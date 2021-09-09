Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно

"Спасая жизнь человека": трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев Глава МЧС генерал армии Евгений Зиничев погиб вместе с известным кинорежиссером Александром Мельником, которого он пытался спасти. Трагедия произошла на межведомственных учениях в Арктике. По данным МЧС, кинорежиссер Александр Мельник выбирал локации для нового фильма и и присутствовал на учениях в Красноярском крае.