вместе с известным кинорежиссером Александром Мельником, которого он пытался спасти. Трагедия произошла на межведомственных учениях в Арктике. По данным МЧС, кинорежиссер Александр Мельник выбирал локации для нового фильма и и присутствовал на учениях в Красноярском крае.